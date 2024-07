Dieta giusta per la pelle in estate

L’estate chiama a una maggiore attenzione verso la nostra pelle, non solo attraverso l’uso di cosmetici e filtri solari ma anche curando ciò che mangiamo. È importante una dieta variegata e ricca di nutrienti per combattere lo stress ossidativo e mantenere la pelle sana.

In estate, l’idratazione diventa ancora più cruciale. Sudorazione e alte temperature richiedono un adeguato apporto idrico per mantenere la temperatura corporea stabile e beneficiare così anche della salute della pelle. Vegetali ricchi di acqua come cetrioli e anguria sono alleati preziosi, così come il tè verde può essere un’opzione gustosa per variare.

Gli essenziali per una pelle radiosa

La vitamina A o betacarotene aiuta nella riparazione dei tessuti cutanei mentre la vitamina C supporta il benessere del microcircolo e favorisce la sintesi di collagene. La vitamina E protegge dai danni ossidativi migliorando idratazione ed elasticità della pelle. Non meno importante è la vitamina D, essenziale per la riparazione dei tessuti cutanei, mentre la vitamina K aiuta a ridurre visibilità delle cicatrici.

Gli acidi grassi essenziali come gli omega-3 sono fondamentali non solo nel ridurre l’infiammazione cutanea ma anche nel contrastare disidratazioni. Salmone, pesce azzurro, frutta secca e oli vegetali sono fonti preziose da includere nella dieta estiva. Lo zinco favorisce l’integrità delle membrane cellulari mentre il selenio protegge dai danni dei raggi UV. Ostriche, frutti di mare ma anche noci brasiliane sono ottimi alimenti dove trovare questi minerali anti-invecchiamento. Oltre alle già citate vitamine A,C,E,B3 importantissimi antiossidanti sono il coenzima Q10 che migliora compattezza ed elasticità della pelle, i polifenoli presenti nel tè verde, il resveratrolo nell’uva, il licopene nei pomodori rossi. Tutti elementi che aiutano a difendere la nostra pelle dall’invecchiamento precoce causato dai radicali liberi. Frutti rossi ricchi di antiossidanti o carote piene di beta-carotene rappresentano scelte ideali per arricchire le nostre tavole estive non solo di coloro ma anche di salute.

Infine è importante non dimenticare le proteine nella nostra alimentazione estiva. Essendo i “mattoncini” del nostro organismo giocano un ruolo chiave nella riparazione e rigenerazione della pella oltre ad essere indispensabili per nutrire adeguatamente sia l’organismo sia la nostra cute.