Dieta dopo le feste: come fare per rimettersi in forma

Dopo gli eccessi calorici di Natale e Capodanno ci ritroveremo sicuramente con qualche chilo in più. Se abbiamo esagerato dobbiamo quindi riprendere o recuperare le buone abitudini alimentari che abbiamo tralasciato durante le festività. Mettere qualche chilo non è un dramma, l'importante è cominciare una dieta equilibrata dopo le feste. In particolare una dieta detox ci aiuta anche a migliorare lo stato generale di salute.

Dieta dopo le feste natalizie: gli alimenti detox

Dopo le feste caratterizzate dall'assunzione di carni rosse, insaccati, zuccheri, calorie in eccesso, grassi, alcolici è opportuno secondo gli esperti deputare l'organismo con alimenti che possano farci espellere le tossine, quali frutta verdura pesce e carne bianca. In particolare la frutta che contiene acqua aiuta a depurare l'organismo dai metalli pesanti. Arance e kiwi vengono consigliati dagli esperti per il loro contenuto di vitamina C che rinforza le difese del sistema immunitario. Tra gli ortaggi che ci aiutano a disintossicarci sono da segnalare i carciofi e la barbabietola rossa. I carciofi sono un valido alleato non solo contro il colesterolo dannoso ma sono in grado anche di favorire la diuresi. La barbabietola rossa invece favorisce l'eliminazione delle tossine e migliora la circolazione. I finocchi le carote e i cetrioli sono degli ottimi spuntini spezza fame invece.

I carboidrati raffinati andranno sostituiti nei pasti principali con verdura e frutta. I carboidrati non andranno eliminati del tutto ma quelli raffinati andranno sostituiti con quelli integrali e quindi abbiamo una vasta facoltà di scelta tra riso integrale, avena, farro, orzo, quinoa, grano saraceno e miglio. Le verdure in quanto ricche di acqua fibre e vitamine sono in grado di riequilibrarci dopo un periodo di eccessi alimentari. Al fine di preservarne tutte le proprietà organolettiche sarebbe preferibile consumarle crude o al massimo cotte al vapore.

Al posto dei dolci natalizi a fine pasto possiamo preferire dello yogurt per renderlo più gustoso possiamo aggiungervi del caffè.

Una dieta dopo le feste che sia equilibrata comprende anche tisane e frullati, oltre che frutta e verdura. Ad esempio il tè all'ortica è un toccasana per fegato reni e via biliari, il tè alla menta aiuta l'eliminazione delle tossine e favorisce la digestione, il tè verde ricco di antiossidanti mantiene tonica e elastica la pelle. Per favorire la consumazione dei grassi e quindi il recupero del peso forma dopo le feste possono venirci in aiuto anche le spezie in particolare la curcuma pepe e peperoncino che riattivano il metabolismo e hanno anche un effetto antinfiammatorio, in questo senso ci è utile anche lo zenzero che è in grado drenare la quantità di zuccheri evitando i picchi glicemici.

Inoltre gli esperti ci danno un suggerimento semplice quanto trascurato: bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Consiglio che vale non solo per la dieta dopo le feste. Andranno invece evitate le bevande zuccherate e alcoliche.

Riguardo all'apporto proteico sono da privilegiare le proteine che ci derivano dal pesce che possiamo consumare 3 o 4 volte alla settimana, 2 o 3 volte la carne purché privilegiamo la carne bianca.

Per smaltire i chili accumulati durante gli eccessi alimentari di Natale e Capodanno ci viene in soccorso anche l'attività fisica. Per liberarci di gonfiori e senso di pesantezza accumulata con gli zuccheri e grassi la camminata veloce oppure e se stiamo più in forma una corsetta è l'ideale per dimagrire dopo le feste e quindi perdere qualche chili accumulato nel corso di queste festività. Insomma anche una semplice passeggiata all'aria aperta è l'ideale per ritrovare la forma.

Per eliminare tossine da stress è anche importante dormire almeno 7 ore cercando di andare a coricarci e di svegliarci più o meno sempre alla stessa ora.

In ogni caso la dieta detox che si basa sul consumo di fibre e liquidi e riduce al minimo il consumo di proteine e grassi può scegliersi solo per un periodo breve di tempo e come qualsiasi dieta solo previo parere del proprio medico o del nutrizionista.