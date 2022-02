Dieta drastica per perdere peso velocemente

Per perdere peso velocemente possiamo iniziare una dieta drastica. Trattandosi di un regime dietetico molto restrittivo non potrà essere seguito per molto tempo. Una dieta drastica in effetti non può certo essere presa a modello alimentare. L'errore a cui si va spesso incontro con queste diete è il temuto effetto yo yo, ovvero la ripresa dei chili persi una volta terminata la dieta. Con diete di questo tipo si può arrivare a perdere anche 4-5 kg in una settimana. Uno degli errori che capita di fare sovente è di eliminare pasta e pane considerati a torto, secondo gli esperti, i responsabili del nostro aumento di peso. In realtà di per sé non si può colpevolizzare solo un alimento o una categoria di nutrienti. E' nell'insieme che una dieta ci fa ingrassare o perdere peso. Si tratta in ogni caso di regimi dietetici che potrebbero portare a degli squilibri nutrizionali e quindi è indispensabile farsi seguire da un esperto. Inoltre non tutti possono intraprenderla, quindi è sempre fondamentale chiedere consiglio al proprio medico. La dieta drastica, come dice stesso la parola, è una dieta che si adotta se si hanno reali problemi di sovrappeso.

Dieta drastica: menù settimanale

Come condimento è previsto l'utilizzo dell'olio di oliva e del limone. Non altro. La dieta drastica prevede anche di bere un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti al finocchio o tarassaco.

Lunedì

A colazione una tazza di caffè senza zucchero.

A pranzo uova sode con degli spinaci.

A cena una bistecca accompagnata da un'insalata di finocchi o di sedano.

Martedì

A colazione del caffè senza zucchero con una fetta di pane oppure del tè verde con uno yogurt magro.

A pranzo una bistecca dell'insalata verde e frutta a scelta.

A cena del prosciutto cotto.

Mercoledì

A colazione del caffè senza zucchero e una fetta di pane.

A pranzo insalata verde e pomodori accompagnati da 2 uova sode.

A cena del prosciutto cotto con una insalata.

Giovedì

Colazione con tè verde e un frutto a scelta in alternativa alla tazza di caffè senza zucchero e pane.

A pranzo un uovo sodo accompagnato da 50 grammi di formaggio magro e carote cotte o crude.

A cena frutta a scelta e 250 grammi di yogurt magro.

Venerdì

Colazione con un caffè senza zucchero e una fetta di pane, in alternativa del caffè con delle carote al limone.

A pranzo pesce lesso accompagnato da pomodori.

A cena bistecca con dell'insalata.

Sabato

A colazione un caffè senza zucchero e una fetta di pane.

Per pranzo del pollo alla griglia.

Per cena due uova sode con delle carote cotte o crude.

Domenica

Colazione con del tè al succo di limone.

A pranzo bistecca alla griglia e frutta a scelta.

A cena scegliete pure quello che più desiderate.