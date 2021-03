Dieta: gli alimenti brucia grassi che aiutano il metabolismo

Dimagrire mangiando si può: basta scegliere gli alimenti giusti, i cosiddetti cibi bruciagrassi. Un modo per accelerare il metabolismo basale, semplicemente mangiando.

Tutti siamo alla ricerca della risposta alla domanda “quante calorie bisogna consumare ogni giorno per restare in forma?” È risaputo che una dieta corretta con degli alimenti giusti e un esercizio fisico quotidiano e costante accelerano il metabolismo. Ognuno di noi ha un tasso metabolico unico e questo tasso definisce il nostro fabbisogno calorico. Il tasso metabolico è la velocità con cui il corpo brucia le calorie. Per esempio: se un corpo che consuma 2500 calorie al giorno, brucia 2500 calorie al giorno, rimarrà a parità di peso.



Attraverso il tipo di dieta e la quantità di esercizio fisico praticato è possibile calcolare quante calorie sono state bruciate, o non assunte durante l’arco della giornata. Tenere sotto controllo l’aumento delle calorie permette di dimagrire o di non ingrassare, soprattutto di rimanere in salute. In aiuto troviamo degli alimenti brucia grassi che ci possono aiutare per il nostro metabolismo. I cibi bruciagrassi sono quelli che innalzano il consumo metabolico, favorendo il dimagrimento: scopriamo quali sono e perché funzionano

Quante calorie al giorno dovrebbe assumere una donna? E un uomo?

Una donna di media altezza e peso ha bisogno di assumere circa 2000 calorie al giorno per mantenere il peso, e 1500 calorie per perdere peso. Un uomo medio ha bisogno di 2500 calorie per mantenere il peso, e tra le 1800 e le 2000 per perdere peso. Più in particolare, gli uomini sedentari di età compresa tra i 19 e i 30 anni hanno bisogno dalle 2.400 alle 2.500 calorie; dai 31 ai 50 anni tra 2.200 e 2.400 calorie e sopra i 50 di 2.000 o 2.200 calorie al giorno per mantenere un peso corporeo sano. Va bene una dieta che si aggira intorno alle 1800/2000 calorie. Se si vuole perdere peso ed essere ancora in buona salute, sì è una buona dieta.

I cibi brucia grassi

I cibi brucia grassi agiscono o aumentando il senso di sazietà - è il caso, per esempio, dei cereali, della frutta e della verdura ricchi di fibre o di acqua - oppure stimolando il metabolismo attraverso termogenesi come lo zenzero, il peperoncino e il té verde, oppure perché drenanti come le fragole e le alghe. Di seguito gli alimenti che aiutano a bruciare i grassi.

1. Tè verde. Oltre a essere antiossidante, contribuisce a bruciare i grassi e a contrastare la cellulite. Dose ideale: tre tazze al giorno senza zucchero, meglio con succo di limone.

2. Cereali. Meglio mangiarli alla mattina a colazione perché rilasciano l'energia in modo graduale e prolungano il senso di sazietà. Preferire quelli integrali.

3. Cetrioli. Potenti brucia grassi, sono ancora più efficaci se abbinati a cibi piccanti: il mix dei due alimenti attiverà ulteriormente il metabolismo.

4. Asparagi. Le fibre aumentano il senso di sazietà, la vitamina B stimola il metabolismo e quindi a contribuisce a bruciare grassi e calorie.

5. Broccoli. Ricchi di calcio, vitamina A e C, acido folico e fibre, sono ottimi per attivare il metabolismo e sono super antiossidanti.

6. Spinaci. Contengono antiossidanti, vitamine, potassio, ferro e una grande quantità di fibre che aumentano il senso di sazietà e regolano il livello degli zuccheri.

7. Alghe. Soprattutto la Kelp e la Spirulina sono ricche di sali minerali drenanti e iodio in forma organica che stimolano gli ormoni della tiroide, che regolano il metabolismo.

8. Cioccolato fondente. Grazie alla presenza di antiossidanti, catechine e caffeina, quello con cacao minimo 80% aiuta a dimagrire più in fretta. Dose ideale: due quadratini al giorno.

9. Zenzero. Termogenico, attenua tosse e mal di gola, brucia molti grassi e calorie. NB: unito alla cannella è in grado di farci assorbire meno zuccheri.

10. Ginseng. Stimola il metabolismo quindi è un ottimo brucia grassi. Essendo energizzante, è indicato in caso di stress e stanchezza.

11. Peperoncino. Grazie alla presenza di capsaicina, svolge una potente azione termogenica oltre a proteggere l'apparato cardiovascolare e il cervello.

12. Limone. Oltre a essere ricco di vitamina C, aiuta a ritrovare l'equilibrio acido-alcalino, meccanismo che depura e stimola il metabolismo.

13. Frutta e la verdure che contengono molta acqua. Sono ideali se si vuole perdere peso. Assunti prima dei pasti, aumentano il senso si sazietà.

14. Fragole. Ipocaloriche (30 calorie ogni 100 grammi), depurative e anti ritenzione idrica, bruciano i grassi se mangiate sole e senza l'aggiunta di zucchero.

15. Cipolla. Ricca di vitamine, minerali e fitoestrogeni, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, rinforza il sistema immunitario e stimola il metabolismo.

16. Frutti di bosco. Super antiossidanti, regolano il livello di insulina del sangue e grazie al resveratrolo - presente anche in uva e mele e - bruciano i grassi.

17. Aglio. Oltre a fortificare il sistema immunitario, mantiene basso il livello di colesterolo cattivo, protegge dalle malattie cardiovascolari e riduce le molecole di grassi.

18. Pesce e carne bianca. Essendo altamente proteici, anche questi alimenti ci fanno sentire presto sazi evitando abbuffate e quindi di mangiare oltre in necessario.

19. Ostriche. Povere di grassi, contengono, invece, molta vitamina B che stimola il metabolismo e ferro che, trasportando ossigeno nel sangue e nei muscoli, aiuta a bruciare i grassi.

20. Patate dolci. Sono molto ricche di vitamina B, che stimola il metabolismo. NB: come tutti i carboidrati, aiutano a bruciare energia e quindi anche grassi.