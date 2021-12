Dieta: i10 cibi che aiutano a pulire le arterie e abbassare il colesterolo

I 10 super cibi che aiutano a pulire le arterie e ad abbassare il colesterolo. Quali sono gli alimenti per pulire le arterie? L’alimentazione svolge un ruolo molto importante per la nostra salute e, quindi, è fondamentale assicurarsi che sia di ottima qualità.

Da sempre l’alimentazione ha rivestito un ruolo molto importante per la salute, sia nel bene che nel male. Esistono determinati alimenti che, con il passare del tempo, possono ostruire le arterie, causando problemi alla circolazione e malattie cardiovascolari che possono portare alla morte. Dall’altro lato, però, ci sono anche alimenti in grado di pulire vene e arterie, che, se inclusi nella propria dieta, possono aiutare a prevenire un gran numero di malattie.

Secondo gli studi, l’aterosclerosi è una delle malattie che causa più morti ogni anno in tutto il mondo. Questa malattia è un problema piuttosto complesso che implica autoimmunità, infezioni e incompatibilità. Tuttavia, oltre che di aterosclerosi, quando le vene e le arterie si ostruiscono, si tende anche a soffrire di ipertensione e malattie cardiache.

Tenendo conto dell’importanza di una corretta alimentazione per prevenire tutte queste malattie, vi presentiamo, nelle righe che seguono, i 10 alimenti migliori per pulire vene e arterie.

Attualmente il mercato è invaso da un’ampia varietà di cibi light che, lungi dall’essere sani, influiscono sulla comparsa di problemi come l’obesità, le malattie cardiovascolari e gli squilibri ormonali.

Il problema è che l’industria e la pubblicità hanno venduto false idee ai consumatori, affinché basino le loro diete su questi prodotti. Tuttavia, molti esperti in salute avvertono che il consumo eccessivo di alimenti ricchi di grassi influisce sulla salute arteriosa, innalza i livelli di colesterolo ed incrementa il rischio di soffrire di patologie gravi. Per fortuna, esistono anche opzioni alimentari che favoriscono il processo di depurazione del corpo ed evitare tutti questi effetti negativi.

L’aterosclerosi è un problema che affligge sempre più persone, quindi è importante sapere quali alimenti aiutano a pulire le arterie, per fare tutto il possibile per prevenirla. Il blocco progressivo delle arterie, noto come arteriosclerosi, è la principale causa di morte in tutto il mondo. Il numero di persone che muoiono ogni anno a causa di questa malattia è in aumento. Una situazione che preoccupa molto gli esperti perché, sebbene possa essere prevenuta, sono sempre di più i pazienti a cui viene diagnosticato questo problema.

Tenendo in conto l’importanza di una corretta alimentazione per prevenire tutte queste malattie, a seguire vi presentiamo i 10 alimenti migliori per pulire le arterie e le vene.

I 10 super cibi che aiutano a pulire le arterie

Sebbene le persone che soffrono di arteriosclerosi dovrebbero essere controllate da un medico, ci sono alimenti che possono aiutare a pulire le arterie. A loro volta, questi alimenti rafforzano il sistema immunitario per prevenire molte altre malattie.

1. Aglio

Innanzitutto l’aglio è l’alimento numero uno per pulire le arterie e combattere il colesterolo cattivo. Questo è dimostrato da questo studio pubblicato negli Annals of Internal Medicine. Ha molteplici proprietà medicinali che, fin dall’antichità, sono state utilizzate per migliorare la salute. L’aglio è ricco di antiossidanti, ha proprietà antibiotiche e antivirali. Contiene anche vitamine e minerali che rafforzano il sistema immunitario e aiutano a pulire le arterie.

Inoltre, l’aglio può inibire l’azione dei radicali liberi, rendendolo utile per prevenire malattie come il cancro. Il suo consumo regolare aumenta i livelli di colesterolo buono e riduce i livelli di colesterolo cattivo.

2. Fiocchi d’avena

Avena. Uno dei vantaggi dell’avena è il suo alto contenuto di fibre e la sua capacità di assorbire fino a 7 volte il suo peso in acqua. Ebbene, secondo questo studio pubblicato dalla Tufts University (Boston, Stati Uniti), l’avena riduce la capacità del colesterolo di attaccarsi alle pareti delle arterie e riduce il rischio di problemi cardiaci.

3. Succo di melograno

Questo succo ha più antiossidanti di qualsiasi altro frutto, il che aiuta a ridurre l’impatto dei radicali liberi, come indicato da questa ricerca pubblicata sulla rivista Phytotherapy. A sua volta, riduce il grasso nelle arterie, prevenendo così gravi problemi come l’arteriosclerosi.

4. Mele

Benefici delle mele. Le mele contengono una fibra chiamata pectina, che è responsabile della riduzione dei livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Ed è quello che sottolinea la Fondazione spagnola del cuore. Inoltre, questo frutto possiede notevoli quantità di flavonoidi, legati alla riduzione dei problemi cardiaci e delle malattie cardiovascolari.

5. Pesce

Pesce grasso. Un altro alimento importante è il pesce, ricco di acidi grassi Omega 3. Questi sono ottimi alleati per la salute delle arterie. Questo alimento favorisce l’eliminazione dei grassi accumulati nelle arterie e previene i problemi cardiaci. Tra i pesci consigliati ci sono: salmone, sgombro, tonno, trota, aringa e sardine.

6. Curcuma

Curcuma, benefici. La curcuma ha un principio attivo chiamato curcumina, un polifenolo responsabile di conferirle il suo alto potere medicinale. Più di 30 studi, effettuati in diverse parti del mondo, affermano che la curcumina ha un effetto cardioprotettivo. Infatti, questa stessa sostanza potrebbe aiutare a ridurre e prevenire il blocco arterioso.

7. Olio extravergine d’oliva

A sua volta, vale la pena evidenziare l’olio extravergine d’oliva. Si tratta di un grasso monoinsaturo che potrebbe ridurre il colesterolo cattivo nel sangue e il rischio di ostruzione arteriosa. Per questo motivo, questo alimento è molto salutare e può essere facilmente incluso nei piatti principali: insalate, zuppe o dolci, primi e secondi piatti.

8. Avocado

L’avocado è ricco di grassi sani e altri nutrienti che possono abbassare il colesterolo cattivo nel sangue. Ebbene, contiene grassi monoinsaturi, che non si ossidano e che, quindi, non aumentano il rischio di ostruzione arteriosa, come sottolinea questo studio pubblicato su e-Gnosis.

9. Pomodori

A tal proposito, questo alimento, che possiamo facilmente inserire nelle nostre ricette, ha quantità significative di un antiossidante chiamato licopene. Ciò riduce le possibilità che il colesterolo cattivo si ossidi e si attacchi alle pareti delle arterie. Pertanto, consumare frequentemente pomodori nella dieta equivale a ingerire una buona quantità di antiossidanti.

10. Spinaci

La dieta degli spinaci. Infine, questo ortaggio a foglia verde è molto popolare per i suoi benefici per la salute. Ebbene, fornisce energia, ha poche calorie e va benissimo in qualsiasi tipo di dieta. Gli spinaci contengono vitamine A e C. Queste prevengono l’ossidazione del colesterolo cattivo nelle arterie e riducono le possibilità di soffrire di arteriosclerosi.

Insomma, se vuoi migliorare la tua salute e quella del cuore, non dimenticare di includere tutti questi alimenti nella tua dieta abbinata ad altri alimenti sani e nutrienti, evitando il consumo di alimenti zuccherini e ricchi di grassi saturi. É importante anche svolgere una costante attività fisica giornaliera.