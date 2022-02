La dieta lampo per perdere 5 chili in tre giorni: provate per credere. In che cosa consiste la dieta lampo? come funziona?

A volte capita che una dieta lampo, capace di farci perdere chili in soli 5 giorni, sia proprio quello che ci occorre. È d'obbligo naturalmente puntare ad una dieta sana ed equilibrata, che non crei disturbi o problemi al nostro organismo. Eccovi la dieta lampo delle star: come perdere 5 kg in 3 giorni

Mancano pochi mesi all’arrivo dell’estate e dopo un inverno passato a casa, sono in tanti a correre ai ripari per arrivare in forma pronti per la prova costume. Tra diete e attività fisica tutti vogliono raggiungere un solo obiettivo: perdere peso e in fretta. Nell’articolo che vi proponiamo oggi, vi mostriamo una dieta detox da fare in soli tre giorni.

Dieta lampo delle star: come perdere 5 kg in 3 giorni

La dieta dei tre giorni, come funziona?

La dieta che vi stiamo per proporre oggi va fatta in tre giorni e sono assicurati quasi 5 chili da perdere. Dipende poi molto da fisico a fisico. Questo tipo di alimentazione è molto seguita dalle star americane, in particolar modo da Nicole Kidman, che l’ha seguita per prepararsi alle riprese del film Ritorno a Cold Mountain

Si tratta della dieta dell’uovo sodo. Secondo uno studio, mangiare delle uova bollite aiuta a perdere un considerevole quantitativo di chili in eccesso. Merito del potere saziante che l’uovo possiede, e dell’elevato contenuto di grassi buoni e di proteine.

Inoltre si tratta di un alimento fortemente ipocalorico, con un contenuto medio di sole 70 kcal. Ma non solo, queste hanno portano anche tanti benefici: aiutano in caso di malattie cardiovascolari, hanno effetti positivi sul sistema nervoso grazie alle vitamine del gruppo B e sono ricche di vitamina D.

In cosa consiste la dieta dell’uovo?

La dieta dell’uovo consiste nel mangiare uova a pranzo a cena e a colazione. Ovviamente accanto a questo alimento vanno aggiunti anche carne e pesce. Questo tipo di dieta è perfetta per ci on deve perdere molti chili e li vuole eliminare facilmente.

Le proprietà delle Uova sode

Dieta delle Uova sode, proprietà – Chiunque ha mai contato le calorie per fare la dieta si sarà accorto presto o tardi che l’uovo sembra far ingrassare, essendo ricco di grassi e molto calorico. Tuttavia, le uova sode hanno numerosi benefici per la dieta e se ne mangiamo abbastanza da non avere più appetito ci fanno dimagrire.

Ecco le proprietà delle uova sode:

aiutano in caso di malattie cardiovascolari in quanto contengono molti acidi grassi.

hanno effetti positivi sul sistema nervoso grazie alle vitamine del gruppo B e alla colina.

sono ricche di vitamina D, quindi aiutano il sistema scheletrico.

grazie agli aminoacidi solforati, riducono la caduta dei capelli.

soprattutto l’albume delle uova contiene proteine di alto valore biologico.

Controindicazioni della dieta lampo delle star

I medici, però consigliano di non esagerare, e una volta terminati i tre giorni di continuare a fare attenzione, evitando cibi troppo grassi e bevande alcoliche. Gli esperti, precisano anche un’altra cosa. Questo tipo di dieta non è ideale per tutti. I 5 kili di solito li perdono persone che seguono uno stile di vita sano ed equilibrato.

I risultati ottenuti non dovranno essere rovinati dall’immediato ritorno a uno stile di vita sbilanciato per evitare l’effetto yo-yo. Si tratta di una dieta che funziona in quanto è iperproteica perciò fa perdere peso velocemente.

Certo è che essendo una dieta estrema va sempre consultato il medico prima di seguire questo regime alimentare e dimagrire nel giusto modo.