Dieta e colite: i cibi da evitare e quelli da preferire

La colite è un problema piuttosto diffuso e che può trarre giovamento con la giusta alimentazione. Scopriamo quindi quali sono gli alimenti più indicati e quelli da evitare

Quando si parla di colite si intende uno stato infiammatorio che riguarda l’intestino e che solitamente si presenta a spot. Ciò nonostante può rappresentare un problema piuttosto importante per chi ne soffre.

Cos’è la colite?

Il termine colite viene solitamente usato quando si ha un insieme di disordini funzionali dell’intestino con conseguenti dolori, fastidio e/o gonfiore addominale (mal di pancia): clinicamente, questa condizione è definita come Sindrome dell’intestino irritabile. La colite, più comune nelle donne, può provocare diarrea, stitichezza (stipsi), o alternativamente stipsi e diarrea, quindi il cambiamento della forma e/o consistenza delle feci. Spesso questi disturbi si associano anche a mal di testa (cefalea), ansia e depressione .

A causa dei frequenti dolori, infatti, la qualità della vita finisce con il risentirne.

Spesso per ottenere dei benefici basta cambiare la dieta e il modo di alimentarsi, scegliendo i cibi giusti ed abbinandoli ad alcune regole basilari come il masticare lentamente, il mangiare con calma e senza distrazioni e lo scegliere alimenti il più possibili sani. Scopriamo quindi cosa mangiare con la colite.

Dieta e colite: cosa mangiare e cosa evitare

Alimentazione per colite: linee guida generali

Non esiste una dieta adatta a tutti i soggetti che soffrono di colite, questo perché l’alimentazione influenza i sintomi della malattia e dovrebbe variare in caso di diarrea o stipsi. Alcuni alimenti infatti sembrano favorire i disturbi da colite (diarrea o stipsi) ma, in generale, si può affermare che un’ alimentazione equilibrata e ricca in fibre può alleviare i sintomi della patologia e ridurre le recidive. Anche lo stile di vita (se non corretto) può influenzare negativamente questa condizione, pertanto è bene attenersi alle semplici raccomandazioni indicate di seguito per evitare di intaccare le regolari funzioni intestinali:

Colite e alimentazione: i cibi da scegliere

In caso di colite l’alimentazione deve essere il più possibile curata. Ciò significa prediligere tutti quei cibi considerati sani e utili per vivere al meglio. Per una buona dieta per la colite è quindi importante mangiare i seguenti alimenti:

– Frutta e verdura di stagione con una media quantità di fibre

– Carne bianca

– Pesci magri

– Cibi fermentati come yogurt e kefir

– Tempeh

– Fermenti lattici vivi

È importante tenere a mente che in caso di colite, non esistono verità assolute. È quindi importante testare su di se i vari cibi (possibilmente con l’aiuto del medico) al fine di capire quali sono da considerarsi sani e quali no.

Colite: i cibi da evitare

Così come ci sono gli alimenti consigliati, ci sono anche i cibi da evitare con la colite. Tra questi ricordiamo:

– Caffè

– Formaggi grassi

– Cibi troppo ricchi di fibre

– Spezie piccanti

– Cibi confezionati

– Dolci

Sembra che eliminando i cibi sbagliati e seguire un’alimentazione sana all’interno di uno stile di vita congruo, siano ottimi rimedi contro la colite. Ad essi si possono aggiungere anche i fermenti lattici in grado di migliorare la salute dell’intestino. Questi, però, andranno scelti insieme al medico in modo da non correre il rischio di sbagliare e di peggiorare la situazione.

Ancora una volta, quindi, il consiglio è quello di farsi seguire da qualcuno in modo da trovare una soluzione rapida ed efficace per risolvere il problema a monte.