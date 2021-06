Dieta lampo: 5 kg in 5 giorni

E' possibile perdere 5 kg in 5 giorni? Sì in effetti è possibile, ma successivamente a questa dieta veloce bisogna seguirne una di mantenimento per non perdere i risultati ottenuti. E' una dieta adatta a chi ha pochi chili da smaltire e vuole farlo in fretta in vista delle festività o delle vacanze estive. Di seguito il menù della dieta dei 5 giorni.

LUNEDI

A Colazione un bicchiere di succo di frutta (non aggiungere zucchero) e 2 fette biscottate integrali

A Pranzo prosciutto crudo (150 grammi) accompagnato da insalata mista e 30 grammi di pane integrale

A Cena: una fettina di carne ai ferri accompagnata da insalata condita con l’olio di oliva

MARTEDI

A Colazione: un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè meglio d’orzo sempre senza zucchero

Pranzo: uova sode e tonno

Cena: spaghetti al pomodoro con parmigiano (80 grammi)

MERCOLEDI

A Colazione yogurt magro con cereali (meglio ancora se integrali) e caffè senza aggiungervi lo zucchero

A Pranzo della bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino

A Cena pesce da cucinare al forno o grigliato e della verdura mista appena condita

GIOVEDI

A Colazione del succo di frutta fresca (niente zucchero aggiunto) e tre fette integrali con della marmellata

A Pranzo della verdura mista poco condita e un gelato di frutta a scelta

A Cena un uovo sodo oppure se lo preferite del pane con olio e pomodoro

VENERDI

A Colazione un caffè senza zucchero con 2 fette biscottate integrali

A Pranzo un pizzo di pizza e un frutto a scelta

A Cena carne bianca (a scelta pollo, tacchino, coniglio) accompagnata da un contorno di insalata condita con olio di oliva.

Come dicevamo ad inizio articolo, molto importante è la fase di mantenimento per non riprendere o chili che abbiamo perso con la dieta veloce dei 5 chili.

Di seguito il menù di una giornata tipo

Appena svegli ancora prima della colazione quindi a digiuno un bicchiere di acqua con il succo di mezzo limone

A Colazione: una tazza di latte, oppure ser preferite del tè con limone e miele, due fette biscottate integrali con marmellata.

Come spuntini a metà mattina e pomeriggio della frutta fresca o spremute.

Pranzo: pasta al pomodoro (80 grammi), insalata mista.

Cena: carne o pesce alla griglia o al vapore (150 grammi), verdure lesse oppure al vapore condite con filo di olio e limone e una fetta di pane integrale.

Gli attacchi di fame improvvisi possono fronteggiarsi con la frutta, le tisane oppure gli ortaggi crudi, così possiamo evitare gli spuntini fuori pasto. Al solito non dimentichiamo di bere almeno 2 litri di acqua al giorno soprattutto d'estate. Dormiamo a sufficienza perché lo stress è un nemico della salute che ci porta anche a mangiare di più. Per eliminare i grassi in eccesso può venirci in aiuto anche il tè verde che agisce sul metabolismo basale. Se abbiniamo alla dieta la pratica di un'attività fisica, ad esempio la corsa, il nuoto o anche una camminata a passo rapido, i risultati saranno ancora migliori.