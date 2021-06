Dieta ipoglucidica: cos'è e cosa mangiare

Per dieta ipoglucidica si intende una dieta povera di carboidrati. Consiste nel ridurre quanto più possibile l'apporto di zuccheri, in particolare di quelli semplici. Prevede invece un aumento nel consumo delle proteine e dei lipidi (grassi). Con diete di questo tipo, note anche come low carb, che prevedono una riduzione sistematica dei carboidrati, si dimagrisce perché l'organismo non potendo utilizzare gli zuccheri come fonte energetica è costretto a bruciare i grassi a questo scopo e quindi per questa via si ottiene il dimagrimento.

La dieta iperproteica gode in effetti di una certa popolarità, anche perché a differenza delle classiche diete dimagranti, permette di perdere peso piuttosto velocemente mangiando anche alimenti saporiti. Tuttavia si pone contro le attuali guide nutrizionali secondo cui i carboidrati sono alla base di un'alimentazione sana e bilanciata. Pertanto la dieta ipoglucidica non può essere seguita a lungo termine perché una restrizione continuata nel tempo dei glucidi può portare a squilibri nutrizionali per carenza di vitamine e minerali e danni a fegato e reni. L'esclusione ad esempio della frutta che contiene zuccheri semplici, ci priva di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti.

E' positiva invece l'esclusione di dolci, caramelle e bevande zuccherate. Va accolta positivamente l'indicazione nella dieta ipoglucidica di consumare alimenti che abbaiano un basso indice glicemico, ad esempio i cereali integrali l'orzo il farro. La scarsità di fibre inoltre non favorisce l'attività dell'intestino. Insomma gli esperti sottolineano che è vero che con la dieta ipoglucidica si può perdere peso velocemente ma ciò avviene a discapito della salute in generale ed è poi abbastanza frequente riprendere altrettanto velocemente i chili che si sono persi una volta che si torna ad alimentarsi in maniera normale.

Dieta ipoglucidica: vantaggi

Tra gli aspetti a favore vi è il fatto che non bisogna controllare la quantità degli alimenti concessi, per cui sì ci si autoregola naturalmente con buon senso. Consente di dimagrire velocemente quando è necessario in caso di emergenza, ad esempio in vista di una operazione.

Dieta ipoglucidica: svantaggi

Gli svantaggi invece chiamano in causa in primo luogo la difficoltà a seguire una dieta simile in quanto la riduzione dei glucidi aumenta il desiderio di consumarne e ciò provoca irritabilità debolezza e cattivo umore. I chili persi vengono ripresi con rapidità non appena si torna a reintrodurre i carboidrati nella dieta.

Dieta ipoglucidica: menù di esempio

Colazione: prosciutto con uova e funghi oppure latte scremato e una fetta biscottata integrale.

Pranzo: pollo e formaggio magro accompagnato da lattuga condita con olio extra vergine di oliva oppure pesce al forno con verdure cotte al vapore.

A metà mattina e nel pomeriggio uno yogurt oppure frutto a scelta poco zuccherino oppure del formaggio.

A cena del pesce accompagnato da verdura scelta condita con un filo di olio extra vergine di oliva.