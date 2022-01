Dieta glicemia alta: come abbassarla

Lo zucchero è fondamentale per l'organismo umano, in particolare il cervello senza l'energia che gli deriva da questo alimento non potrebbe svolgere le sue funzioni. Una eccessiva assunzione però ci espone al rischio di ammalarci. Quando i livelli di zucchero nel sangue sono elevati si parla di glicemia alta, detta anche iperglicemia. La glicemia alta è pericolosa perché se non opportunamente trattata potrebbe complicarsi in diabete. Se aggiustiamo per tempo il tiro della nostra dieta possiamo diminuire la glicemia prima che abbia conseguenze importanti per la nostra salute.

Dieta per glicemia alta: gli alimenti da scegliere

Perché il cervello possa svolgere al meglio la sua attività è necessario che i livelli della glicemia si mantengano costanti. I valori degli zuccheri nel sangue sono modulati da due ormoni: l'insulina e il glucagone. E' fondamentale seguire una dieta a basso indice glicemico.

Ma cos'è l'indice glicemico degli alimenti? L'indice glicemico IG è un valore che serve a misurare la velocità con cui gli alimenti ricchi di carboidrati fanno aumentare la concentrazione di zuccheri, ovvero glucosio nel sangue.

Secondo gli esperti, gli alimenti che più possono aiutarci se abbiamo la glicemia alta, sono le verdure a foglia verde quindi lattuga cavolo, spinaci rucola broccoli e asparagi. Anche i cereali integrali ricchi di fibre possono aiutarci a mantenere la glicemia sotto controllo. In particolare riso pasta integrale e pane vanno preferiti rispetto ai loro corrispettivi industriali.

I legumi non possono mancare nella dieta perché ci aiutano a diminuire l'assorbimento degli zuccheri, via libera quindi a fagioli fave lenticchie e ceci.

La frutta fresca di stagione non deve mancare in quanto contiene zuccheri naturali. In particolare andranno privilegiate le albicocche, mele, arance fragole, nespole, lamponi e pesche.

Per contrastare gli alti livelli di zuccheri nel sangue si può ricorrere a piante che hanno proprietà ipoglicemizzanti per fare delle tisane. Hanno un effetto insulino-stimolante quelle all'eucalipto, al mirto e al sambuco.

Anche l'idratazione è utile. In questo senso bisognerebbe bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Un altro rimedio efficace contro la glicemia alta è la pratica di un'attività fisica. L'importante è che venga fatta con regolarità: ad esempio almeno 3 giorni alla settimana di esercizi o in alternativa una camminata a passo svelto.

Anche la qualità del sonno è importante perché numerosi studi hanno messo in evidenza che influisce sui livelli della glicemia. Pertanto cerchiamo di migliorare la qualità del nostro sonno notturno per il benessere di tutto l'organismo.

Glicemia alta: alimenti da evitare

Riguardo ai carboidrati vanno evitati quelli raffinati, quindi pizza pane e riso bianchi. Da evitare le carni rosse. Da evitare anche gli zuccheri che troviamo nelle bevande quindi alcolici succhi di frutta e bibite industriali.

Riguardo alla frutta bisogna tener conto che uva e banane e la frutta secca contengono una quantità maggiore di glucosio rispetto ad altri frutti.