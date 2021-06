Dieta e cioccolato: Il cioccolato fondente fa dimagrire?

Sapevi che è possibile perdere peso senza rinunciare a una piccola dose giornaliera di cioccolato fondente? Questo alimento, infatti, oltre a far bene alla salute, velocizza il processo di dimagrimento. Allora non ci resta che scoprire tutti i benefici che il consumo di cioccolata fondente può apportare alla nostra dieta!

Il cioccolato, molti lo evitano durante la dieta ma sbagliano perché questo alimento non fa ingrassare, aumenta il colesterolo buono e ci rende felici. Questo alimento, inoltre, ci aiuta persino a dimagrire più in fretta. Non ci credi? Non ci stiamo inventando nulla, è la scienza a sostenerlo.

I risultati emersi dal sopracitato studio dell’Istituto di Dietetica e Salute di Meinz hanno rivelato, infatti, che il consumo di cioccolato fondente, inserito all’interno di una dieta a basso contenuto di grassi e zuccheri, ci aiuta a perdere fino al 10% di peso in più. Quindi sì, ora possiamo affermare con certezza che mangiare cioccolata fondente - sempre senza esagerare - aiuti a dimagrire più in fretta e più piacevolmente. ?

A pochi giorni dall’arrivo dell’estate vera e propria da calendario, come ogni anno cerchiamo il metodo migliore per rimetterci in forma e anche velocemente per superare la tanto temuta prova costume. La prima cosa che molti fanno, è cercare sul web qualche esercizio o dieta miracolosa che rimodelli e tonifichi il corpo in pochi giorni. Oppure una dieta ferrea che priva di zuccheri e grassi.

Facciamo molta attenzione perché spesso c’è il rischio di prendere delle decisioni sbagliate che mettono a rischio la salute. Ogni individuo ha i suoi tempi, perciò non seguiamo le mode del momento ma prendiamoci del tempo per capire il nostro corpo.



La dieta e il cioccolato, perché in molti lo evitano?

Il miglior cioccolato per la dieta

Il cioccolato fa bene, e questo è risaputo, ma va specificato che tipo di cioccolato. Non tutti, infatti, possono essere inseriti in una dieta dimagrante. Occorre fare una selezione e, senza dubbio alcuno, escludere quelli al latte, o peggio, bianchi, ovvero i più calorici e con il più alto contenuto di grassi saturi. Da prediligere, invece, il cioccolato fondente o, ancora meglio, extra fondente, povero di calorie ma ugualmente goloso.

Prima di acquistare una barretta, leggi gli ingredienti e assicurati che la percentuale di cacao contenuta al suo interno non scenda mai al di sotto dell’80%. Inoltre, verifica che non ci siano tracce di conservanti, additivi né tanto meno aromi di ogni sorta.

Le dosi consigliate nella dieta

In realtà il cioccolato, inserito all’interno di una dieta ipocalorica, è uno dei piaceri a cui non si deve necessariamente rinunciare. Basta che sia rigorosamente fondente o extra-fondente all’80%. Naturalmente non possiamo abusarne, ma la dose consigliata è quella di un quadratino al giorno, intorno ai 5 grammi.

I benefici di questa coccola quotidiana

Secondo una ricerca del Centre for Global Cardiometabolic Health della Brown University (USA), i flavonoidi del cacao aumentano i livelli di colesterolo "buono" quando se ne consumano tra i 200 e i 600 milligrammi al giorno. Naturalmente nella ricerca si parla del cioccolato fondente.

Inoltre basta mangiarne un quadratino per sentirsi meglio e di buon umore. Questo perché all’intero del cioccolato è presente il triptofano, capace di stimolare la produzione di serotonina, soprannominata l’ormone del buon umore. Questo vuol dire che morso dopo morso ci sentiamo più felici.

Il cioccolato fondente fa dimagrire?

Quando mangiare la cioccolata a dieta?

Appurato che il cioccolato fondente faccia bene alla salute, è di fondamentale importanza conoscere alcune regole riguardanti il suo consumo. In primis, il momento della giornata in cui sarebbe preferibile assumerlo: questo si colloca o a metà mattinata o a metà pomeriggio, quando il metabolismo, ancora impegnato a digerire l'ultimo pasto, sarà più svelto e propenso a bruciare le calorie assunte. Inoltre, evita di ingerirlo da solo o a stomaco vuoto perchè potrebbe innalzare i livelli di glicemia nel sangue. Meglio accompagnarlo a una manciata di frutta secca.