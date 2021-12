Dieta e spuntini serali: cinque cose da mangiare per dormire bene

Mangiare prima di andare a dormire non è sempre nocivo, non è necessariamente un’abitudine negativa se lo spuntino serale è poco calorico e ricco di nutrienti, specialmente se si segue una dieta dimagrante

Alcuni spuntini serali ci consentono addirittura di migliorare la qualità del riposo: scopriamoli insieme

Quante volte ci capita che dopo aver cenato sentiamo il bisogno di fare uno spuntino sfizioso e leggero allo stesso tempo? La soluzione migliore, dunque, sarebbe quella di placare quel languorino senza sgarrare troppo. Lo spuntino serale, soprattutto per chi sta seguendo una dieta dimagrante, è un tema spesso controverso. Tuttavia ci sono delle idee sane che ci consentono comunque di evitare gli attacchi di fame serali e addirittura ci aiutano a migliorare la qualità del sonno.

Cause della fame notturna: perché si ha fame anche dopo cena?

Sovviene un paio d’ore dopo cena, in alcuni casi ci sorprende anche nel cuore della notte: il bisogno di soddisfare un certo languorino, di colmare quel senso di vuoto allo stomaco dovuto alla fame è un evento molto frequente che ha diverse cause. Tra le più comuni c’è il consumo di una cena troppo leggera e povera di tutti i nutrienti, ma anche la noia o un periodo di stress possono incidere sulla fame e farci avvertire questa sensazione, pur non rappresentando una vera e propria esigenza fisiologica. Lo spuntino serale è un tema spesso controverso perché non si sa bene che impatto possa avere sulla salute e sulla linea, soprattutto quando si segue un regime alimentare ipocalorico e si vuole perdere peso: possiamo farlo oppure mangiare uno spuntino prima di dormire fa ingrassare?

Cosa posso mangiare alle dieci di sera?

Lo spuntino pre-nanna può aiutare a eliminare il languorino che avvertiamo prima di andare a letto e che rischia di spingerci verso il cibo spazzatura. È molto importante, quindi, scegliere in maniera attenta gli alimenti da consumare.

In base alle nostre esigenze possiamo orientarci verso diverse categorie di alimenti. Ad esempio, gli atleti e in generale i soggetti che si sottopongono ad allenamenti intensi devono assumere un quantitativo elevato di calorie. In questi casi lo spuntino serale può aiutare a raggiungere il target energetico e nutrizionale. Anche per il soggetto in sovrappeso può essere importante inserire uno spuntino serale. In generale le persone in condizioni di sovrappeso o di obesità tendono a concentrare in ogni singolo pasto un quantitativo elevato di alimenti. Correggere questo atteggiamento in modo da ripartire le calorie in più pasti può comportare una diminuzione dei picchi di insulina e favorire dunque il dimagrimento.

È importante variare la composizione dello spuntino serale in base alle necessità nutrizionali, alla struttura degli altri pasti e allo stato di salute individuale.

Spuntini serali: idee leggere per placare la fame

Scopriamo insieme, dunque, cosa mangiare quando ci prende la fame di notte:

- Potete mangiare 3 cucchiai di purea di mela. La mela, in particolar modo se mangiata con la buccia, ha uno straordinario effetto calmante.

1 banana + 7, 8 mandorle

- Scegliere una banana. La banana è il frutto ideale per placare la fame di notte, in quanto è in grado anche di regolare l’acidità gastrica post-prandiale. Le mandorle, invece, sono ricche di magnesio, utile per rilassare la muscolatura e per ridurre lo stress.

- 1 bicchiere di latte scremato con la cannella

- Le bevande calde, soprattutto il latte, sono distensive. Al suo interno ci sono delle sostanze chiamate caseomorfine, in grado di agire da oppiacei naturali sul nostro sistema nervoso. Mentre la cannella aiuta a digerire meglio il latte.

- 1 yogurt magro + 20 G di fiocchi d’avena

Lo yogurt è un latticino, per tale motivo, è ricco di triptofano che stimola il sonno. Sarebbe però meglio scegliere la versione scremata, i grassi, infatti, possono rallentare la digestione. L’avena, invece, ha uno straordinario effetto saziante.

- 1 fettina di pane tostato + 30 G di salmone affumicato

- I carboidrati favoriscono il trasporto del benefico triptofano, un amminoacido che nell’organismo si converte nel neurotrasmettitore serotonina, in grado di regolare il sonno. Gli Omega 3 del pesce, invece, sono degli acidi grassi essenziali che facilitano la sintesi di vitamina D, che stabilizza i livelli di melatonina, l’ormone da cui dipende il corretto ritmo sonno-veglia.