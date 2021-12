Dieta: i 6 carboidrati più salutari che dovremmo mangiare per stare bene

Molti alimenti che contengono carboidrati contengono anche fibre, proteine e altri nutrienti sani che mantengono il nostro corpo funzionante al meglio.

È stato ribadito moltissime volte, ma repetita iuvant: i carboidrati sono la principale fonte energetica del nostro organismo. Eppure ogni volta che qualcuno decide di “mettersi a dieta” la prima cosa che fa è eliminare del tutto i carboidrati. Sì è vero, il nostro corpo può arrangiarsi a produrre energia a partire anche da grassi e proteine, ma si tratta di un meccanismo di emergenza, perché mai dovrebbe farlo se non in caso di estrema necessità?

Con l’enorme popolarità delle diete come quella chetogenica, i carboidrati hanno ricevuto una cattiva nomina davvero ingiustificata. I carboidrati sono il carburante essenziale e preferito dal nostro cervello, dandoci maggiore energia al corpo ogni giorno. Molti alimenti ricchi di carboidrati contengono anche nutrienti diversi, come le fibre, proteine e altri che permettono al nostro organismo di funzionare al meglio. Tuttavia ciò ci porta a dire che alcuni cibi ricchi di carboidrati sono super salutari e meritano senza alcun dubbio un posto speciale nel nostro piano alimentare. I carboidrati sono una parte importante della nostra alimentazione. Pasta, riso, pane, pizza e via dicendo, sono tutti alimenti che hanno il compito di fornire energia all’organismo, in modo che possa funzionare al meglio.

Non è un caso che i carboidrati (nello specifico quelli complessi) insieme alle verdure, sono alla base della piramide alimentare della Dieta Mediterranea, modello alimentare la cui validità è riconosciuta a livello mondiale, tanto da essere dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.

Per anni si è pensato che fossero cibi da evitare perché, si diceva, fanno ingrassare. In realtà, oggi tutti i nutrizionisti rivendicano il ruolo chiave di questi nutrienti, poiché indispensabili al nostro sistema psicofisico, anche se si vuole perdere peso.

I 6 carboidrati più salutari che possiamo assumere durante il giorno e restare in salute.

1. Frutta

Gli zuccheri naturali della frutta vengono consumati insieme alle fibre e ai nutrienti presenti che rallentano la velocità con cui il nostro corpo li digerisce e prevengono il picco acuto di zucchero nel sangue che otterremmo dagli zuccheri aggiunti. Inoltre, la scelta di zuccheri naturali come quelli presenti nella frutta probabilmente ci aiuterà a mangiare meno zucchero in generale. Mangiare più frutta è stato associato a una sfilza di benefici per la salute come stabilizzare il peso, migliorare la salute del cuore e proteggere dalle malattie croniche.

2. Verdure non amidacee

Oltre ad essere golosi e versatili, le verdure hanno una serie impressionante di benefici per la salute. Il loro contenuto di fibre può aiutare a migliorare il controllo della glicemia, stabilizzare il peso e ridurre il rischio di diabete. Sono ricchi di antiossidanti che possono aiutare a ridurre il rischio di cancro, combattere l’infiammazione, migliorare la salute del cervello. Mangiare tutti i colori dell’arcobaleno ci aiuta a ottenere un’ampia varietà di sostanze nutritive per ottenere il massimo.

3. Verdure amidacee

Dobbiamo chiarire una cosa: le patate sono una verdura e altre verdure amidacee sono benefiche quanto quelle non amidacee. Le patate sono ricche di fibre, potassio e vitamina C e hanno alcune proteine per dare loro più resistenza. Possono migliorare la salute dell’intestino, supportare un sistema immunitario sano e sono ricchi di antiossidanti. Il mais vanta benefici e nutrizione simili. Ancora più importante, le verdure ricche di amido sono deliziose, salutari e meritano un posto nel piatto se ci piacciono.

4. Cereali integrali

Sebbene parlare di cereali integrali sia qualcosa di complicato, ma in realtà è qualcosa di semplice. Tutti i cereali iniziano come integrali, nel senso che hanno tre parti che compongono ogni seme o chicco: la crusca, il germe e l’endosperma. La crusca e il germe contengono sostanze nutritive come fibre, vitamine e minerali, proteine e grassi sani, mentre l’endosperma contiene principalmente carboidrati. Una volta che questi vengono raffinati, la crusca e il germe vengono rimossi e rimangono solo i carboidrati.

Sono ricchi di fibre e altri nutrienti che possono aiutare a proteggere dalle malattie croniche, come il diabete e il cancro. Recenti ricerche hanno scoperto che potrebbero essere il miglior cibo che possiamo mangiare anche per la salute del cuore. Inoltre, le proteine, le fibre e i grassi sani ci aiutano a sentirci pieno più a lungo. Scegliamo cibi come riso integrale, quinoa, avena, pane integrale e persino popcorn per aumentare l’assunzione.

5. Legumi

Fagioli, ceci e lenticchie fanno tutti parte della versatile famiglia dei legumi. Sono economici, stabili a scaffale, ecologici, facili da cucinare e ricchi di nutrizione impressionante. I legumi contengono carboidrati che ci aiutano a dare energia, ma sono molto di più. Sono una fonte proteica vegana e vegetariana per coloro che cercano di seguire una dieta a base vegetale. I benefici per la salute del consumo di legumi sono numerosi, e ci sono molti studi sul perché dovremmo fai più spazio per loro nel nostro schema alimentare. Hanno dimostrato di un minor rischio di cancro, promuove la perdita di peso, migliora la salute del cuore, ridurre la pressione sanguigna e minor rischio di diabete.

6. Latticini

I latticini sono ricchi di un nutrimento impressionante rispetto ad altri tipi di alternative al latte. È un’ottima fonte di calcio, vitamina B12, potassio e proteine. Il lattosio è responsabile dei carboidrati e dello zucchero presenti in natura nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. Simile alla frutta, le proteine, i grassi sani e altri nutrienti contenuti nei latticini rallentano la digestione di tali carboidrati per prevenire un picco di zucchero nel sangue. Assumere più latticini è importante per costruire e mantenere ossa, muscoli e altro ancora forti. Se non siamo intollerante, non è necessario evitare questo alimento salutare con carboidrati nel nostro piano alimentare.