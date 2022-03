Ci sono delle spezie che è fondamentale inserire nella dieta come aiuto nel perdere peso. Ecco le 5 migliori a questo proposito.

Perdere peso è l’obiettivo di moltissime persone per questo anno nuovo, il 2022. Dopo le feste di Natale moltissimi si sono messi a dieta nella speranza di dimagrire almeno un po’. Certo, nessuno ha la bacchetta magica, ci vuole impegno, determinazione e, soprattutto, costanza. Non si può seguire un regime alimentare per dimagrire una settimana e pensare di perdere già qualche chilo. Per eliminare i chili di troppo e le adiposità localizzate nei punti critici, è fondamentale seguire una dieta salutare e sana, oltre a praticare attività fisica, questo lo sappiamo bene e ce lo ripetono da sempre i Nutrizionisti e i dietologi. Ci sono alimenti però che più di altri aiutano a perdere peso. Lo zafferano, la piperina, la curcuma, solo per citarne alcune, sono spezie che contribuiscono al dimagrimento e qui spieghiamo come fare aggiungendole all’alimentazione.

Dieta: le 5 spezie essenziali da inserire nella dieta per perdere peso

Può succedere, ma probabilmente vi servirà molto più tempo prima di vedere i risultati. Per accelerare questo processo è utile non solo seguire una dieta fornita su misura per voi in base al vostro stato generale di salute, ma anche fare un po’ di attività fisica. Questo non vuol dire darsi improvvisamente alla boxe, o iscriversi alla prossima maratone, bastano anche semplici passeggiate. Alcuni cibi possono aiutare a dimagrire più di altri ed è il caso di alcune spezie. Vediamo qui di seguito cinque spezie in particolare che hanno proprietà davvero utili per chi sta cercando di rimettersi in forma. Per agevolare la lotta al dimagrimento e ai chili di troppo, è necessario apportare dei cambiamenti nelle proprie abitudini alimentari. Per esempio, al posto del sale che contribuisce a causare ritenzione idrica e cellulite, si possono usare le spezie. Questi alimenti, non sono solo utili per insaporire i vari piatti, ma anche per perdere peso dal momento che hanno notevoli proprietà.

Perdere peso: ecco, alcune spezie ti possono aiutare

Alcune spezie sono in grado di accelerare il processo di perdita di peso, ovviamente se inserite in un contesto equilibrato e sano.

1 Cannella

La cannella, oltre a proprietà infiammatorie e antiossidanti, ha il potere di aumentare il tasso metabolico e, quindi, potenzia il processo di combustione dei grassi. È una spezia che potete usare sui cibi, oppure per insaporire il tè al mattino o le tisane o gli infusi alla sera.

2 Zenzero

Anche lo zenzero riesce a potenziare l’assorbimento dei grassi. Dunque, è una spezia preziosissima se avete intenzione di perdere qualche chilo in poco tempo. Oltre ad accelerare il metabolismo, è molto utile per abbassare la pressione, il colesterolo e la glicemia mantenendo una perfetta salute nell’organismo. Anche lo zenzero potete aggiungerlo nel tè al mattino o berlo alla sera in un infuso prima di andare a dormire.

3 Semi di finocchio

La tisana al finocchio è davvero molto famosa e c’è un motivo. Va assunto dopo cena perchè aiuta a digerire. Contiene molti antiossidanti e vitamine, ha un effetto diuretico e depurativo. Inoltre, cosa molto importante, diminuisce il senso di fame. Non può mancare in una dieta dimagrante.

4 Semi di cumino

I semi di cumino aiutano nella digestione e aiutano a bruciare i grassi molto velocemente. Inoltre, abbassa il colesterolo e la glicemia nel sangue. Che cosa volere di più? L’ideale sarebbe mettere ammollo i semi in acqua alla sera e poi riscaldare al mattino bevendo e traendone tutti i benefici.

5 Curcuma

Anche la curcuma è essenziale se il vostro obiettivo è perdere qualche chilo. La curcumina presente all’interno aumenta il metabolismo, va ad agire sulle infiammazioni del sistema digestivo, dunque è un aiuto prezioso nella perdita del peso. Basta berne un po’ in un semplice tè al mattino. Aggiungendo un po’ di miele, dolcificante naturale dalle grandi proprietà benefiche, avrete una soluzione perfetta.

Si consiglia di consumarle in maniera regolare se si vuole perdere peso ed eliminare i chili in eccesso. Sono particolarmente efficaci poiché stimolano il metabolismo, fanno sentire più leggeri sgonfiando l’addom