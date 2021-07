Dieta: in forma con l'insalata di riso

Con l’estate arriva anche il momento di mettersi a dieta, perché si prediligono i piatti più leggeri che ci consentono di rinfrescarci e di rimanere in forma. Tra questi vi è senza dubbio l’insalata di riso che è una pietanza amatissima. Leggera, fresca e gustosissima: l'insalata di riso è la ricetta perfetta per tenersi in forma durante la dieta in estate. Un piatto delizioso che con sole 400 calorie non appesantisce e mantiene leggeri per il resto della giornata. Questa versione a base di verdure è facilissima da preparare e perfetta per ogni occasione, dal pranzo in ufficio alla cena con gli amici. Per prepararla, serviranno soltanto riso, pomodorini, cetriolo, carote e zucchine.

Pochi ingredienti per un risultato sorprendente.

La dieta dell’insalata di riso è ottima per dimagrire, perché permette di liberare dei chili di troppo e di far sentire meno gonfi grazie ad un’azione depurativa. Inoltre questa dieta è molto efficace, si tratta anche di una dieta senza glutine, e dunque può essere seguita tranquillamente anche da coloro che soffrono di celiachia.

La dieta del riso si basa su quattro caratteristiche di questo alimento, ovvero: il basso apporto calorico, il potere saziante, l’alta presenza di fibre (facoltose soprattutto nel riso integrale) e la stimolazione della diuresi.

La dieta del riso è semplice da seguire, ha poche regole: per gli spuntini cercare sempre di consumare della verdura cruda ( a esempio carote, finocchi, sedano…) oppure uno yogurt. Per condire usare sempre l’olio extra-vergine d’oliva e aumentare l’uso delle spezie, alleate della linea, riducendo il consumo di sale che può causare ritenzione idrica con conseguente cellulite.

Le calorie del riso: circa 100 gr. di riso apportano 330 calorie, comunque durante la cottura questo cereale assimila tanta acqua perciò la resa è di certo superiore rispetto a quella della pasta. Ci sono diversi tipi di riso e in questa dieta si può usare quello che preferite o alternarli tutti in base alle ricette.

Metabolismo, sovrappeso e infiammazione

La tipologia di riso. È sicuramente da preferire l'utilizzo di cereali integrali che, rispetto a quelli raffinati, sono maggiormente ricchi di fibre, regalano un maggiore senso di sazietà e una maggiore soddisfazione nutrizionale, ma soprattutto limitano l'impatto sulla glicemia, evitando i tipici sbalzi responsabili del senso di stomaco vuoto. Quindi non invece di optare per il classico riso bianco, perché non provare il riso rosso, il riso nero, oppure il riso basmati integrale che cuoce in pochi minuti?

Attenzione alla quantità: no ai bis

«Di solito, quando si prepara un’insalata di riso, la quantità di prosciutto o formaggio aggiunta viene poi suddivisa tra più persone quindi la quota reale di questi secondi non impatta in modo così drammatico sulle calorie assunte, a patto naturalmente di non consumare poi due o tre piatti».

Poco olio e qualche goccia di limone

«L’insalata può essere condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva per persona, e aggiungendone un paio di “riserva”». Da evitare, ovviamente, maionese e altre salse grasse, mentre via libera a erbe e spezie. Un ultimo consiglio della dottoressa Sangiorgio per condire senza appesantire: «se poi piace si può aggiungere anche del succo di limone, che insaporisce e rende il tutto meno asciutto».

Insalata di riso… infine, quante calorie?

Ovviamente dipende dal condimento ma se facciamo un esempio di un’insalata di riso classica con riso, pomodorini, olive, verdure sotto aceto, mais, tonno in scatola, formaggio a cubetti ci aggiriamo a circa 600 calorie a porzione. Tante o poche? Dipende da voi e dalla vostra alimentazione, ma di fatto potrebbe essere un piatto unico completo!