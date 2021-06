Dieta estiva dimagrante da 1200 calorie

D'inverno per scaldarci nelle fredde serate di questa stagione siamo soliti mangiare cibi più sostanziosi e quindi è quasi inevitabile prendere qualche chilo. D'estate invece non possiamo adottare lo stesso regime alimentare. Passiamo molto tempo all'aria aperta, consumiamo più calorie, le alte temperature ci fanno aumentare la dispersione del calore tramite la sudorazione, per cui anche la dieta deve adeguarsi. L'estate è anche per il periodo migliore per tornare in forma. Possiamo recuperare la forma perduta anche in meno di 4 settimane evitando alcuni alimenti e inserendone altri. In particolare dovremmo eliminare gli alimenti che contengono zuccheri, quali dolci e caramelle, industriali e precotti pieni di grassi saturi ad esempio pizze congelate, dolciumi, sughi pronti, i piatti troppo elaborati, fritti e soffritti vari, e in generale dovremmo astenerci dal junk food, ovvero dal cibo spazzatura quindi sono da evitarsi le merendine ipercaloriche e gli snack ipercalorici. Da favorire invece il consumo della frutta estiva e delle verdure di stagione in quanto ricche di vitamine e sali minerali nonché di fibre che aiutano la regolarità dell'attività intestinale. Inoltre per insaporire i piatti in estate al posto del sale possiamo ricorrere alle erbe aromatiche, ad esempio basilico, prezzemolo salvia e rosmarino.

In particolare per tornare in forma d'estate possiamo seguire la dieta dimagrante da 1200 calorie. Con questa dieta si possono perdere fino a 2 chilogrammi a settimana. E' fondamentale farsi seguire da un esperto, per cui non improvvisate nulla. Si pensa a torto che questa sia una dieta di privazioni e quindi difficile da seguire. In realtà non è così perché questo regime dietetico comprende anche la pasta, qualche latticino magro, le verdure grigliate con olio extravergine e frutta di stagione. Insomma si tratta di piatti tutt'altro che poco appetitosi! Per quanto riguarda la carne via libera a quella bianca ad esempio pollo o tacchino perchè può accelerare il metabolismo ed è povera di grassi e al pesce che ci apporta lo iodio e gli acidi grassi essenziali. Riguardo ai formaggi sono da preferire quelli magri e freschi quindi mozzarella, ricotta di mucca e fiocchi di latte. D'estate non dimentichiamo di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenerci idratati.

Di seguito la dieta estiva da 1200 calorie

Lunedì

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali

Spuntino mattutino

un frutto di stagione a scelta

Pranzo

penne al pomodoro e basilico (70-80 grammi) più un contorno di verdure a piacere

Spuntino pomeridiano

un frullato alle fragole

Cena

spezzatino di carne di manzo alle carote e cipolla (150 grammi) con un contorno di pomodori in insalata e due fette di pane integrale

Martedì

Colazione

Un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali

Spuntino mattutino

Un frutto di stagione a scelta

Pranzo

risotto agli asparagi (80 grammi) accompagnato da un contorno di verdure a piacere

Spuntino pomeridiano

ananas al naturale oppure succo di ciliegia

Cena

spezzatino di carne di manzo alle carote e cipolla (150 grammi) accompagnato da pomodori in insalata e due fette di pane integrale

Mercoledì

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato e 3 biscotti integrali

Spuntino mattutino

uno yogurt magro

Pranzo

pasta al ragù vegetale o di seitan e verdure a piacere oppure tagliata di manzo al rosmarino e spinaci saltati in padella

Spuntino pomeridiano

un frutto di stagione scelta

Cena

spezzatino di carne di manzo alle carote e cipolla (150 grammi) accompagnato da pomodori in insalata e due fette di pane integrale

Giovedì

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato e cereali integrali

Spuntino mattutino

2 frutti a scelta

Pranzo

insalatona con lattuga, carote, carciofini e un uovo sodo oppure una minestra di verdure con farro integrale

Spuntino pomeridiano

centrifugato succo di carota

Cena

petto di pollo alla piastra accompagnato da finocchi lessi e due gallette integrali

Venerdì

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato e cereali integrali

Spuntino mattutino

ciliegie

Pranzo

insalata di pomodori basilico fresco 2 cucchiaini d'olio e pane integrale

Spuntino pomeridiano

uno yogurt magro

Cena

hamburger di ferro accompagnato insalata di lattuga e radicchio e due fette di pane integrale

Sabato

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato e due fette biscottate accompagnate da un cucchiaino di marmellata

Spuntino mattutino

uno yogurt magro

Pranzo

spaghetti al pomodoro (90 grammi) conditi con olio extravergine di olive e parmigiano e contorno di verdure a piacere

Spuntino pomeridiano

frutta fresca a scelta

Cena

orata al cartoccio e insalata di lattuga, finocchio carote e due fette di pane ai cereali

Domenica

Colazione

un bicchiere di latte parzialmente scremato e tre biscotti integrali

Spuntino mattutino

frutta a scelta

Pranzo

risotto al radicchio aromatizzato con spezie a piacere e merluzzo cotto in padella con pomodoro

Spuntino pomeridiano

succo d'ananas

Cena

tacchino affettato accompagnato da verdure miste in insalata con un filo di olio d'oliva e sale e due fette di pane al farro.