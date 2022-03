Vuoi perdere peso? Una soluzione potrebbe essere consumare cibo piccante, ma nelle giuste dosi. Il cibo piccante, infatti, aiuta ad accelerare il metabolismo e quindi facilita la perdita di peso. Ad esempio il peperoncino contiene particolari sostanze che aiutano a bruciare i grassi.

È molto diffusa la credenza che l’aggiunta del piccante all’interno della dieta possa fare dimagrire più velocemente. Ma è davvero così?

Il piccante non è altro che una percezione sensoriale che abbiamo e che viene causata da sostanze in grado di stimolare i recettori del calore che ognuno di noi ha sulla cute e sulle mucose. Tale percezione viene stimolata da alcune molecole che si possono trovare all’interno di alcuni cibi. Questi alimenti, secondo alcune voci, sono in grado di far perdere peso. Ma è davvero così?

Tutto ciò che c’è da sapere sul piccante nella dieta e sulla sua capacità di far dimagrire

Dieta: Il piccante aiuta davvero a dimagrire?

Mangiare piccante accelera il metabolismo e aiuta a dimagrire, ma solo se consumato nelle giuste dosi. Il peperoncino viene considerato un vero e proprio brucia grassi naturale perché contiene particolari sostanze che contribuiscono alla perdita di peso.

Di solito si dice che la verità sta nel mezzo. E anche in questo caso è proprio così. Il piccante infatti non fa dimagrire, ma di sicuro può aiutare perché è in grado di accelerare il metabolismo. Ma che connessione c’è tra la perdita di peso e il metabolismo?

Il metabolismo non è altro che l’insieme dei meccanismi che il nostro corpo mette in atto per trasformare il cibo in energia, che ad esempio può essere utilizzata per fare attività fisica, studiare, pensare, ecc.

Se però il metabolismo è lento, ciò vuol dire che le reazioni chimiche in grado di tramutare gli alimenti ingeriti in energia si attivano troppo lentamente e di conseguenza il cibo finisce per accumularsi sotto forma di grasso. Ecco perché il metabolismo in un certo senso aiuta a perdere peso ed ecco spiegato il motivo per cui si dice sommariamente che il piccante fa dimagrire.

Ma come mai il piccante ha questa capacità?

Tutto dipende dalla capsaicina. E’ una sostanza chimica che stimola i recettori ed è responsabile del prurito della nostra lingua: più il cibo è piccante, più capsaicina contiene.

La caspacina è un componente chimico presente in alcuni peperoncini e in grado di stimolare i recettori. Ecco perché percepiamo quella sensazione di bruciore tipica del cibo piccante. Questo composto chimico, quando entra nell’organismo, è in grado di aumentare la temperatura corporea. Questa sostanza ha anche la capacità di ridurre il colesterolo cattivo nel sangue.

Ed ecco che per riabbassarla il nostro corpo si trova costretto a reagire e quindi a bruciare le calorie più in fretta. In questo modo si accelera il metabolismo e si bruciano una maggiore quantità di grassi. Ma non è tutto. Secondo uno studio la capsaicina sarebbe anche in grado di aumentare il senso di sazietà. Di conseguenza, se ingeriamo cibi piccanti siamo più portati a mangiare di meno.

Oltre alla capsaicina, il piccante presenta anche un antiossidante (isotiocianato) in grado di aumentare la produzione di efedrina, un principio attivo responsabile della combustione dei grassi. Diciamo che tutti questi elementi messi insieme possono favorire di sicuro una perdita di peso, ma dire che il piccante fa dimagrire è una cosa ben diversa.

Altri benefici del mangiare cibi piccanti

È importante ricordare che i cibi piccanti hanno anche un effetto diuretico, pertanto prevengono la ritenzione idrica. Inoltre, utilizzare spezie in cucina è un trucco utile ad eliminare altri condimenti più nocivi per la salute, come ad esempio il consumo eccessivo di sale, olio e altre sostanze più grasse.

Attenzione a non mangiare piccante troppo spesso! Il peperoncino, infatti, se da un lato accelera il metabolismo e aiuta a dimagrire, dall’altro può provocare anche una forte irritazione agli organi interni. Ecco perché il cibo piccante e il peperoncino sono sconsigliati durante la gravidanza, in allattamento e ai bambini sotto i 12 anni.

Il consiglio che possiamo fornirvi è quello di mangiare cibo piccante senza mai superare gli 8-10 g quotidiani. Inoltre, è preferibile consumare il peperoncino fresco e sminuzzato direttamente sulle pietanze. Sicuramente a pranzo è molto meglio rispetto che a cena!