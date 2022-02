Dieta mediterranea per perdere peso: scopri il menù settimanale

Oggi parliamo della dieta mediterranea, un regime alimentare ideale per chi vuole dimagrire, scopriamo il menù settimanale

La Dieta Mediterranea è considerata uno dei regimi alimentari più sani, tanto da diventare Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Questo tipo di dieta permette di mangiare sano e perdere peso, facilmente.

I suoi benefici per la salute dell'organismo sono molteplici, ma qual è il menù settimanale per dimagrire grazie alla Dieta Mediterranea? Scopriamo di più in merito.

Quando si parla di questo regime non si può che pensare alla piramide alimentare, uno schema alimentare ricco, che viene rappresentato in modo semplice e schematico.

Qual è il menù settimanale per dimagrire grazie alla Dieta Mediterranea?

La Dieta Mediterranea è da sempre considerata uno dei regimi alimentari più sani, oltre ad essere in grado di aiutare a perdere peso efficacemente: i benefici della Dieta Mediterranea si riflettono, quindi, anche sul peso forma, oltre che sulla salute del corpo. Sono tante le ricette e gli alimenti da utilizzare per la Dieta Mediterranea, ovvero quel regime alimentare tipico delle aree del Mediterraneo, come il Sud Italia, la Grecia, la Spagna, il Marocco, la Croazia e il Portogallo. Siete curiosi di scoprire di più in merito a questa dieta? Ecco alcuni utili consigli e qualche esempio di menù settimanale della Dieta Mediterranea dimagrante.

Dieta mediterranea settimanale, il menu facile per dimagrire

La dieta mediterranea secondo alcuni scienziati è tra le diete associate a stili di vita corretti, tutti i Paesi che affacciano sul mar Mediterraneo la seguono.

Dieta mediterranea per perdere peso: il menù settimanale facile da seguire per perdere peso

Se tra i vostri obiettivi c’è quello di perdere peso, noi possiamo darvi qualche piccolo consiglio, proponendovi il menù settimanale basato sulla dieta mediterranea. Ricordate che ogni qualvolta ci si cimenta in una dieta per perdere peso, è importante chiedere consiglio al nutrizionista. Voler perdere peso non significa non mangiare, ma seguire uno stile alimentare corretto che vi permetta di mangiare quasi tutto senza eccedere con le quantità.

Sicuramente sono da evitare cibi troppo calorici e che non aumentano il senso di sazietà. Noi vi suggeriamo solo un menù settimanale, ecco riportato qui sotto.

Dieta mediterranea settimanale: segui il menu facile per dimagrire

Noterete che il menù non include tutti gli alimenti, limita semplicemente il consumo dei cibi presenti in cima alla piramide.

Lunedì - Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato senza zucchero, 3 fette biscottate integrali o ai cereali con marmellata senza zucchero.

Spuntino: 1 mela

Pranzo: insalata di verdure con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, un bocconcino di mozzarella, 30 g di gallette di riso.

Spuntino: 100 g di frutta secca.

Cena: passato di verdure con pane integrale.

Martedì - Colazione: un vasetto di yogurt bianco magro, cereali integrali.

Spuntino: 150 g di frutta fresca di stagione

Pranzo: 120 g di ceci cotti, verdure a piacere condite con poco olio extra vergine d’oliva, 30 g di pane integrale.

Spuntino: pochi biscotti integrali

Cena: 100 g di fesa di tacchino con verdure a piacere.

Mercoledì - Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato senza zucchero, 3 fette biscottate integrali o ai cereali con marmellata senza zucchero.

Spuntino: 1 mela

Pranzo: 50 g di riso o quinoa condito con sugo di cernia, piatto di insalata condita con olio, limone e poco sale.

Spuntino: un vasetto di yogurt magro

Cena: minestrone di legumi con orzo e una fetta di pane.

Giovedì - Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato senza zucchero, una fetta di pane integrale con marmellata senza zuccheri.

Spuntino: un frutto fresco di stagione

Pranzo: 150 g di carote lesse con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, formaggio magro.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: 130 g di petto di pollo o tacchino cotto alla griglia, condito con erbe e olio extra vergine di oliva, verdure grigliate.

Venerdì - Colazione: una tazza di tisana senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero

Spuntino: frutto fresco di stagione

Pranzo: 50 g di semolino, verdura a piacere, 80 g di tonno al naturale, una fetta di pane integrale.

Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

Cena: zuppa di lenticchie con verdura a piacere, 10 g di gallette di riso.

Sabato - Colazione: un vasetto di yogurt bianco magro, cereali integrali o frutto fresco

Spuntino: 5 mandorle

Pranzo: 150 g di sogliola, verdure a piacere, 2 gallette di riso, condito con olio extra vergine d’oliva ed erbe aromatiche.

Spuntino: 1 frutto di stagione.

Cena: merluzzo al vapore con olio, sale, e limone, verdure grigliate o cotte al vapore, fetta di pane integrale.

Domenica - La domenica è il giorno libero, l’importante è seguire un regime regolare, senza eccedere con cibi e dolci. E’ importante idratarsi durante il giorno, almeno 1.5 litri di acqua, evitando acqua gassate e bibite zuccherate.

E’ opportuno precisare che ogni qualvolta ci si cimenta in una dieta per perdere peso bisogna sempre fare riferimento ad un medico esperto. Solo lui potrà darvi qualche consiglio sul menù da seguire in base ai chili da perdere, allo stile di vita ed età. Il menù settimanale della dieta Mediterranea non va seguito alla lettera, ma sono solo dei consigli su cosa portare a tavola per sentirsi più leggere e perdere pochi chili in eccesso.