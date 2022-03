Dieta giapponese per dimagrire 5 chili in una settimana

Questa dieta prende il nome dalla gente che vive nell'isola giapponese di Okinawa. È stata soprannominata anche la dieta della longevità considerando la buona salute degli abitanti di questo arcipelago anche ad età avanzata.

Dieta Okinawa: come funziona

La dieta di Okinawa ha come caratteristica di essere una dieta ricca di fibre, a basso contenuto calorico. In particolare è povera di grassi nocivi, ovvero quelli saturi mentre è ricca di grassi omega-3 che invece sono salutari. Anche la carne rossa, formaggi latticini e uova vengono assunti con parsimonia. Non è un caso in effetti che i giapponesi siano la popolazione più longeva al mondo: le donne hanno una aspettativa di vita di 87 anni, gli uomini di 80. Secondo i ricercatori che hanno studiato a fondo questa dieta, ciò potrebbe dipendere dallo stile di vita seguito dagli abitanti di Okinawa, in particolare dall'alimentazione. Insomma gli anziani di Okinawa sono stati presi a modello quale esempio di una longevità desiderabile in quanto vissuta in buona salute, in cui l'incidenza di patologie neurodegenerative cardiovascolari e tumorali è ridotta al minimo. Entrando più nel dettaglio, il segreto di questa longevità consisterebbe nel consumare notevoli quantità di cibo ma a bassa densità calorica. Nella dieta di Okinawa è prevalente il consumo di legumi, miso, soia, pesce in particolare i frutti di mare e le alghe tra cui kombu, nori e hijiki, della frutta e delle verdure di colore giallo e arancione. Anche la tecnica di cottura ha la sua importanza: le verdure si cuociono con la cottura al salto per renderle croccanti senza che ci sia bisogno di aggiungere grassi. Oltre all'acqua, gli abitanti di Okinawa come bevande assumono il tè verde e il tè al gelsomino. I cereali invece soprattutto quelli al glutine si consumano con moderazione. Riguardo la carne si consuma soprattutto quella di maiale ma sempre con moderazione e solo in occasione di eventi speciali. Le carni si cuociono in brodo per eliminare ulteriormente il grasso. I latticini si consumano crudi e non sono tra gli alimenti più consumati.

Dieta di Okinawa: esempio di menù settimanale

Con questa dieta è possibile perdere fino a 5 chili in una settimana. Il merito è del consumo di alimenti sani quali verdure, riso integrale e pesce. Il menù calorico quotidiano si aggira intorno a circa 1000 calorie al giorno. Non tutti possono seguirla, prima di iniziarla chiedete quindi sempre consiglio al vostro medico o a un nutrizionista.

Lunedì

Colazione: due fette di pane ai semi di lino o di girasole, uno yogurt di soia, una pera, una tazza di tè verde.

Spuntino: centrifugato di mele, carote e radice di zenzero.

Pranzo: insalata mista con pomodori e cetrioli, una fetta di pane integrale, tè verde oppure 50 grammi di riso integrale condito con zucchine.

Merenda: uno yogurt di soia.

Cena: minestrone di verdure, frittata con 2 uova, una fetta di pane integrale, tè verde.

Martedì

Colazione: cereali o muesli (avena, riso o quinoa) e 3 noci, latte di soia oppure di riso, una mela e del tè verde.

Spuntino: uno yogurt con un cucchiaino di miele

Pranzo: insalata di carote, ravanelli e cetrioli con sesamo e salsa di soia oppure del salmone al vapore e 30 grammi di riso integrale; un'arancia; tè verde.

Merenda: macedonia con succo di limone.

Cena: una patata al vapore, una fetta di arrosto di maiale e lenticchie, tè verde.

Mercoledì

Colazione: 2 gallette di riso, uno yogurt di soia, tè verde.

Spuntino: un centrifugato di mele, carote e radice di zenzero.

Pranzo: verdure in padella a scelta (broccoli, piselli, fagiolini, carote, peperoni rossi) e un filetto di salmone al vapore, una fetta di pane integrale, tè verde.

Merenda: uno yogurt di soia.

Cena: zuppa di verdure miste, peperoni in padella e riso integrale, una fetta di pane integrale, un quarto di ananas fresco, tè verde.

Giovedì

Colazione: frullato di frutta a piacere, due gallette di riso soffiato, tè verde.

Spuntino: uno yogurt con un cucchiaino di miele

Pranzo: insalata mista (con riso integrale, pomodori, cetrioli), una fetta di pane integrale, merluzzo al curry, tè verde.

Merenda: macedonia con succo di limone.

Cena: zuppa di legumi, una fetta di petto di pollo alla piastra, insalata mista, una fetta di pane integrale, tè verde oppure spaghetti integrali al tofu saltati in padella (o ai gamberetti), metà mango, Tè al gelsomino.

Venerdì

Colazione: due gallette di riso, una mela o una pera, tè verde oppure 2 muffin ale carote e 2 mele e del tè verde.

Spuntino: centrifugato di mele, carote e radice di zenzero.

Pranzo: Insalata mista (con riso, carote grattugiate, cetriolo, insalata verde, ravanelli), una fetta di pane integrale, tè verde.

Merenda: uno yogurt di soia.

Cena: tofu al sesamo in padella, merluzzo al vapore, una fetta di pane integrale e del tè verde.

Sabato

Colazione: cereali o muesli (avena, quinoa o grano saraceno), latte vegetale o latte di soia, 1 mela, tè verde e 3 noci.

Spuntino: uno yogurt con un cucchiaino di miele

Pranzo: insalata di riso integrale e carote grattugiate, merluzzo al curry, una fetta di pane integrale, tè verde.

Merenda: macedonia con del succo di limone

Cena: frittata patate o carote e quinoa, una fetta di pane integrale, un quarto di ananas, tè verde o la gelsomino.

Domenica

Colazione: due fette di pane ai semi di lino o girasole, uno yogurt alla soia, mezzo pompelmo.

Spuntino: centrifugato di mele, carote e radice di zenzero.

Pranzo: branzino al forno ai semi di finocchio, riso integrale, tè verde.

Merenda: uno yogurt di soia.

Cena: insalata di pomodori e sedano, riso pilaf, una fetta di pane integrale, uno yogurt di soia, tè verde.