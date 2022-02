Dieta: la tisana disintossicante da preparare a casa

Disintossica l’organismo con la tisana diuretica miracolosa, da preparare a casa, scopri l’ingrediente segreto non ha rivali

Una buona tisana depurativa può essere di grande aiuto per disintossicare il corpo durante o dopo un periodo di stress. Ne esistono numerose in commercio dalle proprietà straordinarie e con erbe molto difficili da trovare in erboristeria. Esistono in commercio diversi infusi depurativi, dalle tisane per dimagrire a quelle più specifiche con effetti detox per aiutare fegato ed intestino la più comune è quella di limone e zenzero ma oggi vi parliamo della tisana depurativa a base di limone e ananas da preparare a casa

Hai bisogno di disintossicarti dopo grandi abbuffate?

Ecco a te la ricetta per una vera bevanda della salute tutta green

Ci sono giorni in cui ci piace mangiare e concederci più di un piacere a tavola ma prima o poi arriva il momento in cui bisogna dire basta. Dopo le grandi abbuffate il fisico comincia a cedere e ci manda i primi segnali: è arrivato il momento di disintossicarsi e fare pulizia.

A cosa serve bere una tisana disintossicante?

Risulta sempre più difficile oggi seguire una dieta corretta e bilanciata a causa della catena alimentare industrializzata. Spesso consumiamo cibi di scarso valore nutrizionale e con molti additivi. Inoltre i ritmi spesso frenetici sottopongono il nostro sistema psicofisico a stress. Per questo motivo una tisana disintossicante può essere perfetta per aiutare il corpo a depurarsi dalle tossine che non riesce a smaltire.

Come depurare l’organismo?

Non solo iniziando a mangiare di meno e meglio ma anche idratando il corpo. Bere tanta acqua aiuta come anche preparare, in casa, delle tisane diuretiche che ci aiutano ad espellere i liquidi e le tossine. Ce n’è una davvero efficace e miracolosa che si prepara in un attimo. La ricetta è facilissima e regala tanti benefici al corpo. Ti insegniamo come prepararla in casa.

Tisana miracolosa che tutti possono fare in casa, ti serviranno solo pochi e semplici ingredienti per avere la pancia sgonfia e depurarti dopo le abbuffate fatte nei giorni precedenti.

Cosa ti serve per preparare la tisana depurativa a casa ?

Ananas e limone e alcuni piccoli accorgimenti per riattivare il metabolismo, stimolare la diuresi e purificare il nostro corpo. Gli ingredienti che servono nello specifico sono:

1 litro di acqua naturale - Miele q. b. - 1 Ananas - 2 Limoni

La tisana disintossicante da preparare a casa: procedimento

Passiamo ora al procedimento. La prima cosa da fare è lavare la frutta, meglio se biologica, in modo accurato, si sbuccia e si usano solo le bucce per preparare la tisana miracolosa che sgonfia la pancia e ristabilisce gli equilibri dell’organismo.

L’unica accortezza da prestare è sulla buccia del limone, da tagliare senza la parte bianca che è troppo amara. Le bucce della frutta si inseriscono nella pentola con l’acqua, si pone sul fuoco a fiamma alta fino a quando l’acqua non arriva a bollore.

Si abbassa la fiamma e si lascia sul fuoco ancora per altri 10 minuti. Poi si fa raffreddare lasciando le bucce in infusione per almeno 2 ore.

A questo punto si filtra tutto, si inserisce il miele, senza esagerare, e la tisana miracolosa è pronta da bere sia calda che fredda.

Un vero toccasana naturale che dona al corpo diversi benefici e si pone come fonte di vitamina C.

E dopo averla realizzata non buttare le bucce. Usale ancora creando degli impacchi ideali per ridare vitalità alla pelle. si consiglia di bere la tisana depurativa durante l'arco della giornata.