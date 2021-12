Dieta. la Tisana per riattivare il metabolismo

Vuoi attivare il metabolismo? prova con questi tre ingredienti alla portata di tutti.

Una Tisana per aiutare il metabolismo? Niente di più azzeccato di questa bevanda. Contiene dei meravigliosi ingredienti le cui proprietà saranno un toccasana sia per il freddo che per aiutare a riattivare la funzione metabolica.

La lentezza del metabolismo può trasformarsi quasi in un disagio vero e proprio, dal momento che non solo rallenta o impedisce il dimagrimento corporeo. Essa comporta anche una serie di conseguenze come pesantezza, cattiva digestione e ritenzione idrica che mettono a dura prova il proprio organismo. Queste condizioni non consentono di affrontare serenamente un percorso di dimagrimento ad esempio, perché non riuscire a vedere il risultato di tanti sacrifici certamente implica uno stress psicologico. Ecco perché è necessario adoperarsi per prevenire ed aiutare a stimolare la combustione dei grassi, utilizzando questi tre ingredienti che vi stupiranno. Il metabolismo è infatti il processo attraverso il quale il corpo trasforma il nutrimento in energia: se rallenta, la perdita di peso può essere più difficile.

Gli alimenti piccanti presenti hanno solitamente la funzione di riattivare il nostro metabolismo, e contrastano anche la sensazione di freddo sul corpo: ecco quindi come gli ingredienti si questa tisana agiscono in entrambe le situazioni.

Sono infatti economici, di facilissima reperibilità ed assolutamente naturali. Nonostante ciò, nel momento in cui deciderete di usare questo metodo per stimolare il vostro metabolismo lento, chiedete sempre preventivamente consiglio al vostro medico. In particolare se soffrite di patologie croniche, allergie o intolleranze alimentari e se siete in stato interessante rivolgetevi ad un esperto prima di apportare variazioni alla vostra alimentazione abituale. Ciò perché pur essendo ingredienti naturali, possono comunque creare delle controindicazioni a seguito della loro assunzione.

Vuoi attivare il metabolismo? Prova con questa Tisana per aiutare il metabolismo, scoprine le proprietà

Come anticipato, ci sono tre ingredienti molto semplici che utilizzati con costanza possono attivare il metabolismo lento e rendere più facile il dimagrimento corporeo. Non solo, vi aiuteranno ad eliminare liquidi e gas in eccesso sgonfiando l’addome e l’intestino. Stimoleranno la diuresi e la digestione, combattendo anche la stitichezza ed aiutandovi a sentirvi più leggeri, velocizzando la perdita di peso.

A questo punto è giunto il momento di illustrarvi quali benefici forniscono al metabolismo.

Il primo è lo zenzero, una radice da sempre usata nei paesi orientali come rimedio per numerosi disturbi. Essa è innanzitutto un potente antinfiammatorio naturale e digestivo, ma è anche un rimedio potente contro nausea e mal di stomaco. E’ molto efficace anche contro i raffreddori, malesseri influenzali, la tosse e l’infiammazione alla gola. Lo zenzero si rivela particolarmente efficace anche nella perdita di peso, proprio grazie al gingerolo, principio attivo in esso contenuto e che gli conferisce il gusto lievemente piccante. Si tratta infatti di una sostanza termogenica che permette di aumentare la temperatura corporea, dare una sferzata al metabolismo e quindi bruciare anche più grassi.

Il secondo ingrediente, la cannella è forse inaspettato ed in questo periodo è presente praticamente ovunque, essendo utilizzato moltissimo per realizzare ottimo dolci. Le sue qualità infatti sono infinite ed anche estremamente benefiche per curare i primi malanni dovuti al freddo. La cannella è una spezia deliziosa dalle spiccate proprietà anti microbiche ed antinfiammatorie. Un toccasana per lenire i fastidi procurati da raffreddore e mal di gola, oltre a svolgere un lavoro esemplare a favore del dimagrimento corporeo. Essa ha infatti dei potenti effetti sull’eliminazione degli accumuli di grasso, in particolar modo quello addominale. Contiene vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dell’insulina, riducendo la glicemia, i trigliceridi ed il colesterolo LDL. Inoltre come lo zenzero ha un potere termogenico, ovvero aumenta il calore corporeo stimolando il corpo a bruciare più grassi. E’ una fonte importante di fibre, favorisce la naturale motilità intestinale e combatte la stipsi.

L’ultimo ingrediente è la salvia, un ottimo e profumatissimo componente da utilizzare per depurare l’organismo. Essa ha una potente efficacia nel ridurre i gas intestinali, favorendone l’eliminazione e quindi la riduzione del gonfiore addominale. Ha proprietà antibatteriche ed antiossidanti. Addirittura pare che la sua somministrazione possa dare sollievo in caso di tosse e raffreddore. Una efficacia detox veramente non indifferente ed utilissima per sentirsi più leggeri.

Come usarli per attivare il metabolismo? Tisana per aiutare il metabolismo

Il metodo più semplice è mettere in infusione singolarmente questi ingredienti in acqua naturale bollente. Ovviamente non bisogna esagerare, basteranno per un litro d’acqua un cucchiaino di zenzero, un cucchiaino di cannella in polvere e due foglie di salvia. Lasciate riposare coprendo il recipiente per una decina di minuti, poi filtrate e bevete la vostra tisana ancora ben calda. Se volete potete dolcificare con un cucchiaino di miele, per una bevanda energetica e benefica!