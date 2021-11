Dieta: i benefici del succo di melograno

Il succo di melograno è un concentrato di sostanze antiossidanti che proteggono l'organismo dai danni alle cellule, dovuti allo stress ossidativo e da quelli provocati al sistema cardiovascolare da colesterolo e diabete

Tipico di questo periodo dell'anno, il melograno fa molto bene all'organismo. È ricco di vitamina A e C ed è anche fonte di fibre, sali minerali e antiossidanti. Grazie alle sue proprietà, svolge anche una potente azione antinfiammatoria e, aspetto da non sottovalutare, è molto gustoso. La sua tipica struttura a chicchi per alcuni è un ostacolo che lo rende difficile da mangiare, ecco allora una soluzione gradita a grandi e piccini: bere un bicchiere di succo.

I benefici del melograno.

Il succo di melograno, ottenuto dalla spremitura meccanica dei chicchi contenuti nel frutto, è una miniera di vitamine A, complesso B, vit. C e di tannini dalle proprietà antiossidanti, astringenti, toniche e rinfrescanti, in grado di rallentare il processo ossidativo che è all'origine dell'arteriosclerosi. Grazie anche all'alto contenuto di flavonoidi è considerato un potente scavenger perché protegge le cellule dall'azione ossidante dei radicali liberi, contrastando così il processo dell'apoptosi e dell'invecchiamento precoce dell'intero organismo. Inoltre il succo di melograno mantiene sotto controllo i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, grazie alla presenza dei fenoli che inibiscono l’enzima alfa-amilasi. In particolar modo l'acido ellagico, l'acido gallico, principi attivi che vantano proprietà antinfiammatorie, antiallergiche, vaso protettrici e gastro protettive, rallentano la digestione dell’amido contenuto negli alimenti come pane, pasta, patate, riducendo perciò l’assorbimento di glucosio e la sua conseguente liberazione nel sangue.

I benefici del succo di melograno

È possibile acquistarlo nei negozi oppure, prepararlo direttamente in casa. Il succo di melograno si ottiene attraverso la spremitura a freddo di questo buonissimo frutto.

Prepararlo è molto semplice, spremendo gli arilli del melograno si ottiene un buonissimo succo, ricco di proprietà benefiche per la nostra salute.

Il succo di melograno casereccio è senza dubbio migliore perché puro e freschissimo. Questi due punti sono indispensabili se vogliamo assorbire tutte le sostanze nutritive del frutto, i conservanti e gli zuccheri aggiunti da alcune aziende infatti, andrebbero a alterare le sue proprietà.

Come preparare il succo di melograno

Tutto ciò di cui avete bisogno è un melograno maturo e uno spremi agrumi o uno spremi melograno. Il succo si estrae come da un’arancia o un limone. Solo dovete prendere alcune precauzioni extra perché il suo succo rosso crea macchie che non vengono via, tagliere e abiti inclusi. Rimuovete con il coltello la corona e dopo, incidete la buccia da una parte all’altra fino alla zona bianca, facendo attenzione a non tagliare anche gli arilli che servono appunto per creare il succo. Aprite il melograno partendo dai tagli che avete fatto per dividerlo in due parti e spremete. Potete così gustare una buonissima e sana spremuta di melograno pura. Generalmente, per ottenere un quantitativo di un bicchiere pieno, si consigliano 2 melograni di medie dimensioni. In alternativa allo spremi-agrumi, è possibile fare il succo di melograno con un estrattore di succo. In questo caso è sufficiente aprire il frutto, estrarre i chicchi e metterli all’interno dell’estrattore. Se gradite un sapore meno acidulo, potete aggiungere una mela di piccole dimensioni, che renderà il succo di melograno meno aspro e più dolciastro.

Benefici del succo di melograno nella dieta

Grazie all’acido ellagico presente all’interno del succo di melograno, è possibile contrastare e prevenire la Tenia Solium, volgarmente definita verme solitario, che entra in contatto con il nostro intestino principalmente a causa del consumo di carne di maiale poco cotta.

Il succo di melograno ha attirato l’interesse di molte persone soprattutto perché sembra che riesca a contrastare le cellule cancerogene, portandole alla morte. Questa azione è data dall’acido ellagico e i flavonoidi, sostanze antiossidanti presenti nel succo di melograno. Non una semplice teoria, ma un vero e proprio studio scientifico pubblicato su Translational Oncology. Ha un’azione preventiva soprattutto contro i tumori dei polmoni, della prostrata, del seno e della pelle.

Controindicazioni del succo di melograno

Il succo di melograno ha effetti collaterali più o meno gravi. In particolare, secondo alcuni studi in vitro, pare che il melograno possa interferire con i farmaci antidepressivi, tuttavia non sono ancora noti casi di interazione. Inoltre può interferire con farmaci per l’ipertensione e antinfiammatori. Le controindicazioni del melograno non rimangono limitate a questo specifico campo. Sembra infatti che anche un utilizzo spropositato del frutto (soprattutto se non biologico) possa portare a intossicazioni. Gli effetti collaterali più comuni fino a oggi sono stati casi di mal di testa, sonnolenza, una certa difficoltà a respirare e un senso di vertigini. Ognuno di voi poi, dovrà tener di conto delle possibili (e personali) reazioni allergiche nei confronti di uno specifico alimento.