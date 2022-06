Dieta lampo estiva : come perdere peso in vista della prova costume

Con la dieta lampo estiva si può perdere velocemente qualche chilo di troppo, un rimedio utile ma restrittivo da seguire solo per alcuni giorni. Ecco come fare senza rischi per la salute

La dieta lampo aiuta a perdere peso in modo sano in modo da essere in forma per la prova costume e l'appuntamento con l'estate. In molti, in questi giorni di caldo torrido sono alla ricerca della dieta dell’ultim’ora, un metodo rapido per dimagrire in vista di indossare il costume e mostrarsi in spiaggia. Ma esiste davvero una dieta lampo? Cosa si può fare per ottenere il massimo dei risultati in poco tempo e in modo sicuro, senza danni alla salute?

Dieta Lampo, di cosa si tratta

Nota anche come Lightning Diet o Quick Diet, si tratta di un regime alimentare ipocalorico che punta sull’assunzione di un numero limitato di calorie all’interno di un brevissimo periodo. Infatti il termine dieta lampo si riferisce alla tempistica che risulta contenuta e circoscritta, a fronte di un dimagrimento rapido e veloce.

Dimagrire rapidamente è una missione possibile?

Per perdere due o tre chili, la dieta lampo è il regime ideale. Ecco come funziona e i consigli da seguire.

Un regime del genere è l’ideale per coloro che vogliono dimagrire e perdere peso in eccesso in vista della prova costume. La dieta lampo da seguire in estate è consigliata a chi deve perdere dai 2 ai 3 kg di peso, si sente gonfia oppure appesantita. Un regime alimentare da seguire a pochi giorni o a qualche mese dall’appuntamento con l’estate e la prova costume.

Permette di perdere peso senza troppe rinunce o sacrifici, ma facendo semplicemente attenzione a ciò che si consuma. Nella dieta lampo, non è solo importante cosa si mangia, quindi una particolare alimentazione che deve essere ipocalorica e ben bilanciata, ma anche quanto. Bisogna saper dosare le porzioni in modo da non esagerare troppo con i pasti evitando di abbuffarsi.

Una dieta che presuppone, come molti altri regimi alimentari, alcune semplici e basilari regole per portarla a termine. Prima di tutto, non bisogna saltare i pasti, a cominciare dalla prima colazione che è considerato il più importante sino ad arrivare al pranzo e alla cena compreso i due spuntini della mattina e del pomeriggio.

La dieta ideale per dimagrire da seguire ma per quanti giorni?

Le diete lampo non sono percorsi alimentari da seguire a lungo, perché troppo restrittivi e invasivi tanto da agire negativamente sul benessere personale. Vere e proprie parentesi alimentari, utili per depurare e ridurre il peso di due o tre chilogrammi in pochi giorni (al massimo sei), vanno seguite con moderazione. Sono i famosi rimedi last minute ai quali si ricorre per eliminare tossine e chilogrammi di troppo, ma non adatti per un percorso serio di dimagrimento, in particolare se si soffre di qualche patologia.

Si consiglia di fare pasti frequenti e bere molta acqua proprio per idratarsi. Inoltre, prestare molta attenzione agli attacchi di fame. Nel caso giungessero, si consiglia un frutto in modo da non appesantirsi troppo per il pranzo o la cena.

Ecco un esempio di dieta lampo da seguire:

Colazione: caffè o tè insieme a delle feste biscottate integrali e un po’ di miele

Spuntino: un frutto

Pranzo: insalata di pollo light e delle verdure

Merenda: una fetta di anguria

Cena: filetto di merluzzo condito con un po’ di olio e insalata di pomodori.

Per un percorso sano con risultati duraturi è bene affidarsi a un nutrizionista esperto, che potrà definire tutti i passaggi utili per un buon dimagrimento graduale e sano.

