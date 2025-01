Dieta Low-Carb: Snack Gustosi per non Sentire la Mancanza dei Carboidrati

Con un po’ di organizzazione, in realtà, è possibile variare spesso i propri spuntini, in modo da soddisfare il palato e non sentire il bisogno di mangiare cibi ricchi di carboidrati.

Vediamo alcuni snack dolci e salati da poter inserire nel proprio regime dietetico a basso contenuto di carboidrati.

CHIPS DI ZUCCHINE, CAROTE e BARBABIETOLE

Le chips di verdure sono una vera e propria coccola culinaria. Salutari, gustose, leggere e con un contenuto di carboidrati adatto a una dieta low carb.

Facili e veloci da preparare in forno o in friggitrice ad aria. Per variare ancora di più si possono aggiungere ogni volta diverse spezie come zenzero, paprika o peperoncino.

Contenuto di Carboidrati*: 4 g

BUDINO CON SEMI DI CHIA

I semi di chia sono molto usati nei regimi dietetici vegani. Ricchi di proprietà nutritive permettono di preparare snack golosi da servire anche ai propri ospiti.

La versione base prevede 30 g di semi di chia a cui si aggiungono circa 200 mL di una bevanda vegetale (soia, cocco, riso, mandorla). Si possono creare numerose varianti aggiungendo cannella, cacao, dolcificanti, vaniglia o frutti rossi.

Contenuto di Carboidrati*: 4,5 g

BASTONCINI DI VERDURE CON HUMMUS

L’hummus è una salsa mediorientale ricca di proteine e povera di carboidrati. Si prepara frullando i ceci, aggiungendo la salsa tahina, un po’ di yogurt (facoltativo), sale, acqua, paprika dolce e cumino.

Per gustare l’hummus senza eccedere nel contenuto di carboidrati si possono utilizzare bastoncini di verdure (carote, peperoni, cetrioli) da immergere nella salsa.

Contenuto di carboidrati*: 15 g (basato su l’hummus di ceci vegano Naturasì)

BARRETTE PROTEICHE LOW CARB

Le barrette proteiche sono la soluzione perfetta quando ci si trova fuori casa. Disponibili in diverse versioni permettono di variare il gusto in modo da non annoiarsi. Questo snack è saziante e sano. Il contenuto di carboidrati non è lo stesso per tutte le barrette. È meglio controllare i valori nutrizionali prima di acquistarle per non sforare nella quota quotidiana di carboidrati concessi nella dieta.

Contenuto di carboidrati: 0 g (basato sulle barrette proteiche Foodspring)

YOGURT GRECO

Lo yogurt greco è amato dagli sportivi perché ricco di proteine e con pochi grassi. Può essere mangiato da solo o arricchito con frutta (a basso contenuto di carboidrati), dolcificanti, semi, frutta secca o cacao. Una porzione normalmente è di 150 g e per le sue caratteristiche nutrizionali risulta uno spuntino facile da digerire, ma saziante.

Contenuto di carboidrati*: 3 g (basato sullo yogurt greco Fage Total 0%)

SNACK DOLCI CON 0 CARBOIDRATI

Il brand Nuvola Zero ha creato una serie di opzioni dolci prive di carboidrati. Muffin, ciambelle, pane, plumcake, ma anche dolci di natale. Questi prodotti sono preparati senza farina e sono ricchi di fibre e proteine. Si possono ordinare direttamente dal sito, ma sono disponibili anche in alcuni supermercati e discount.

Contenuto di carboidrati*: 0 g (basato su prodotti Nuvola Zero del volantino md)

*Contenuto di carboidrati calcolato su 100 g di prodotto

Il successo di una dieta dipende dalla forza di volontà, ma anche dalla capacità della dieta stessa di farci sentire soddisfatti e appagati a tavola. Il segreto? Sperimentare, abbinare gli ingredienti, cercare i prodotti più adatti al supermercato in modo da soddisfare il palato e rendere la dieta più piacevole.