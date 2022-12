Dieta lampo prima delle feste: come seguirla

Le feste sono alle porte e qualcuno ha già iniziato a riempire le tavole di prelibatezze e di leccornie che saranno fonte di preoccupazione per tutti dal momento che causeranno aumento di chili sul girovita.

I giorni che precedono le festività natalizie sono quelli in cui si cerca di prestare più attenzione alla dieta. Si cerca, infatti, di evitare di fare sgarri alimentari ed evitare vizi e tentazioni. Numerosi sono gli errori che si fanno in vista delle maratone gastronomiche natalizie. Uno dei più frequenti è quello di digiunare nei giorni che precedono il Natale, un ‘abitudine errata che ci fa arrivare affamati al cenone tanto da concederci tutto e senza limiti.

Per poter rimediare ed evitare di ingrassare, cominciare, nei giorni precedenti, a seguire una dieta lampo aiuta sicuramente a essere in forma

Solitamente si parla di remise en forme subito dopo le feste, ma in realtà è bene cominciare a seguire una dieta lampo poco prima delle abbuffate in modo da riuscire a darsi una regolata e concedersi i pasti del periodo natalizio senza troppi sensi di colpa. Arrivare in forma permette di migliorare la propria autostima e indossare quell’abito adatto per le feste

Arrivare poco prima delle feste in buona forma con un fisico tonico e snello, alleggerendo l’organismo da tossine e scorie, sicuramente aiuta a perdere con facilità gli eccessi subito dopo il periodo delle abbuffate. Un regime sano e ricco di nutrienti che aiuta a perdere peso in poco tempo andando a smaltire i grassi e le calorie

È un regime particolarmente impegnativo non solo per quanto riguarda i termini di tempo dal momento che bisogna seguirla soltanto per 3 giorni, ma anche per l’apporto calorico. Dal momento che dura soltanto 3 giorni, bisogna tagliare e ridurre moltissimi alimenti in modo da poter perdere almeno 2 kg

Un regime alimentare adatto da seguire per arrivare in forma alle feste e anche nel post abbuffate. Questo programma alimentare è consentito subito dopo qualche eccesso e stravizio dal momento che permette di dare la giusta spinta al metabolismo e quindi al dimagrimento.

Dieta lampo prima delle feste: come seguirla

Questa dieta lampo da seguire poco prima di Natale, magari in alcuni giorni antecedenti le feste, permette di stimolare il metabolismo in modo da farlo lavorare al massimo delle potenzialità riuscendo a consumare alimenti che siano ricchi di nutrienti ed energetici per l’organismo. Bisogna evitare i grassi e le calorie che fanno ingrassare.

Un regime del genere va molto bene da seguire in questo periodo, ma si adatta anche in altri momenti dell’anno. Permette di ottenere importanti risultati a cui seguire anche un consumo di 2 litri al giorno di acqua naturale insieme a una attività fisica da praticare con costanza

Questo programma alimentare da seguire poco prima delle feste permette di concedersi qualche sgarro in più. come un brindisi o una fetta di Panettone ulteriore ai pasti. Un programma alimentare del genere dovrebbe consentire al massimo 1100 calorie al giorno che permette di limitare l’apporto dei carboidrati e quindi delle calorie in eccesso.

In una dieta lampo a colazione si può consumare dell’acqua calda con del succo di limone o una tisana al carciofo accompagnata da due fette di pane integrale con della marmellata senza zucchero. Per pranzo del riso integrale e a cena del petto di pollo o tacchino oppure del pesce. Per gli spuntini di metà mattina e merenda si consiglia un frutto come il kiwi o anche uno yogurt magro.