Per mantenersi in forma e giovani passati i 50 anni, ecco una serie di superfood salutari da non far mancare da introdurre nella nostra dieta, oltre allo sport e alla giusta idratazione.

Dieta dopo i 50 anni : i superfood per mantenersi giovani

Tra attività fisica, che non deve mai mancare a qualsiasi età, è importante curare la propria alimentazione. Questo può essere infatti un fatto determinante per decretare il modo in cui si affronta l’avanzare dell’età.

Spesso infatti persone che hanno stile di vita sano perpetuato nel tempo dimostrano molto meno dei loro anni. Tra piatti sani ed equilibrati, nelle proprie giornate alcuni cibi salutari possono venire in aiuto.

I superfood sono alimenti funzionali dalle innumerevoli proprietà benefiche, toccasana per la salute.

1 Come segreto di giovinezza, nella propria dieta immancabili le verdure a foglia verde come spinaci, cavolo verde, rucola, broccoli, in quanto ricca di vitamine e ferro. Assumendole nelle proprie giornate si fornirà grandi effetti benefici alle ossa.

2 Altro superfood sono i legumi: dai piselli, ai ceci, ai fagioli questi sono molto sazianti e nutrienti. Ricci di ferro, fibre, magnesio e potassio, riducono il colesterolo in quanto non contengono molte calorie.

3 Da consumare inoltre semi e frutta secca, come noci e mandorle, fonti di grassi e fibre all’interno delle quali c’è molto Omega3, alleato per il cervello.

4 Bacche, ricche di vitamina C e antiossidanti, e ricotta, fonte di vitamina D e di proteine, sono altri alleati per mantenersi in forma.

5 Pesce e frutti di mare sono altre proteine da non farsi mancare per fare il pieno di energie senza eccedere con le kcal e assumendo vitamina D nonché Omega3.

6 Da non dimenticare l‘idratazione costante per combattere la ritenzione e proteggere il proprio intestino.

Una giusta alimentazione è alla base della salute del nostro corpo, soprattutto dopo i 50 anni. A partire da questa età, il nostro metabolismo comincia a cambiare, le ossa tendono piano piano ad indebolirsi e anche le funzionalità dell'intestino rallentano. Per contrastare il passare del tempo e rimanere sempre giovanili, i superfood vengono in aiuto. Anche dopo i 50 anni infatti si può essere in forma ed energici, prendendo i giusti accorgimenti.