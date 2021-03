Dieta: la colazione per perdere peso

E' risaputo che la colazione è il pasto più importante della giornata. Dopo il digiuno notturno la mattina arriviamo carichi di appetito, per cui ci potrebbe capitare di eccedere con le calorie con ovvie conseguenze sul nostro peso forma. Se siamo a dieta anche la colazione può aiutarci a dimagrire. Secondo i dietologi la colazione deve fornirci almeno il 25% dell'apporto energetico quotidiano, ciò significa che possiamo arrivare fino a 500 calorie. Una buona colazione ci porta a distribuire in maniera bilanciata la quantità di cibo che assumiamo nel corso della giornata, così che la sensazione di fame alla sera non sarà pressante.

La colazione per dimagrire

Esistono alcune regole base da rispettare. La prima che sembra una tautologia ma come dicevano gli antichi ripetere è sempre utile, è di non saltarla mai, altrimenti rischiamo di sovralimentarci nel resto della giornata e quindi compromettere i risultati ottenuti con la dieta. Se la saltiamo andiamo incontro oltre che all'ipoglicemia, anche a difficoltà di concentrazione e sonnolenza. Non proprio il massimo per affrontare al meglio la giornata. Oltre a ciò, il senso di fame, quella sensazione classica di buco nello stomaco se saltiamo il primo pasto della giornata, ci invoglia a consumare qualsiasi snack che troviamo a portata di mano. Una colazione sana non dovrebbe durare meno di 15 minuti, per cui prendetevela comoda. Da evitare poi gli zuccheri raffinati e gli alimenti processati, detto in termini pratici significa che andranno evitati non solo cornetti, brioche ma anche i cereali a cui vengono aggiunti grassi saturi oltre che zuccheri e anche i biscotti, fatta eccezione per quelli integrali. Bisogna prestare attenzione anche ai prodotti confezionati che possono contenere zuccheri nascosti.

Quali sono invece gli alimenti che dovrebbero essere presenti a colazione? Una colazione salutare comprende alimenti che fanno parte della nostra dieta mediterranea, ovvero latte, yogurt, caffè, pane, burro, marmellata frutta fresca, miele e zucchero. Pertanto di seguito vi forniamo degli esempi di colazione in linea con la nostra dieta mediterranea in grado anche di farci dimagrire.

Una tazza di latte senza zucchero con del caffè, tre fette biscottate con miele o marmellata a seconda dei gusti, un’arancia o una spremuta di frutta a scelta. Questo primo esempio nella versione minimale prevede anche semplicemente del latte con dei biscotti.

Un secondo esempio di colazione al posto del latte prevede uno yogurt bianco con cereali di fibre e frutta a scelta, da preferire però gli agrumi che ci danno energia.

Con questo esempio di colazione il rapporto tra macronutrienti è bilanciato perchè il latte o i suoi derivati ci forniscono le proteine che ci fanno sentire sazi più a lungo, e modulano anche l'indice glicemico. La frutta e i cereali ci forniscono invece il giusto apporto in termini di carboidrati fibre e zuccheri.

Di seguito invece gli esempi di una colazione specifica per dimagrire

Andranno evitate ovviamente le colazioni ipercaloriche che non si addicono certo alle nostre latitudini. Una colazione dimagrante comprende tè verde, biscotti e fette biscottate integrali oppure dello yogurt bianco con della frutta fresca ad esempio arance, kiwi, pompelmo, ananas.

Volendo potete provare il porridge, la tipica colazione consumata in Gran Bretagna. Si prepara con miele e fiocchi d'avena. Mettete 3 cucchiai di fiocchi d'avena in un pentolino sul fuoco a cui aggiungere una tazza di latte, mezza tazza di acqua tiepida poco sale e miele al posto dello zucchero.