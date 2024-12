Dieta Lampo Prima di Natale, il menu

Natale, La nostra linea è a rischio? No, basta qualche accorgimento prima delle feste, per stare al sicuro. Per contrastare dolci e carboidrati che attenteranno in questi giorni alla nostra forma fisica bisogna giocare d'anticipo. Ecco quindi la Dieta Lampo Prima di Natale. L’obiettivo? Perdere qualche chilo prima delle feste. Nella dieta lampo prima di Natale ritroviamo tanti cibi sani e naturali mangiando i quali potremo dimagrire fra i 3 ed i 5 chili nel giro di soli 5 giorni. Ecco qualche semplice consiglio da seguire insieme al menù settimanale per smaltire i chili in eccesso prima di Natale.

Dieta Lampo prima del Natale: lo schema

Seguire una dieta prima delle feste della durata di qualche giorno, offre la possibilità di concedersi qualche sgarro durante i grandi pasti del Natale. Attenzione ai condimenti. Nei limiti del possibile, banditi burro e panna. Per quanto riguarda gli alcolici, nessuno vieta ovviamente un bel brindisi durante la cena con i colleghi, ma anche in questo caso, meglio prestare attenzione alle quantità, perché gli alcolici contengono quelle tristemente famose calorie vuote, prive di qualsiasi nutriente. Il consiglio è quello di puntare su un regime alimentare detox già da oggi per arrivare depurati alle feste permettendo al corpo di disintossicarsi dalle tossine accumulate. Il regime alimentare che consigliamo è una dieta a basso contenuto calorico molto restrittiva, sia nelle quantità sia nella scelta degli alimenti, basata principalmente su un consumo di frutta e verdure, fibre alimentari, cereali a basso indice glicemico e frutta secca, semi oleosi e legumi nel resto della giornata.

Le regole: cosa è vietato e cosa concesso

Nascondiamo dalle nostre dispense tutti gli alimenti di origine industriale e quelli che contengono elevate quantità di proteine, soprattutto animali, grassi saturi, grassi trans, e zuccheri. La dieta detox da seguire prima delle feste è in grado di supportare l’organismo durante i periodi di eccessi alimentari.

Eliminare scorie e tossine è fondamentale.Inquinamento, fumo e cibo spazzatura, come anche la sedentarietà sono i nemici del nostro fisico, così un regime deurativo può aiutarci a contrastare le scorie dannose per tessuti e organi a cui il nostro metabolismo è costantemente sottoposto. Tra i frutti freschi, sono consigliati pompelmi, kiwi, mirtilli e mele verdi con la buccia, che hanno un basso contenuto di fruttosio. Tra i frutti secchi, preferire le noci e nocciole che hanno un forte potere saziante e un contenuto quasi nullo di zuccheri. Largo spazio a pesce, riso, legumi e verdure.

Da evitare cibi ricchi di grassi e colesterolo come le carni grasse, i salumi, i cibi fritti, burro, sale, dolci, cioccolata, succhi di frutta, bevande zuccherate e gassate. niente zucchero, preferire il miele o la stevia; niente sale (usare spezie o succo di limone). a metà mattina e a metà pomeriggio mangiare due frutti a scelta. Bere tanta acqua. Idratarsi è, infatti, il modo migliore per purificare l’organismo, espellere le tossine, riossigenare la pelle e ridare energia al nostro corpo. È preferibile, inoltre, bere due bicchieri di acqua a stomaco vuoto già dal mattino. Condurre uno stile di vita regolare e praticare sport. L’attività fisica da svolgere quotidianamente e con regolarità può anche essere una camminata a passo veloce della durata di 45 minuti. Per arrivare in forma a Natale, è bene intensificare il consumo di cibi ricchi di vitamine, tisane e bevande e frullati. Cercare di dormire con regolarità almeno 7 ore a notte (ne troppo, ne troppo poco). Evitare lo stress. Se possibile, concedersi una sauna per eliminare le tossine e arrivare alle feste in forma.

Ecco un esempio di Dieta Lampo prima di Natale da poter seguire

Come ogni dieta che si trova in rete il consiglio è quello di consultare sempre il proprio medico e valutare insieme a lui se il regime alimentare è adatto al nostro metabolismo.

Lunedì

Colazione: una spremuta con 2 fette biscottate integrali

Pranzo: 150 g di fesa di tacchino o pollo arrosto, 30 g di pane integrale, insalata mista valerianella e finocchi

Cena: spigola al cartoccio (o alla griglia) e spinaci lessi.

Martedì

Colazione: un bicchiere di latte scremato e una tazza di caffè d’orzo (senza zucchero)

Pranzo: uova sode, tonno e insalata con rucola

Cena: un uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodoro se preferite.

Mercoledì

Colazione: un vasetto di yogurt magro con cereali integrali e caffè (non zuccherato)

Pranzo: un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino

Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio

Giovedì

Colazione: latte scremato o spremuta d’arancia e 3 fette integrali con marmellata light

Pranzo: carote e finocchi leggermente conditi con olio e aceto e un gelato alla frutta

Cena: 80 gr di spaghetti al pomodoro con un cucchiaio raso di parmigiano

Venerdì

Colazione: un caffè senza zucchero e 3 biscotti integrali

Pranzo: un trancio di pizza (ovviamente senza olio e senza mozzarella) e per finire un frutto

Cena: una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno di insalata poco condita.

Si ai decotti o alle tisane, prima di andare a dormire.

Ma ecco qualche ricetta (diversa dal solito) da poter inserire nella dieta detox prima delle feste.

Insalata di arance e finocchi

2 arance, 800 gr di finocchi, 50 gr di noci, 10 gr di pinoli, un cucchiaio di olio EVO e aceto.

Zuppa di miso

La cucina giapponese ci viene in soccorso. 1lt di acqua, 150 gr di carote, 50 gr di daikom, 1 porro, 1 cucchiaio di olio Evo, 200 gr di tof,u 60 gr di miso, 10 gr di zenzero fresco, 1 foglio di circa 8 cm di alghe wakame, sale qb.

Essendo una ricetta che richiede una certa preparzione, ecco come fare unìottima zuppa di miso.

Mettere in ammollo l’alga wakame, pelare e affettare finemente il daikon. Sbucciare lo zenzero e tagliarlo in piccoli tocchetti. Togliere l'alga dall'acqua e tagliarla in piccoli pezzi. In un tegame, rosolare le verdure con l’olio, aggiungere l’alga e acqua e lasciare cuocere il tutto per 15 min. Nel frattempo, affettare il tofu in cubetti e in una ciotolina stemperare il miso con un mestolo di brodo. Unire alla zuppa il miso stemperato e il tofu. Chiudere la fiamma, lasciare intiepidire la zuppa e consumarla ben calda.