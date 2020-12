Dieta lampo prima di Natale: come dimagrire in 3 giorni

Dieta lampo prima di Natale: ovvero come affrontare l'imminenza di queste festività natalizie senza ritrovarsi ad inizio del nuovo anno con qualche chilo da smaltire. Alle festività natalizie manca poco, ma anche se siamo fuori forma abbiamo ancora qualche settimana per tirare a lucido la nostra linea. Seguire una dieta prima di Natale può consentirci di vivere senza sensi di colpa i piaceri della buona tavola che ci concederemo durante il Natale e le feste a seguire.

In questo articolo vi proponiamo una dieta per dimagrire velocemente e quindi perdere peso prima delle festività. Può essere seguita da chi è in buona salute e quindi non ha particolari patologie. In ogni caso prima di iniziarla fatevi consigliare sempre dal vostro medico.

Si tratta di una dieta che prevede un taglio netto delle calorie, per cui va seguita solo per un periodo limitato. Di base un regime dietetico di questo tipo va a privilegiare le proteine che ci derivano dalla carne bianca, ad esempio pollo o tacchino e dal pesce, in particolare sogliola e branzino, vanno inclusi anche tonno e salmone ma con moderazione perché si tratta di pesci i cui grassi per quanto buoni e salutari sono anche piuttosto calorici. Consumare alimenti antiossidanti è importante invece per disintossicare l'organismo. Abbiamo una vasta scelta a nostra disposizione, in particolare sono alimenti ricchi di antiossidanti cavolini e cavolfiori, fagiolini, insalata, spinaci, zucca, verza. La frutta è ideale come spuntino perché ci apporta i sali minerali, vitamine e fibre indispensabili alla salute. Riguardo al discorso idratazione è necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno, se non siamo abituati a bere tanto possiamo aiutarci con tisane drenanti allo zenzero, liquirizia, carciofo o finocchio.

Trattandosi di una dieta per dimagrire velocemente prevede quindi l'esclusione di alcuni alimenti, in particolare di quelli ipercalorici ricchi di grassi e zuccheri e la riscoperta di quelli sani che ci apportano vitamine e sali minerali, quali frutta e verdura. Un regime dietetico di questo tipo può essere utile a dare una sveglia al nostro metabolismo per farci perdere peso rapidamente. Ed è proprio questo il nostro obiettivo.

Per non ingrassare durante le feste non è necessario rinunciare alle prelibatezze tipiche di questo periodo, basta seguire qualche semplice accorgimento, ad esempio è sufficiente assaggiare un po' di tutto contenendoci però nella quantità. Un altro accorgimento è quello di evitare piatti e ricette che richiedono condimenti pesanti con salse elaborate e panna e burro. Per il brindisi di fine anno nessuno ovviamente ci vieta di farlo, ma non esageriamo con i bicchieri perchè anche l'alcol con le sue calorie vuote può farci ingrassare.

Dieta lampo prima di Natale: menù dei tre giorni

Alcune regole generali possono esserci di aiuto. Sì alle bevande quali thè e caffè ma non vanno zuccherati o dolcificati. La colazione non presenta grandi differenze, la si può fare con caffè o the a scelta non zuccherati come detto, magari in alternativa si può utilizzare un cucchiaino di miele da accompagnare con 2 fette biscottate o una fetta di pane di segale o 4 biscotti secchi. Scegliete pure quello che preferite. Volendo potete spalmare le fette biscottate con una marmellata sempre senza zuccheri aggiunti. Anche i famigerati carboidrati in questi giorni di dieta lampo non andranno aboliti del tutto, ma sarà preferibile scegliere quelli integrali in quanto possiedono un indice glicemico più basso rispetto agli altri. Per gli spuntini a metà mattina e nel pomeriggio potete optare per caffè o del thè sempre senza zuccheri aggiunti oppure un frutto di stagione o ancora in alternativa dello yogurt bianco con l'aggiunta di pezzi di frutta.

Primo giorno

A pranzo del petto di pollo o altra carne magra a scelta accompagnata da verdura cruda o cotta e pane integrale.

Per cena del riso integrale accompagnato da insalata con scelta a piacere delle verdure oppure in alternativa un minestrone di verdure con un cucchiaino di olio, e pane di segale.

Secondo giorno

Per pranzo del pesce magro da cucinare al cartoccio o alla griglia con insalata con verdure a scelta condita con un filo di olio di oliva e del pane integrale o di segale.

Per cena due uova sode accompagnare da verdura a piacere e del pane integrale.

Terzo giorno

A pranzo una scatoletta di tonno al naturale con del pane integrale o di segale e dell'iinsalata a vostra scelta condita con un cucchiaino d’olio d'oliva e succo di limone.

Per cena della carne magra ai ferri con verdure grigliate, più del pane integrale.