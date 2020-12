Dieta e succo di cavolo per fare il pieno di vitamina C.

Ilè il modo più facile per introdurre una maggior quantità di verdure nella nostrae fare il peino di. Premesso che il gusto del succo di cavolo è particolare e non è gradito tutti, lo si può mescolare ad altri tipi di succhi di frutti, mela pera, ed ortaggi più saporiti per renderlo piacevole al palato e adattarlo perfettamente ai propri gusti. E’una bevanda salutare efondamentali per il nostro organismo. Dovremmo tutti abituarci, se non ci sono particolari controindicazioni, ad, perché è ricco die costituisce, sali minerali e altre sostanze benefiche e antiossidanti contenuti nell’ortaggio fresco della famiglia delleA fronte di un, tale da renderlo un’ottima scelta anche per chi vuole, ilapporta molte vitamine importanti per la salute. In particolare, Ilè importante nella nostraperchè contiene grandi quantità di: come evidenziato da uno studio pubblicato sull’Indian Journal of Clinical Biochemistry, questa sostanza agisce soprattutto a livello del, rafforzando le nostre difese immunitarie contro virus e batteri. Sono molti gli antiossidanti presenti in questa bevanda, i quali contrastano la formazione dei radicali liberi e riducono lo stress ossidativo, fattore di rischio di molte malattie croniche. Uno di essi, l’indolo 3-carbinolo, ha rivelato efficaciastimolando l’apoptosi delle cellule cancerose, in particolar modo nel tumore al seno. In generale, le verdurehanno dimostrato efficacia nel ridurre il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, proprio grazie al suo contenuto di antiossidanti. Ilpossiede una notevole, dal momento che è particolarmente ricco di composti quali il sulforafano e il kaempferolo: entrambi sono utili nel contrastare l'infiammazione, spesso responsabile dell'insorgenza di varie patologie croniche. Il, di cui le verdure crucifere sono un'ottima fonte, è un importante precursore dellae favorisce la salute della pelle e della vista. Alcune ricerche hanno evidenziato come bere il succo di cavolo migliori l'assorbimento di questa sostanza, rispetto al semplice consumo della verdura cruda.

Tra gli altri benefici di questa bevanda, spiccano quelli a favore dell’apparato cardiovascolare: uno studio pubblicato sul Japanese Journal of Clinical Pathology ha dimostrato un legame tra il suo consumo e un ridotto livello di colesterolo nel sangue, mentre ulteriori evidenze scientifiche provano come il succo di cavolo diminuisca il rischio di mortalità per malattie cardiache. Se il cavolo è particolarmente ricco di fibre, non possiamo dire altrettanto del succo da esso estratto: ne contiene comunque delle discrete quantità, che possono aiutare ad aumentare il senso di sazietà e favorire il transito intestinale. Le fibre sono anche utili per ridurre l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, contrastando così i pericolosi picchi glicemici e prevenendo l'insorgenza del diabete. Sono numerosi i benefici del succo di cavolo, ma è bene fare attenzione alle sue controindicazioni.

Quali sono le controindicazioni di bere il succo di Cavolo?

Un consumo eccessivo potrebbe interferire con il corretto funzionamento della tiroide, dal momento che contiene goitrogeni: questa sostanza inibisce infatti il trasporto di iodio verso la ghiandola tiroidea. Inoltre questa bevanda è ricca di vitamina K, che potrebbe interferire con farmaci fluidificanti del sangue – contattate il vostro medico prima di introdurla nella vostra dieta. Infine, alcuni soggetti che soffrono di problemi intestinali potrebbero avvertire sintomi quali gonfiore e meteorismo.