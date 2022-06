Dieta omogeneizzati: dimagrire con le pappe per i bimbi

La dieta a base di omogeneizzati, nota anche come Baby Food Diet, sta spopolando presso i vip. Star del calibro di Jennifer Aniston, Madonna, Lady Gaga l'hanno provata decantandone i pregi. Con questo regime dietetico è possibile perdere peso con gli omogeneizzati di carne, pesce e frutta frullata. Come ben si sa gli omogeneizzati sono alimenti solitamente destinati ai bambini, quindi vi è una anomalia di fondo a base di questa dieta.

Dieta omogeneizzati: come nasce

In particolare, stando a quanto si apprende, sarebbe stata Tracy Anderson, la personal trainer di Madonna e Gwyneth Paltrow, a farla conoscere anche in Italia. Questa dieta consentirebbe di perdere ben 9 chili in sole sei settimane. In effetti gli omogeneizzati non hanno né zucchero né sale né conservanti chimici perché trattandosi di un alimento destinato ai più piccoli deve essere quanto più sano possibile.

Dieta omogeneizzati: regole

In effetti è una dieta piuttosto facile da seguire. Si tratta di pasti già pronti, per cui è molto adatta a chi ha poco tempo e quindi non può dedicarsi alla cucina. Per dimagrire con questa dieta bisognerebbe consumare circa 14 vasetti di omogeneizzati al giorno distribuiti secondo questo ordine: cinque a pranzo e a cena, uno a colazione e uno per lo spuntino. E' importante alternare la varietà di omogeneizzato e quindi omogeneizzato di carne o pesce, verdure e frutta. Va tenuti conto che seguire una dieta di questo tipo incide anche sul portafoglio in quanto prevede un esborso economico da non sottovalutare considerando il prezzo di ogni barattolino.

La Baby food diet in ogni caso non può seguire per più di una settimana in quanto, secondo gli esperti, sostituire la dieta di un adulto sano con una destinata esclusivamente ai bambini non è corretto. Inoltre il gusto non è proprio dei migliori. Il cibo infatti non è solo nutrimento ma anche un modo per stare assieme, e condividere i piaceri della buona tavola con le persone care. Secondo gli esperti può portare qualche vantaggio per le persone che hanno ad esempio difficoltà nella deglutizione o che soffrono di morbo di Crohn. Ma in ogni caso il modo migliore per perdere peso è molto più vicino di quanto possiamo pensare, è di casa per così dire. Ci riferiamo alla dieta mediterranea che ci aiuta a dimagrire in maniera salutare e anche con gusto.