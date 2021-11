Dieta in bianco: cosa mangiare

La dieta in bianco è un regime alimentare che dobbiamo seguire quando abbiamo dei disturbi gastro-intestinali che ci portano nausea diarrea o vomito. La dieta in bianco prevede alimenti di facile digestione e quindi l'esclusione di cibi troppo ricchi di grassi o zuccheri. Si tratta di una dieta depurativa che va seguita per qualche giorno per detossificare l'organismo. In particolare la dieta in bianco prevede degli alimenti nutrienti, ma che siano conditi il minimo necessario per evitare di appesantire il lavoro di stomaco e intestino. La dieta in bianco si può seguire per diversi giorni attenendosi alle indicazioni del medico che ce l'ha prescritta.

Mangiare in bianco: gli alimenti consigliati

Il riso in bianco condito da un filo extra vergine di oliva è un classico della dieta in bianco che non può mai mancare. Altri cibi che generalmente vengono indicati per la dieta in bianco sono i seguenti: pesce bianco bollito, ad esempio nasello sogliola o merluzzo, patate e carote bollite, pasta senza condimenti, mele cotte, tè al limone, banana o fette biscottate senza marmellata.

D'altro canto vi sono anche degli alimenti da evitare per non sovraccaricare l'apparato digerente: cibi fritti o ad elevato contenuto di fibre, quali cavoli cipolle e legumi carni rosse e salumi. Da evitarsi anche il caffè, il cioccolato e le bevande gassate e zuccherate, vino e alcol in generale. Da evitarsi anche i condimenti piccanti e quindi peperoncino pepe e altre spezie. Riguardo ai latticini è ammesso soltanto lo yogurt e una manciata di parmigiano sulla pasta in bianco.

Mangiare in bianco di per sé non fa dimagrire, per cui non è una dieta indicata in questo senso, tuttavia trattandosi di un regime dietetico depurativo se seguita quando stiamo bene potrebbe aiutarci a sgonfiare la pancia.

Dieta in bianco: menù di esempio

A colazione una tazza di tè con un paio di fette biscottate.

A metà mattina possiamo fare uno spuntino con una mela, meglio ancora se cotta.

A pranzo un piatto di pasta condito con poco olio e un cucchiaio di parmigiano, per secondo della verdura cotta condita con un filo di olio extra vergine di oliva. Volendo alla pasta possiamo sostituire il riso.

Nel primo pomeriggio spuntino con della frutta o due fette biscottate.

Per cena un piatto di carne bianca oppure pesce o un uovo con della verdura cotta e una fetta di pane. In alternativa al pane possiamo optare per delle patate lesse.