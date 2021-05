Dieta, le ciliegie fanno ingrassare? Ecco quante mangiarne al giorno

Si dice che una ciliegia tira l’altra, e questo è il periodo giusto per verificare la veridicità del detto. Proprio per il loro sapore dolce, molto spesso è difficile dire di no davanti ad una manciata e finiamo per mangiarne più del dovuto. Ma questo peccato di gola quanto può costare caro alla nostra linea? La ciliegia è un frutto originario dell’Asia, poi rapidamente diffusosi in Grecia e in tutta l’area mediterranea ai tempi dell’Impero Romano, periodo in cui era un frutto molto apprezzato. Le Ciliegie sono uno dei frutti estivi più buoni che ci siano, sono deliziose ma al tempo stesso anche salutari, hanno moltissimi benefici per la nostra salute. Ma ogni volta che le mangiamo siamo assaliti dai sensi di colpa e ci chiediamo ma le ciliegie fanno ingrassare? Ecco quante mangiarne al giorno

Si tratta di un frutto che fa bene all’organismo ed è tra quelli più poveri di calorie, quindi possiamo smentire subito che le ciliegie fanno ingrassare.

In effetti le ciliegie sono sicuramente fra i frutti più amati da adulti e bambini e purtroppo possiamo consumarle solo in un breve periodo dell’anno, per cui di solito quando arrivano sulle nostre tavole anche se a prezzi talvolta esorbitanti, cerchiamo di approfittare il più possibile per gustarle. È quindi lecito chiedersi se mangiarle tutti i giorni quando sono di stagione ci faccia ingrassare.

Le ciliegie fanno ingrassare o dimagrire?

Le ciliegie sono dei frutti poco calorici, apportano infatti circa 60 kcal per 100 grammi. Sono inoltre molto ricche di vitamine, in particolare di vitamina C, una vitamina dalle proprietà antiossidanti, insieme ai numerosi polifenoli, che fanno sì che mangiare regolarmente un po’ di ciliegie ci aiuti a proteggere le nostre cellule dall’invecchiamento e dallo stress ossidativo, oltre che a ridurre gli stati infiammatori. Hanno anche un buon contenuto di sali minerali, in particolare magnesio e potassio; il primo è fondamentale per le funzioni muscolari e per il corretto funzionamento del sistema nervoso e il secondo per il mantenimento dell’equilibrio idro-salino e per la regolazione della pressione arteriosa. Contengono acqua per l’86% circa, pertanto aiutano a contenere la fame e regolano l’idratazione corporea, per questo sono particolarmente adatte ad essere consumate nell’ambito di una dieta ipocalorica ed anche dagli sportivi, per recuperare i liquidi persi durante l’attività fisica, per reintegrare sali minerali e per il recupero che deve seguire alla fatica muscolare dopo uno sforzo fisico.

È proprio questo il momento di loro massima maturazione, ma quali sono i benefici di questi frutti?

Grazie al loro contenuto di antociani inoltre, sono benefiche per la salute dei capillari, favorendo la microcircolazione. Inoltre, alcuni studi dimostrano che le ciliegie sono in grado di ridurre l’infiammazione legata all’obesità e a tutto il quadro clinico che si accompagna alla sindrome metabolica. Possiamo dunque affermare che le ciliegie non fanno ingrassare, anche perché sono frutti a basso indice glicemico e possono quindi essere consumate anche da chi soffre di diabete. Hanno un buon contenuto di fibre (circa 2 g ogni 100 g), che ci aiutano a contenere la fame e sono un toccasana per l’apparato gastro-intestinale, per cui le ciliegie non solo non ingrassano ma, al contrario, favoriscono la perdita di peso. Le ciliegie sono antiossidanti, aiutano a contenere la fame, favoriscono la microcircolazione e sono benefiche per l’intestino. Grazie a queste proprietà aiutano a mantenersi in forma.

Dieta: quante ciliegie mangiare al giorno?

Naturalmente, anche se si è appena detto che le ciliegie non fanno ingrassare, non se ne deve fare un consumo eccessivo, per cui circa 200 grammi al giorno, anche divise in due o più porzioni soddisferanno i nostri fabbisogni e il nostro palato aiutandoci a perdere peso. L’ideale sarebbe consumarle come rinfrescante spuntino, a metà mattina o nel pomeriggio, ma anche mangiarle a colazione non sarà una scelta sbagliata, ad esempio insieme ad uno yogurt bianco e dei cereali integrali. Le ciliegie si prestano bene anche ad essere utilizzate come snack la sera prima di andare a letto, grazie alla melatonina in esse contenuta, infatti, favoriranno un sereno riposo notturno. Non importa se nella varietà più acidula o in quella più dolce, se un po’ acerbe o ben mature, le ciliegie aiuteranno comunque a mantenere la linea. Il modo migliore per consumarle senza ingrassare, naturalmente, è fresche, al naturale, dopo averle lavate per bene, anche se sono frutti che ben si prestano alla realizzazione di marmellate e dolci. Oltre che per controllare il nostro peso, dobbiamo evitarne un consumo eccessivo poiché, essendo molto ricche di fibre, potrebbero causare disturbi gastro-intestinali, in particolar modo a chi soffre di colon irritabile, come diarrea e crampi addominali. Proprio per il loro effetto lassativo, infatti, i bambini dovrebbero farne un uso moderato.

I gambi delle ciliegie hanno proprietà benefiche

Anche i gambi delle ciliegie posso essere utilizzati poiché hanno proprietà benefiche. Lasciati essiccare, infatti, si usano per preparare delle tisane drenanti in quanto sono diuretici e aiutano il benessere delle vie urinarie. Anche bere la tisana fatta con i piccioli delle ciliegie ci aiuterà a sgonfiarci e depurarci!

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.