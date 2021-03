Dieta per glicemia alta: cosa mangiare per abbassarla

Per glicemia si intende una elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Un consumo eccessivo di zuccheri fa salire la glicemia. Ciò fa sì che il pancreas produca grandi quantità di insulina per far entrare il glucosio nelle cellule che lo utilizzeranno per produrre energia. Tuttavia la parte del glucosio non utilizzato si deposita nel tessuto adiposo. Se quindi la produzione di insulina è in eccesso tendiamo a mettere peso, oltre che aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 perché gli zuccheri non utilizzati dall'organismo vengono trasformati in grassi.

Dieta per abbassare la glicemia alta

Se la glicemia è alta, gli alimenti da preferire saranno quelli a basso indice glicemico che abbiano un buon contenuto di fibre, in particolare cereali integrali, verdure, pesci e carne magre, legumi e semi oleosi. Gli esperti inoltre sottolineano che contrariamente a quanto si pensa, i carboidrati anche se sono l'alimento che influenza maggiormente i livelli della glicemia nel sangue, non vanno eliminati perché costituiscono la fonte di energia più importante per il nostro organismo, in particolare per l'attività del cervello. E' consigliabile consumare i carboidrati complessi che necessitano di più tempo per essere convertiti in glucosio e quindi si riduce il rischio dei picchi glicemici. Carboidrati complessi li troviamo ad esempio nei cereali (orzo, riso, avena) meglio ancora se integrali e nei legumi, fagioli, piselli, soia. E' molto importante quindi l'assunzione di fibre che si trovano soprattutto negli alimenti integrali.

Da ridurre invece fortemente il consumo degli zuccheri semplici che non si trovano solo nelle merendine, nei dolci, nelle bevande ma anche in alcuni alimenti all'apparenza insospettabili quali piatti pronti ad esempio zuppe, yogurt e cereali per la prima colazione, per cui il consiglio base è sempre quello di controllare attentamente le etichette. Sì alla frutta, in particolare gli esperti consigliano di preferire mele, albicocche, pesche, pere, ciliegie. Da ridurre il consumo della frutta che presenta un indice glicemico più elevato quindi banane, uva, fichi, cachi, melone, anguria. Lo zucchero inoltre lo si può sostituire con la stevia o con lo sciroppo d’acero.

Un piccolo accorgimento per abbassare l'indice glicemico consiste nel consumare la frutta a fine pasto dopo aver consumato delle verdure. Un altro modo per diminuire l'assorbimento degli zuccheri è di consumare un frutto assieme a cibi proteici, ad esempio latte o yogurt.

Per condire gli alimenti, gli esperti consigliano di usare l'olio extravergine di oliva perché contiene acidi grassi essenziali che diminuiscono l'indice glicemico. Anche il metodo di cottura dei cibi è un elemento di cui bisogna tener conto per ridurre il carico glicemico degli alimenti. In questo senso sono da preferire i metodi di cottura semplici, ad esempio a vapore, al forno, alla griglia, ai ferri. Per una cottura a basso indice glicemico, alimenti quali pasta e verdura dovranno avere una cottura breve proprio per evitare di innalzarne l'indice glicemico.

Alimenti per abbassare la glicemia alta

Vi sono alcuni alimenti in grado di combattere la glicemia alta che vi indichiamo di seguito.

Broccoli: questi ortaggi nello specifico hanno un effetto ipoglicemizzante che deriva dalla presenza del sulforano che ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Inoltre i broccoli contengono una buona quantità di fibre che aumentano il senso di sazietà e facilitano la digestione.

Mirtilli. Questi frutti sono utili soprattutto se consumati a fine pranzo in quanto sono in grado di diminuire i livelli della glicemia post-prandiale grazie alla presenza delle antocianine.

Asparagi: si tratta di un altro prezioso alimento che può aiutarci nel tenere sotto controllo la glicemia. In particolare sarebbero gli antiossidanti contenuti in questo ortaggio responsabili della riduzione dei livelli di glucosio nel sangue.

Cannella: questa spezia può aiutarci perché sulla base di quanto evidenziato da alcune ricerche riuscirebbe a tenere sotto controllo i livelli di glicemia in quanto sarebbe in grado di modulare la secrezione dell'insulina.

Avocado: è un frutto che contiene grassi monoinsaturi che diminuiscono il rilascio degli zuccheri nel sangue e quindi hanno un effetto ritardante sulla produzione di insulina. Inoltre è anche un alimento antinfiammatorio.

Semi di lino: non solo mantengono equilibrato il livello della glicemia ma sono in grado anche di migliorare i livelli lipidici sia nei soggetti sani che nei pazienti diabetici. Anche le fibre contenute in questo alimento aiutano a regolare l'assorbimento del glucosio.