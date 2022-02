Dieta iposodica: cosa mangiare

Per dieta iposodica, come suggerisce il nome stesso, si intende una dieta povera di sodio. Generalmente è una dieta che viene indicata per chi soffre di alcune patologie, ad esempio la pressione alta. Eccedere col sale in effetti può essere una delle cause non solo della pressione alta, ma anche della ritenzione idrica, ovvero del ristagno dei liquidi che è a sua volta una delle cause della cellulite. Quali sono gli alimenti poveri di sodio? E come possiamo rendere gustose le nostre vivande senza esagerare col sale?

Dieta iposodica: le cose da sapere

La dose quotidiana di sodio raccomandata è di circa 0,6 e 3,5 grammi al giorno. Il giusto apporto giornaliero di sale si aggira quindi tra i 2 e i 3 grammi. In ogni caso non si dovrebbero mai superare i 5 grammi al giorno. Il medico potrebbe averci consigliato una dieta iposodica se ci ha diagnosticato l'ipertensione, o se abbiamo problemi di insufficienza cardiaca o patologie renali. La dieta iposodica viene seguita anche da chi ha una pressione arteriosa lievemente più alta della norma o da chi vuole perdere di peso, tuttavia il sodio non va eliminato completamente perché comunque è un elemento importante per il nostro organismo.

Dieta senza sale: quali alimenti possiamo mangiare?

Non basta evitare il sale da cucina perché vi sono molti altri alimenti che contengono il sodio. Per quanto riguarda la scelta degli alimenti dobbiamo leggere attentamente le etichette degli stessi. In particolare soffermiamoci sui valori nutrizionali per controllare la quantità di sodio contenuto e scegliamo quindi quelli che hanno la dicitura "a basso contenuto di sodio". Preferiamo i cibi freschi al posto di quelli trasformati. Saranno quindi da evitare tutti i prodotti confezionati, ad esempio snack merendine e salatini. Da limitare invece i cibi pronti e confezionati e quindi gli alimenti precotti, zuppe cereali. Da evitare i cibi in scatola, le carni lavorate, formaggi stagionati, prodotti da forno ad elevato contenuto di sodio, le verdure sottaceto, le salse e in generale i condimenti ricchi di sale e zucchero. E per quanto riguarda invece i cibi da mangiare?

Dieta iposodica: gli alimenti consigliati

Saranno da privilegiare gli alimenti poveri di sodio e quindi la frutta e la verdura di stagione, i formaggi a basso contenuto di sodio quindi non stagionati, lo yogurt, la ricotta, i legumi secchi non quelli in scatola perchè contengono sale. Per quanto riguarda la frutta secca via libera alle noci e ai semi purché non salati. Riguardo i carboidrati, gli esperti consigliano il consumo di pasta e riso integrali. Riguardo alle carni, gli esperti suggeriscono di consumare il pollame quindi in prevalenza carni bianche e magre senza aggiungervi salse. Sì al pesce, in particolare a quello azzurro. Infine possiamo sostituire di tanto in tanto il sale con le erbe aromatiche per insaporire i cibi.