Dieta mangia tutto per dimagrire

In fatto di diete non si finisce mai di imparare. Certo non tutte hanno la stessa efficacia, alcune sarebbe meglio non seguirle, altre sono curiose, altre ancora decisamente inaffidabili. Per questo è sempre importante affidarsi sempre a un esperto prima di iniziare qualsiasi tipo di regime alimentare. Oggi vi parliamo di una delle diete più seguite ultimamente per dimagrire velocemente. Si tratta della dieta mangia tutto, un regime alimentare ipocalorico che prevede 5 pasti al giorno senza particolari restrizioni, anzi è data grande varietà di scelta.

Secondo molti dietologi un regime alimentare di questo tipo aiuta ad ottenere un, pertanto a differenza delle diete lampo che promettono di dimagrire in breve tempo ma che ci fanno riprendere i chili persi a dieta terminata, come dice il termine stesso, in questo tipo di. L'importante è che le porzioni siano contenute. Tenendo conto del proprio fabbisogno energetico la dieta prevede di limitare le calorie giornaliere di modo che siano inferiori a quelle necessarie per soddisfare il fabbisogno calorico quotidiano. La dieta mangia tutto non prevede alcuna regola particolare, salvo le modalità di cottura: si possono cucinare i cibi al vapore o al forno e come condimento non più di 2 cucchiai di olio extra vergine.un bicchiere o una tazza di latte parzialmente scremato a cui possiamo aggiungere un caffè o un tè nero o verde e volendo un cucchiaino di zucchero di canna grezzo più 2-4 fette biscottate integrali con marmellata di frutta, oppure 30-40 grammi di biscotti secchi o integrali o cereali integrali, più un frutto di stagione, a scelta. Per lopossiamo scegliere tra uno yogurt magro bianco o alla frutta, una manciata di frutta secca (noci o mandorle) oppure in alternativa del cioccolato fondente (non più di 5 o 10 grammi). Adella pasta integrale o del riso basmati o riso integrale (non più di 70-90 grammi) con pomodoro o verdure di stagione a scelta a cui aggiungere 1-2 cucchiaini di parmigiano grattugiato e un contorno di insalata o verdura di stagione a scelta e un frutto di stagione a piacere.con frutta di stagione ad esempio arancia, mela, pera, pesca mela, una fetta di anguria (150-200 grammi).: a scelta carne bianca o carne rossa magra (non più di 150-180 grammi) oppure del pesce bianco magro (200-250 grammi) o del pesce azzurro (120-150 grammi), oppure ancora una o due uova bollite o in frittata o, in alternativa, formaggi freschi magri ad esempio ricotta o fiocchi di latte (150-180 grammi) oppure mozzarella (90-120 grammi), accompagnati con un contorno di insalata o verdure di stagione a scelta e una o due fette di pane integrale. Per concludere il pasto infine un frutto di stagione a scelta.