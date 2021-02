Dieta: Gelato anche in inverno per tornare in forma

Anche per chi segue una dieta ipocalorica, perché vuole o deve perdere peso, il gelato può rappresentare un’ottima soluzione, sia come sostituzione di un pasto, sia come spuntino di metà pomeriggio.

Con l'avvicinarsi dei mesi della bella stagione sicuramente torna la voglia di rimettersi in forma, complice il tanto tempo passato in casa causa pandemia Covid-19. Tra i suggerimenti più gettonati oltre a quello di seguire una sana alimentazione bilanciata c’è anche quello di fare dell'esercizio fisico per riacquistare la linea. Seguire un'alimentazione sana e bilanciata però non vuol dire rinunciare al gusto.

Tra gli alimenti consigliati per riacquistare la forma fisica oltre alle classiche porzioni giornaliere di frutta e verdura viene segnalato dagli esperti anche il gelato. Il gelato può essere consumato anche in inverno perché "è un pasto completo dal punto di vista nutrizionale e al suo interno contiene grassi, carboidrati e proteine". "L'importante è che non diventi un'abitudine nel consumo", viene raccomandato dai nutrizionisti.

Ogni tanto fare uno strappo alla regola è concesso. Può essere inserito tranquillamente nella dieta, occhio, però, a non abusarne. Per evitare di mettere a rischio i traguardi raggiunti con una dieta restrittiva, non bisogna esagerare con le quantità e preferire un gelato fatto in casa o un bel cono alla frutta, piuttosto che il goloso ma troppo calorico gelato panna, nocciole e cioccolato”.

Deve essere considerato a tutti gli effetti un dolce annuale che può essere consumato anche in inverno in modi differenti e creativi rispetto alla sola estate, magari come affogato al caffè o al cioccolato esaltando il contrasto freddo caldo che risulta irresistibile.

Possiamo concederci un gelato nonostante la dieta?

Perchè no! Questo alimento è tanto amato quanto temuto perchè considerato altamente calorico. Ma sono gli stessi nutrizionisti, talvolta, ad inserirlo, anche, nei regimi alimentari più rigorosi. L’importante è assumerlo con criterio, nelle giuste quantità e senza abusarne.



Se sostituisce uno dei due pasti principali è opportuno scegliere un gelato più ricco, sia come composizione che come quantità; è necessario che apporti almeno 300 calorie che sono comunque molto meno di quelle contenute in un normale pasto.

Se invece si utilizza come spuntino a metà pomeriggio meglio scegliere un gelato a contenuto calorico più basso, circa 120 calorie nel caso del gelato industriale che è dotato di etichetta nutrizionale, nel caso del gelato artigianale, va scelto il cono più piccolo alla frutta.



Quindi bisogna far attenzione a scegliere il tipo di gelato più sano: sono preferibili quelli alla frutta piuttosto che quelli alla crema, e quelli artigianali piuttosto che quelli confezionati, perchè sono più ricchi in grassi.