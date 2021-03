Dieta Lukaku: i segreti a tavola del campione nerazzurro

Romelu Lukaku sta vivendo un momento di forma smagliante. L'attaccante dell'Inter che segna con una puntualità svizzera, sta guidando i nerazzurri alla conquista dello scudetto. Dopo dieci anni di incontrastato dominio bianconero, sarebbe proprio una bella soddisfazione per la squadra di Conte.

Centonovantuno centimetri di altezza per 93 chilogrammi, certamente questo per Lukaku è un periodo di forma straordinario. Al momento in questa stagione, la seconda in nerazzurro, ha totalizzato 24 gol in 33 presenze.

Lukaku: la dieta per essere sempre in forma

Ma qual è il suo segreto per questa forma fisica esplosiva? E' lo stesso attaccante della nazionale belga a rivelarlo in un podcast sui canali ufficiali nerazzurri. Con l'arrivo all'Inter per il 26enne ci sono stati in effetti molti cambiamenti a partire dall'alimentazione. D'altronde non è difficile crederlo considerando che l'Italia è una eccellenza del mondo anche per la qualità della sua cucina, basti solo pensare alla dieta mediterranea. Queste le parole di Lukaku: "Non cambio molto il mio modo di mangiare, per come giochiamo dobbiamo avere un fisico molto forte, corriamo molto: da quando seguo questo stile di vita mi sento meglio sul campo da gioco, mi sento più reattivo e più veloce", Ma come ha fatto a raggiungere per questi risultati, insomma quali regole segue per la sua alimentazione l'attaccante nerazzurro?: "La mia dieta consiste in insalata per pranzo, molto petto di pollo, pasta shirataki. Amo le patate dolci e il riso nero. Pasta? Pochissima".

La pasta shirataki in particolare è una tipologia di pasta giapponese che viene utilizzata quale sostituto da chi è celiaco o è a dieta. Si tratta infatti di un alimento che possiede pochissime calorie, circa 10 e 20 kcal per 100 grammi. Questi spaghetti giapponesi risultano quindi quasi del tutto privi di calorie, carboidrati, grassi, oltre che di lattosio e glutine.

Ma torniamo a Lukaku e alla sua dieta. Questo in particolare è il suo menù prima di una partita: "Il giorno prima di una partita posso esagerare con i carboidrati ma il vero carico lo faccio il giorno dopo. La maggior parte delle volte mangio due pacchi interi di gnocchi, dipende da cosa prepara lo chef dell’Inter. Entrano in circolo molto velocemente, mi aiutano tanto. Inizio anche subito dopo una gara, già allo stadio. E quando so che non troverò da mangiare me lo porto da casa". Lukaku ha anche qualche consiglio da dare ai più giovani: "Consigli ai giovani? Direi di seguire una dieta corretta, di scoprire e di fare domande su cosa possa farti del bene. Più impari e meglio puoi sentirti". Insomma se lo dice il campione belga dell'Inter c'è da crederci.