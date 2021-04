Sesso: i cibi afrodisiaci che stimolano la libido

Dieta: i cibi afrodisiaci che migliorano il sesso. La dieta c’entra con il sesso? Eccome! Cibo e sessualità: da sempre sono un connubio inscindibile in quanto entrambi rivelano, facce della stessa medaglia, il nostro modo di vivere il piacere.

Alcuni alimenti intralciano le performance, altri cibi sono afrodisiaci

Eros e alimentazione non corrono sue due binari differenti, anzi: si intersecano eccome, a volte evitando di fare intersecare i corpi degli amanti, altre facilitandone le contorsioni. Studi scientifici dimostrano che esistono degli afrodisiaci naturali. Sono degli alimenti che stimolano la vasodilatazione e migliorano l’attività ormonale, oltre a tonificare il cuore e a potenziare l'attività cardiaca

Molti non sanno che il sesso e una dieta sana ed equilibrata sono correlati : ecco cosa mangiare (e cosa no) prima del sesso

Una ricerca risalente al 2010 e pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Sexual Machine ha dimostrato la potenziale efficacia di alcuni cibi considerati dei veri e propri “afrodisiaci naturali” i quali aiutano a migliorare l’attività sessuale sia negli uomini che nelle donne. Avere un desiderio sessuale normale è legato al sentirsi fisicamente ed emotivamente in salute. Quindi non sorprende che il cibo possa avere un ruolo nell’aiutare a riprendere questo flusso di libido.

Se si è in crisi in camera da letto, potrebbe essere il momento di dare un’occhiata più da vicino alla propria dieta.

I cibi afrodisiaci che migliorano il sesso

La lista degli alimenti che fanno naturalmente bene al sesso è lunga. Alcuni, però, sono facili da reperire e da integrare facilmente nella propria dieta: scopriamoli insieme

olio d’oliva: i suoi grassi vegetali sono fonte di preziosi antiossidanti, ritenuti un toccasana per la salute delle arterie e il miglioramento della circolazione sanguigna;

cioccolato: migliora la vasodilatazione ed è anche fonte preziosa di una sostanza chiamata feniletilamina che dona all’organismo un senso di benessere ed energia. Da preferire quello fondente;

miele: ricco di vitamina B e sali minerali. Contribuisce a produrre più liquido seminale e ad apportare energia;

banane: forniscono potassio e vitamina B6, sostanze nutritive di fondamentale importanza nella produzione ormonale sia maschile che femminile;

fragole: apportano vitamine A, B e C, antiossidanti e ossido nitrico che facilita la vasodilatazione;

pistacchio: contiene l’arginina che fa bene alla salute delle arterie e del cuore, oltre a contribuire alla produzione di ossido nitrico;

anguria: grazie alla citrullina è indicata per gli uomini al fine di aumentare il livello di testosterone. È considerato dalla scienza un vero e proprio “viagra naturale”;

pomodori: fonte di licopene e antiossidanti, potenziano l’attività sessuale e il livello di testosterone;

peperoncino: vasodilatatore naturale per eccellenza, svolge anche un’azione tonificante a livello arterioso. È, inoltre, fonte di una sostanza chiamata capsaicina che facilita l’eiaculazione;

aglio: svolge una funzione anticoagulante e, grazie all’ossido nitrico, stimola l’erezione e il desiderio sessuale;

noci: apportano all’organismo gli Omega-3 che contribuiscono a mantenere alti i livelli di dopamina nel cervello che scatenano l’eccitazione. Sono anche fonte di buonumore ed energia;

zenzero: il consumo settimanale di 15 grammi a settimana di questa spezia contribuisce a potenziate la produzione di ormoni endogeni che aumentano la produzione di testosterone e spermatozoi.

Quali cibi evitare prima del sesso?

Vi sono degli alimenti che possono, al contrario, compromettere la qualità del sesso perché fonte di sostanze che ostacolano il desiderio sessuale o l’attività ormonale. Ecco cosa bisognerebbe evitare di mangiare o consumare prima di fare sesso:

soia: ad alto contenuto di fitoestrogeni. Secondo uno studio condotto dall’Università di Harvard e pubblicato sulla rivista Human Reproduction, a causa di essi viene compromessa la produzione degli spermatozoi. Infatti, un eccessivo consumo di soia può compromettere la fertilità maschile;

menta: ricca di mentolo che riduce i livelli di testosterone, facendo precipitare il desiderio sessuale;

patatine fritte: contengono un livello alto di grassi trans che non fanno bene alla circolazione. Riducono il livello di testosterone;

alcol: il suo consumo eccessivo non fa bene al sesso e lo attesta uno studio dell’Università di Washington che dimostra come che gli uomini sorbi riescono a mantenere l’erezione più a lungo degli uomini che bevono birra e super alcolici;

carne rossa: favorisce l’assunzione di estrogeni esogeni che compromettono il benessere sessuale maschile;

formaggi: tendono ad essere poco digeribili, facendo sentire appesantiti. Stimolano anche un senso di sonnolenza che non fa bene alla prestazione sessuale.