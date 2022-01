Dieta integrale: il menù settimanale completo per perdere peso

Dieta integrale, 1 settimana per ripartire in modo sano, scopriamo il menù settimanale completo

Dieta integrale, sappiamo bene che una buona dieta ad alto valore nutritivo non esclude assolutamente i carboidrati ma predilige quelli integrali. Questi ultimi infatti sono ricchi di fibre, ci aiutano a disintossicarci, a perdere i chili di troppo, a sentirci meglio. Con la dieta integrale è possibile perdere sino a tre chili in una settimana, tornando in forma in poco tempo e senza rinunciare al gusto.

L’integrale ci consente non solo di prenderci cura della nostra salute, ma anche di perdere peso, mangiando ciò che ci piace di più.

Dieta integrale

Per ottenere dei risultati a livello di forma fisica è infatti consigliato evitare o limitare il consumo di cibi raffinati, composti per di più da farine bianche e da zucchero.

Dieta integrale: il menù settimanale, tutti i piatti dal lunedì alla domenica

I cibi integrali invece possono aiutarci a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue poiché ricchi di fibre. I cereali integrali infatti contengono le fibre e delle sostanze bioattive (fitosteroli e polifenoli), antiossidanti e composti essenziali che aiutano a proteggere l’organismo da malattie cardiovascolari e tumori. Per fare il pieno di benessere e perdere sino a tre chili, ricordatevi sempre di scolare la pasta al dente, in questo modo sarà facile ridurre la quantità di amido assunto e non si innalzerà l’indice glicemico.

Pane, piazza e pasta vanno sempre accompagnati ad ortaggi di stagione ricchi di sali minerali e vitamine, perfetti per contrastare la ritenzione idrica ed eliminare il grasso superfluo. Questa dieta è molto efficace, ma non è adatta a tutti, un consumo eccessivo di cibi integrali infatti può avere qualche effetto collaterale, soprattutto per chi soffre di carenza di ferro, chi ha problemi di stitichezza cronica, colite e diverticolosi. In ogni caso prima di iniziare questo regime alimentare è importante rivolgersi al proprio medico che saprà fornire indicazioni utili.

Scopriamo insieme passo passo questo programma settimanale basato soprattutto sui cibi integrali, senza esagerare, ad ogni pasto.

Questo programma ci farà perdere peso più rapidamente, ci farà sentire bene, ed inoltre favorirà il nostro corretto transito in intestinale e controllerà il colesterolo, monitorando i grassi cattivi.

Primo Giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 mela

Pranzo: 60 g di riso basmati integrale bollito con 100 g di fave saltate in padella con un cucchiaio di olio evo, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: vellutata di zucca, 1 filetto di merluzzo sale, olio evo e limone, 1 kiwi.

Secondo Giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 pera

Pranzo: 60 g di spaghetti di farro con crema di broccoli, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: 1 spigola al forno con 150 di bietole saltate in padella, 1 kiwi.

Terzo Giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 pera

Pranzo: 70 g di fagioli con pomodori, cipolla, sedano, carote e olio evo, broccolo romanesco lessato e condito con aceto e origano, 1 fetta di pane integrale tostato.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: 1 piatto di minestrone senza legumi con 50 g di riso basmati integrale condito con olio evo, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Quarto Giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 pera

Pranzo: 60 g di spaghetti di grano saraceno conditi con 150 g di zucchine in padella condite con olio evo e curcuma, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: 80 g di avena integrale condita con 100 g di tonno in scatola all’olio evo, 1 kiwi.

Quinto Giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 pera.

Pranzo: 100 g di fagioli borlotti bolliti, 50 g di miglio.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta

Cena: 150 g di petto di tacchino grigliato, 100 g di patate americane al forno, insalata mista.

Sesto giorno

Colazione: 60 g di fiocchi di avena integrale o orzo soffiato o riso soffiato o 40 g di cereali integrali senza zuccheri aggiunti, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele o 1 cucchiaino di crema al cioccolato, 1 tisana, 1 caffè.

Spuntino: 1 mela.

Pranzo: 60 g penne integrali condite con zucchine e carote bollite, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Spuntino: 40 g frutta secca a scelta.

Cena: bocconcini di pollo in crosta di mandorle, insalata finocchi e arancia, 1 mandarino.

Settimo Giorno

Colazione: porridge, 1 caffè, 1 tisana a scelta.

Snack: 1 pera.

Pranzo: 1 filetto di orata in padella con verdure miste in padella (zucchine, peperoni, melanzane), 1 fetta di pane di segale tostata, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

Spuntino: 40 g frutta secca a scelta.

Cena: 200 g di minestrone con 50 g di legumi e 30 g di pasta all’uovo integrale, 1 kiwi.

*Si raccomanda inoltre di bere molta acqua durante il giorno ma soprattutto, teniamo a precisare che non si tratta di una dieta da seguire meticolosamente, solo una carrellata di idee da portare a tavola per sentirsi più leggere.

* Evidenziamo inoltre che, prima di iniziare una qualsiasi dieta, è necessario consultare uno specialista del settore.