Dieta dopo Pasqua: come ritornare in forma dopo le feste

Con la Pasqua e Pasquetta appena terminate, il fisico e la silhouette ne hanno risentito particolarmente. Una fetta di colomba e le immancabili uova di cioccolata, insieme al picnic o alle braciole di maiale ai ferri con gli amici, hanno portato ad accumulare dei chili in più. Con l’avvicinarsi della prova costume, bisogna riuscire a smaltirli e la dieta dopo Pasqua è il giusto regime per ritornare in forma. Vediamo come fare e cosa mangiare per ritornare in forma dopo le feste

Dieta dopo Pasqua

Per questa ragione, è bene cominciare a ritrovare e recuperare la forma fisica anche in vista della prova costume e la dieta dopo Pasqua è sicuramente il regime ideale da seguire per riuscire a tornare a indossare quei jeans tanto amati.

Con le feste si tende a esagerare con i grassi e i condimenti, ma è alquanto normale considerando anche tutto quello che si tende a consumare in questo periodo. La cosa importante, in questi casi, è provare a rimettersi in carreggiata, tornando a uno stile di vita sano ed equilibrato che, durante il periodo pasquale, si è tralasciato.

Innanzitutto, è bene affermare che i chili accumulati durante il periodo pasquale non si possono perdere nel giro di un solo giorno, ma si ha bisogno di tempo e di seguire il giusto metodo per tornare così rapidamente in forma. Mai affidarsi a regimi drastici o a digiuni forzati dal momento che non forniscono ciò di cui si ha bisogno.

Dieta dopo Pasqua: le regole da seguire

Dopo Pasqua la nostra dieta alimentare, a prescindere dal peso che abbiamo raggiunto, deve cambiare.

In particolare, bisogna:

-prediligere frutta lontano dai pasti per spuntini spezza-fame e mangiare molta verdura che servirà a saziarvi con poche calorie;

- bere almeno 1,5 l di acqua al giorno;

Portatevi con voi in ufficio una bottiglia d’acqua e bevete spesso, servirà anche a limitare il senso di fame

- consumare carboidrati in quantità minima, fino alle 18:00; dopo quest’ora evitare carboidrati.

- prediligere cene leggere con carni bianche e pesce;

- evitare dolci, bevande gassate ed alcoliche;

- prediligere la cottura alla piastra ed a vapore.

- eliminare per alcuni giorni vino, alcolici e superalcolici

- ridurre zucchero e sale

- privilegiare menù a base di pesce, frutta, verdura e carni bianche



Come perdere peso dopo Pasqua?

Un’altra soluzione preliminare per perdere peso dopo i pranzi di Pasqua, riguarda il ciclo delle diete. Bisogna tornare a una prima colazione abbondante, a un pranzo super leggero, ed a una cena molto equilibrata. E’ assolutamente inutile, con uno spreco di salute, ricorrere a digiuni forzati, mentre a un’alimentazione più sana va abbinata l’attività fisica. Anche solo per trenta minuti al giorno di passeggiata. Tra l’altro ci sono sport particolarmente adatti a questa fase, come il nuoto e il golf.

Dieta purificante per risultati rapidi e duraturi

Per i primi 3 giorni seguire una dieta veloce di 850 Calorie quotidiane.

Ai tre giorni faranno seguito 10 giorni in cui si potrà seguire una dieta di 1200 Calorie quotidiane.

Subito dopo i 13 giorni con un regime ipocalorico, mantenete uno stile alimentare corretto ed aggiungete una bella dose di attività fisica (almeno 3 volte a settimana), utile per rimettere in moto il vostro organismo e metabolizzare la quantità di calorie in eccesso assimilate in questi giorni.

Proviamo con una dieta disintossicante dopo le feste, una dieta rapida, abbastanza indolore e senza troppe rinunce.