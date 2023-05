Lo abbiamo sperimentato tutti. Perdere chili o mantenere il proprio peso forma diventa sempre più difficile col passare del tempo. Colpa del metabolismo basale, ovvero della quantità di energia che il nostro corpo utilizza per mantenere le proprie funzioni vitali a riposo, dai trent’anni in poi il nostro metabolismo inizia a rallentare.



Dieta e metabolismo: come fare per accelerarlo

A volte può succedere che, pur rispettando una dieta sana e seguendo un corretto stile di vita, non riusciamo a dimagrire, anche se ci eravamo prefissati di perdere solo un paio di chiletti. Nonostante facciamo di tutto per bruciare i grassi in eccesso, nonostante tutti gli sforzi, i sacrifici e le cure particolari che dedichiamo a noi stessi e al nostro benessere, sembra che arrivati a un certo punto il nostro corpo tenda a “bloccarsi” e a non collaborare più. Questo spiacevole effetto può essere dovuto ad un cattivo funzionamento del metabolismo, un fattore imprescindibile nella perdita di peso.

Seguire un regime dimagrante non è mai facile e ottenere i risultati può essere un percorso lungo e complicato. Alcune volte, non si vedono risultati poiché il metabolismo non sempre funziona nel modo migliore. Per poterlo accelerare e quindi ottenere i giusti benefici dalla dieta, ecco alcuni consigli qui forniti possono sicuramente dargli la giusta spinta.



Dieta e metabolismo

Può succedere di seguire una dieta particolarmente restrittiva e rigida, ma nonostante i sacrifici, non si riesce a vedere mai scendere l’ago della bilancia. In alcuni soggetti, capita anche che i chili persi tendano a essere ripresi dopo poco tempo e la colpa di tutto ciò è data dal metabolismo, un processo che va a influire sul dimagrimento.



La soluzione va cercata unicamente nello stile di vita sano, che deve prevedere una dieta variata e bilanciata, oltre che una regolare attività fisica. Tuttavia può essere utile seguire alcune regole nutrizionali per fare in modo di risvegliare un metabolismo lento, scopriamo quali.

Sono in molti a credere che, se solo riducessero le porzioni o seguissero una dieta ipocalorica potrebbero ottenere dei risultati in tal senso. Privarsi di alcuni alimenti sicuramente non aiuta nel processo dietetico dal momento che si rischia di apportare delle difficoltà nella salute e al benessere, in generale.

Per questa ragione, come spiegano anche gli esperti del settore, è sul fattore dieta e metabolismo che bisogna concentrarsi. Un rallentamento del processo metabolico comporta sicuramente delle difficoltà a perdere peso e quindi tutti gli sforzi fatti rischiano di essere vanificati. In questo modo è possibile dimagrire correttamente con risultati stabili nel tempo. Un ottimo modo per accelerare il metabolismo è tramite il consumo di determinati alimenti che sicuramente danno una sferzata a questo processo aiutando così ad attivare la termogenesi, quindi, la perdita dei chili in eccesso.

Dieta e metabolismo: cosa mangiare?



Per riuscire a dimagrire e al tempo stesso accelerare il metabolismo, nella dieta bisognerebbe aggiungere alcuni alimenti che possano stimolarlo, ma anche delle regole e uno stile di vita che sicuramente aiuta in tal senso.

1. Prima di tutto, bisogna partire da una colazione che sia abbondante e ricca con i giusti nutrienti e il fabbisogno adatto.

2. È bene non far passare troppo tempo da un pasto all’altro. Tra i vari consigli forniti è meglio evitare le diete eccessivamente restrittive o rigide poiché non forniscono i nutrienti di cui il fisico ha bisogno e, inoltre, vanno a rallentare il metabolismo non riuscendo così a dimagrire.

3. Non bisogna poi eliminare del tutto i grassi e la carne rossa dal momento che il fisico ne ha bisogno.

Un regime che limita o riduce il consumo di grassi da inserire nella dieta rischia di avere conseguenze negative, oltre a un rallentamento del processo metabolico.

4. Si consiglia poi di bere fino a due litri di acqua naturale al giorno anche per smaltire la massa grassa e riuscire a ridurre i liquidi in eccesso.

5. In un regime dimagrante è necessario dare la giusta attenzione alle proteine e quindi ai cibi quali pesce, latticini e anche la carne che ne contengono nelle quantità adeguate. Mangiare una quantità adatta di proteine permette di fornire la giusta sazietà.

6. Non possono poi mancare la frutta e la verdura che eliminano le tossine.

L’attività fisica è la tua arma vincente

Provate a ripeterlo come un mantra: fare ginnastica è il modo più efficace per velocizzare il metabolismo. La motivazione è semplice, i muscoli sono organi che consumano più energia rispetto alla massa grassa, perché hanno la necessità di rinnovarsi costantemente. Ogni kg di muscolo aumenta il metabolismo di quasi l’1,5%. La massa magra è direttamente proporzionale all’attività metabolica ovvero quanta più massa magra avrete tanto più il vostro sarà un metabolismo veloce. Non ci stanchiamo di dirlo: l’esercizio fisico fa aumentare il metabolismo. Certo molto è dovuto alla genetica, ci sono persone che godono di un metabolismo più rapido. A parità di peso, ad esempio, una persona più alta brucerà più in fretta energia.