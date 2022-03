Dieta e pane: quale scegliere per non ingrassare?

Il pane è uno degli alimenti più consumati al mondo. Facile da consumare, è l'ideale per un pasto veloce. L'area semantica della parola pane evoca una serie di significati che trascendono il mero nutrimento. Da un punto di vista alimentare spesso si teme che però il pane, assieme ad altri alimenti che contengono carboidrati, quali la pasta o il riso, facciano ingrassare. Ma è proprio così?

Il pane fa ingrassare?

Per rispondere alla domanda se il pane fa ingrassare la risposta è no se non si eccede con le quantità, regola che vale per qualsiasi altro alimento, e se non lo si mangia in orari poco indicati. Ad esempio se a pranzo o a cena consumiamo pasta o riso che sono già alimenti ricchi di carboidrati dovremmo evitarne o quantomeno ridurne il consumo. Pertanto secondo i nutrizionisti sarebbe meglio mangiare il pane in sostituzione della pasta o del riso. L'ideale sarebbe consumare il pane come spuntino accompagnato da una fonte proteica, ad esempio un salume magro. Riguardo alla quantità raccomandata bisogna tenere conto di vari fattori quali l'età, il sesso, lo stile di vita, la pratica o meno di una attività fisica. In linea di massima i dietologi raccomandano il consumo di circa 50 grammi di pane al giorno. Tenete conto che 100 grammi di pane apportano circa 250 kcal quindi se stiamo seguendo una dieta dimagrante il consumo andrà ridotto.

Riguardo alle proprietà nutrizionali il pane è un alimento che contiene carboidrati proteine e fibre in differenti percentuali a seconda della qualità che scegliamo. Il pane ci apporta anche vitamine del gruppo B, ferro, fosforo e calcio.

Pane da scegliere se siamo a dieta

Un tempo neanche tanto remoto il pane lo si preparava in casa. Gli ingredienti fondamentali erano il grano antico e macinato e il lievito madre e poi lo si cuoceva nel forno a legna. Al giorno d'oggi quando siamo in panetteria o al supermercato possiamo essere presi da un senso di disorientamento considerando tutta la varietà di pane a nostra scelta. Ve ne sono infatti per tutte le esigenze. Se vogliamo dimagrire, gli esperti sconsigliano il pane bianco in quanto molto calorico. Se in ogni caso optiamo per il pane confezionato controlliamo le etichette per informarci sulla quantità di grasso e del sale. Il pane adatto invece se stiamo seguendo una dieta è quello fatto con farine integrali in quanto più ricco di fibre vitamine e sali minerali. In particolare il pane di segale detto anche "pane nero" è uno tra i più consigliati se stiamo seguendo una dieta per perdere peso. Lo è perché apporta meno calorie: 170 rispetto alle 220 calorie per 100 grammi di prodotto. Inoltre ci dà un prolungato senso di sazietà. E' preparato con farina di segale semi di lino o girasole. L'elevato contenuto di vitamine B ed E, di magnesio, potassio, manganese e ferro lo rendono indicato anche per contrastare la stitichezza e darci energia. E' consigliato anche a chi soffre di diabete perché ha un indice glicemico basso. Sempre se stiamo seguendo una dieta dimagrante anche il pane con farina di avena è salutare. Ci aiuta a ridurre colesterolo e calorie grazie all'elevato apporto di fibre.