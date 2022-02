Se volete dimagrire in modo sano, potete farlo, basterà seguire alcuni consigli e trucchi, scopriteli subito qui di seguito. Si sa il lunedì è sempre il giorno in cui tutti o quasi vorremmo iniziare la dieta, magari dopo le abbuffate del weekend o in vista delle vacanze estive. Quante volte ci si chiede se è possibile dimagrire in modo sano e in poco tempo? Non si può di certo generalizzare, si sa che la dieta dimagrante è una cosa seria! Sicuramente ci sono casi e casi, ma con 7 piccoli consigli e trucchi si può dimagrire in modo del tutto sano e veloce

Come dimagrire in modo sano e veloce?

Si sa che per perdere peso è importante innanzitutto affidarsi a persone esperte che in base al proprio peso corporeo, stile di vita, età ed eventuale attività sportiva che si pratica stilerà la dieta adatta. Scopriamo i 7 trucchi e i consigli per dimagrire in modo sano.

Dieta: i 7 consigli utili per dimagrire in modo sano e veloce

Per dimagrire è importante quindi affidarsi ad una persona esperta, evitando diete consigliate fai da te o suggerite. Se si commettono sbagli, si potrebbe mettere a dura prova la perdita di peso, perchè il più delle volte si rischia di non riuscirci anzi si potrebbe aumentare il proprio peso.

Dimagrire in modo sano

Quando si decide di dimagrire sarebbe importante prestare attenzione è importante scegliere alimenti sani che possano fornire all’organismo i nutrienti di cui necessita.

Ecco alcuni trucchi e consigli da seguire.

1. Innanzitutto è importante rilassarsi ed evitare ogni forma di stress, purtroppo questo determinerebbe un aumento di peso. Si sa che quando ci si trova sotto stress si tende a mangiare di più, soprattutto cibi poco salutari, il più delle volte si scelgono cibi dolci!

2. Bere acqua naturale prima di iniziare il pasto è importante, secondo uno studio condotto dall’Università di Birmingham nel Regno Unito se si beve mezzo litro di acqua mezz’ora prima dei pasti principali fa perdere peso nelle persone obese. Non solo, anche se si evitano bevande zuccherate e gassate si riuscirà a dimagrire in modo sano. Se non riuscite a resistere alle bevande zuccherate, potete optare per un bicchiere di acqua con una fetta di limone, talvolta basta poco!

3. Si può dimagrire senza saltare i pasti. Non si deve rinunciare a nessun pasto, partendo dalla colazione, si devono fare 5 pasti durante l’arco della giornata. Saltare i pasti provoca danni al metabolismo, si potrebbe favorire la formazione del grasso addominale. Ogni pasto è importante partendo dalla colazione fino ad arrivare alla cena, aiutano a mantenere attivo il metabolismo. Se volete accelerarlo, seguite i trucchi per farlo.

4. Sarebbe davvero importante seguire un regime alimentare particolare come la dieta mediterranea, associata ad una regolare attività fisica è il top. E’ importante dimagrire in modo sano integrando regolarmente la frutta e verdura nella dieta. Due porzioni di frutti rossi al giorno aiutano a trasformare il grasso in eccesso. Prediligete soprattutto la frutta e la verdura di stagione.

5. Inoltre si dovrebbe evitare di eliminare determinati alimenti dalla dieta come carne, pesce, grano o alcuni formaggi, il nostro organismo ha bisogno di tantissimi nutrienti. Così facendo rischierete di impedire di assumere i nutrienti e le vitamine che non garantirebbero una corretta funzionalità del nostro organismo.

6. Dormire poco. Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che dormire poco fa ingrassare: infatti, questa pratica poco salutare altera la produzione di alcuni ormoni nell'organismo, in particolare aumentando i livelli di grelina, l'ormone che induce la sensazione di fame, e inibendo la produzione della leptina, l'ormone capace di stimolare la sensazione di sazietà. Inoltre, dormire poco induce a mangiare più per gratificazione che per fame, altera l'equilibrio delle cellule del tessuto adiposo e ti fa sembrare più desiderabili gli alimenti ad alto contenuto calorico.

7. Associare una regolare attività fisica aiuterà a perdere peso, ma parlate sempre con un medico, che vi aiuterà nella scelta!