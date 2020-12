Dieta Lampo: come dimagrire velocemente prima di Natale

Innanzitutto, seppur possa apparire banale ribadirlo, la dieta prima di Natale è essenziale per potersi concedere qualche sfizio supplementare durante le feste, e non ritrovarsi costretti a rinunciare a brindisi e panettone. Durante i giorni antecedenti al Natale quindi, si deve prestare un’attenzione particolare all’alimentazione, seguendo un regime mirato. L’obiettivo di tale fase? Perdere almeno due chilogrammi. Nella dieta prima di Natale ritroviamo tanti cibi sani e naturali mangiando i quali potremo perdere fra i 3 ed i 4 chili nel giro di soli 5 giorni. Ecco qualche semplice consiglio da seguire insieme al menù settimanale per smaltire i chili in eccesso prima di Natale e indossare magari il nostro magico tubino super aderente che ci aspetta ben riposto nel nostro armadio.

Il programma alimentare settimanale, che Vi proponiamo qui di seguito può essere seguito solamente da persone sane senza alcuna patologia, prevede un menù giornaliero da 1100 calorie che limita l’apporto di carboidrati.

A colazione, pasto della giornata come risaputo importante, una tazza di latte parzialmente scremato, due fette biscottate e caffè a piacere, meglio se amaro, o in alternativa il tè.

Per lo spuntino, via libera alla frutta fresca: una mela, un’arancia o un kiwi, mentre per quello pomeridiano è consentito un pacchetto di cracker oppure un vasetto di yogurt magro. In alternativa può andare bene anche una barretta di cereali o un tè con qualche biscotto.

A pranzo e cena via libera al pesce, ricco di Omega 3 e a ridotto apporto calorico, come tonno, sardine, acciughe, salmone in conserva e sgombro. Consentiti anche uova e formaggi magri, legumi e verdura cotta e cruda (in quantità), condita con un cucchiaino di elio EVO. La domenica consentito un piatto di pasta condito a piacere.

Seguire una dieta prima delle feste della durata di una o due settimane, offre la possibilità di concedersi qualche sgarro durante i grandi pasti del Natale. Ad ogni modo, anche durante le festività, adottando qualche piccolo accorgimento, si eviterà di vanificare del tutto i sacrifici fatti precedentemente. In prima battuta troviamo l’aspetto delle porzioni. Meglio assaggiare di tutto, limitandosi però nelle quantità. Non ci saranno state delle grandi privazioni, ma ci si alzerà da tavola soddisfatti. In secondo luogo, senza rinunciare ad un alimento in particolare, è opportuno prestare attenzione ai condimenti. Nei limiti del possibile, banditi burro e panna. Per quanto riguarda gli alcolici, nessuno vieta ovviamente un bel brindisi per il nuovo anno, ma anche in questo caso, meglio prestare attenzione alle quantità, perché gli alcolici contengono quelle tristemente famose calorie vuote, prive di qualsiasi nutriente. Infine, un consiglio pratico: quando si organizza un cenone, e avanza troppo cibo, meglio regalarlo, altrimenti i giorni seguenti diventeranno una succursale di tale cenone.

Dieta Lampo Menù settimanale. Quanto segue è un menù settimanale per un dieta lampo che può essere considerato come indicativo, da seguirsi per le due settimane antecedenti al periodo delle feste. La colazione, pasto importantissimo della giornata che ricordiamo non deve essere mai saltato, è più o meno standard per tutti i giorni e può consistere in una fetta di pane di segale, un frutto possibilmente di stagione, ad esempio le arance e il tè o il caffè, senza utilizzare zucchero ma con un cucchiaino di miele.

Lunedì

Pranzo: carne magra arrosto, insalata mista condita con origano, basilico, olio extravergine d’oliva e aceto.

Merenda: caffè the bevande dietetiche. Cena: pesce , un’insalata di verdure di qualsiasi tipo e a volontà.

Martedì

Pranzo: macedonia di frutta a volontà, da non condirsi con lo zucchero. Merenda: caffè the bevande dietetiche. Cena: hamburger di soia o di verdure, insalata di peperoni, pomodori, cetrioli, zucchine, lattuga, carote, sedano, il tutto cucinato alla griglia.

Mercoledì

Pranzo: insalata di tonno o salmone con verdure senza l’aggiunta di olio. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: una fetta di pane integrale, una zuppa di ceci o di zucca, insalata mista.

Giovedì

Pranzo: due uova cotte senza olio, zucchine o carote ; 1 fetta di pane tostata. Merenda: caffè thè bevande dietetiche. Cena: pollo arrosto senza pelle , pomodori, spinaci, fagiolini e peperoni.

Venerdì

Pranzo: formaggi freschi e magri come fior di latte o ricotta, spinaci e una fetta di pane. Merenda: caffè thè bevande dietetiche. Cena: bresaola, insalata di carote e zucchine, 1 fetta di pane tostato

Sabato

Pranzo: riso con verdure senza olio. Merenda: caffè thè bevande dietetiche. Cena: pollo o tacchino arrosto, insalata di pomodori e un frutto.

Domenica

Pranzo: due uova cotte senza olio, zucchine o carote e una fetta di pane tostata. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: pollo arrosto senza pelle, spinaci, fagiolini e peperoni. Non ci sono controindicazioni particolari per quanto riguarda la Dieta Lampo prima delle feste.