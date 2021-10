Dieta express per dimagrire velocemente 5 kg

Tornati dalle vacanze con qualche in chilo da smaltire è probabile che finora abbiamo sempre rimandato il buon proposito di metterci a dieta col più ottimistico tanto c'è sempre tempo. L'autunno in realtà è un periodo in cui possiamo ritrovare il nostro benessere psico-fisico anche a tavola. La cosa migliore da fare è sempre rivolgersi a un esperto, a un nutrizionista o un dietologo, che può impostare una dieta su misura tenendo conto di vari fattori. Se però abbiamo da smaltire 4 o 5 chili e vogliamo dimagrire subito possiamo seguire una dieta dimagrante veloce. Anche in questo caso però prima di seguirla chiedete sempre consiglio al vostro medico.

In questo articolo parliamo della dieta express che promette di perdere 5 kg in 7 giorni. La si può definire una dieta depurativa perché permette all'organismo di liberarsi da scorie e tossine. La dieta consente di perdere soprattutto liquidi quindi è efficace per chi soffre di ritenzione idrica ma è utile anche per chi ha solo qualche chilo da perdere.

Questo regime dietetico pur avendo qualche restrizione non è drastico come altri. Come condimento si prevede un cucchiaino di olio extra vergine di oliva a pranzo, e nel passato di verdure non si prevede l'aggiunta nè dei legumi né delle patate. La dieta consiste in tre pasti principali della colazione pranzo e cena più due spuntini, uno a metà mattina l'altro a metà pomeriggio. La colazione è sempre la stessa per tutta la settimana ovvero: un caffè, una tazza di tè o tisana senza zucchero, uno yogurt magro accompagnato da 40 grammi di cereali integrali.

Dieta Express menù settimanale

Lunedì

Spuntino: un frutto a scelta

Pranzo: passato di verdure condito con un filo d'olio extra vergine di oliva

Spuntino pomeridiano: un frutto a scelta

Cena: petto di pollo alla griglia accompagnato da 80 grammi di lattughino

Martedì

Spuntino: uno yogurt magro

Pranzo: insalata mista ad esempio di pomodorini, finocchi e cetrioli

Spuntino pomeridiano: un frutto di stagione

Cena: 250 grammi di salmone al vapore accompagnato da 80 grammi di insalata

Mercoledì

Spuntino: un frutto a scelta

Pranzo: zuppa di legumi

Merenda: un frutto

Cena: calamari alla griglia, 200 grammi di spinaci bolliti

Giovedì

Spuntino mattutino: un frutto di stagione

Pranzo: minestrone o passato di verdure con lenticchie

Cena: Bistecca cotta ai ferri (250 grammi accompagnata da 80 grammi di insalata verde.

Venerdì

Spuntino mattutino: uno yogurt magro

Pranzo: riso condito con zucchine cotte al vapore

Cena: merluzzo al pomodoro (250 grammi) accompagnato da 80 grammi di insalata verde

Sabato

Spuntino mattutino: uno yogurt magro

Pranzo: minestra o passato di verdure con fagioli a scelta (70 grammi secchi oppure 200 grammi precotti).

Cena: hamburger di vitello pollo o tacchino accompagnato da 80 grammi insalata verde.

Domenica

Spuntino mattutino: uno yogurt magro

Pranzo: minestra o un passato di verdure in brodo di pollo sgrassato (200 grammi).

Cena: sogliola o merluzzo cotta la al vapore (200 grammi) accompagnata da 80 grammi di insalata mista ad esempio con pomodorini e finocchio.