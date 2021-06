Dieta liquida: in soli tre giorni pronti alla prova costume

La dieta liquida è un regime dietetico molto amato dai personaggi dello spettacolo. Tuttavia gli esperti mettono in guardia avvertendo che si tratta di una dieta detox che può essere seguita solo per brevi periodi per non incorrere in effetti collaterali. La possiamo definire una dieta disintossicante che non va seguita per più di due o tre giorni. Questo regime alimentare disintossicante è utile non solo per dimagrire ma anche a scopo terapeutico, ad esempio per i grandi obesi che devono perdere peso rapidamente prima di un intervento.

Il momento migliore per iniziarla è dopo le feste, oppure prima della prova costume estiva se abbiamo da perdere due o tre chili. A lungo andare se non si è seguiti da uno specialista possiamo andare incontro a carenze nutrizionali e riprendere poco dopo tutti i chili persi con la dieta. Come dice la parola, è una dieta liquida perché si basa su frullati, succhi di frutta, verdura e brodi d'inverno. Declinata nella versione estiva prevede soprattutto yogurt, frullati, gelati e frappè. Uno dei rischi a cui può andare incontro chi segue questa dieta è l'eccesso di zuccheri perché se anche non li aggiungiamo alla frutta, questo alimento li contiene già naturalmente, per cui non dobbiamo esagerare. In ogni caso per quanto riguarda i succhi di frutta è consigliabile optare per quelli che contengono la dicitura senza zuccheri aggiunti. Tuttavia i succhi di frutta ci privano delle fibre che invece sono presenti nel frutto intero. I frullati di verdure invece possono essere molto utili a chi non ama questo alimento, in particolare quelle verdi: spinaci, bietole e sedani.

Dieta liquida: menù dei 3 giorni

Come regole generali vi è da evitare il sale e anche gli insaccati, formaggi, il dado e i prodotti in scatola o surgelati. Condimenti ammessi: olio extra vergine di oliva, aceto di mele e limone. E' concesso lo zucchero di canna per dolcificare. La dieta liquida ci aiuta a contrastare la ritenzione idrica e quindi è utile contro la cellulite. Inoltre la frutta e la verdura ci forniscono soprattutto vitamine e antiossidanti, pertanto questa dieta è indicata per mantenere l'elasticità della pelle e quindi preservarne anche la bellezza e la lucentezza.

Con questa dieta è possibile perdere circa 2 o 3 chili in un weekend, ma non bisogna seguirla per un tempo prolungato altrimenti andremo a perdere la massa magra con la conseguenza che quando torniamo a mangiare normalmente riacquisteremo i chili perduti. Per mantenere i risultati ottenuti durante la dieta si consiglia di seguire una fase di mantenimento. Inoltre questa dieta apportandoci circa 400-800 kcal va seguita sotto stretto controllo medico. Se prolungata oltre i giorni previsti vi è il serio rischio di andare incontro a problemi di malnutrizione.

PRIMO GIORNO

A colazione un caffè o tè con un cucchiaino di miele e limone, un bicchiere di latte scremato o latte vegetale oppure uno yogurt o una tazza di tisana.

Spuntino: una spremuta d’arancia.

Pranzo: un passato di verdure (senza pasta nè pane nè legumi) e una tisana depurativa.

Merenda: centrifugato di frutta o verdura a scelta.

Cena: è consigliabile ripetere lo stesso menù del pranzo.

SECONDO GIORNO

Colazione: un caffè o un tè un bicchiere di latte (anche vegetale), un succo di frutta senza zuccheri aggiunti.

Spuntino: uno yogurt

Pranzo: passato di ceci.

Merenda: una spremuta d’arancia.

Cena: un passato di verdure.

TERZO GIORNO

Colazione: un tè o un caffè con un cucchiaino di miele e limone, un succo di frutta senza zucchero, uno yogurt.

Spuntino: una spremuta d’arancia.

Pranzo: un passato di verdure.

Spuntino: centrifugato di frutta.

Cena: è consigliabile ripetere lo stesso menù del pranzo.