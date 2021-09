Dieta Paradiso. come perdere 1 kg in soli 2 giorni

La dieta Paradiso è frutto dell’idea del dottor Silvano Cattaneo, il nome di questa dieta è ispirato alla bellissima villa Paradiso, situata sulle caratteristiche rive del Lago di Como. Cattaneo direttore della beauty farm ha ideato questo piano alimentare molto alternativo con il compito di diffonderlo e renderlo popolare tra chi ha bisogno di perdere peso.

Come funziona la Dieta Paradiso?

La Dieta di Villa Paradiso è rivolta a tutti coloro che non hanno grossi problemi di peso. È soltanto dedicata alle persone che vanno alla beauty farm per qualche giorno e tra un massaggio e un altro trattamento, non mangiano grandi quantità di cibo.

Lo schema è diviso in tre fasi: dimagrante, disintossicante ed energetica. Nella prima fase è fondamentale eliminare gli zuccheri raffinati e i grassi, assumendo poche calorie. I cibi consentiti sono cereali integrali, pesce e carni magre, verdure cotte e crude, ma anche succhi di frutta non zuccherati. Ogni giorno si possono assumere un massimo di 900 calorie, per dare una scossa al metabolismo e contrastare la ritenzione idrica in modo efficace.

La seconda fase serve a mantenere i risultati raggiunti e a disintossicare l’organismo dalle tossine in eccesso. Le calorie assunte sono sempre poche, grazie ad alimenti detox, in particolare frutta e verdure, accompagnati da tisane e tè. La terza fase per tornare in forma è quella energetica, in cui aumenta la frequenza dei pasti, seguendo i principi della dieta Atkins (proteine, grassi e pochi carboidrati), senza però rinunciare a cibi sani e light.

Si tratta di uno stile alimentare molto rigido, infatti non si assumono più di 900 calorie al giorno, per questo motivo va seguita per poco tempo. È divisa in tre fasi, ma è possibile scegliere di farne soltanto una o alcune di esse.

La giornata inizia con uno yogurt magro con crusca e un frutto di stagione.

A pranzo potete assaporare rucola e bresaola, con scaglie di parmigiano light, mentre a cena gustate un’insalata verde con filetto di pesce.

Agli alimenti detox, perfetti per riattivare il metabolismo e depurare, va aggiunta anche l’acqua, che deve essere consumata durante tutto il giorno. Per perdere peso sono necessari sino a 2 litri, da integrare con tisane e tè. Come sempre prima di iniziare una dieta restrittiva come quella Paradiso è fondamentale rivolgersi al proprio medico. Solo uno specialista infatti potrà analizzare il vostro quadro clinico e affermare con certezza se questa dieta è adatta a voi oppure no.

Esempio di dieta paradiso per perdere 1 kg in due giorni

Vi proponiamo un MENU’ tipo di una dieta DIMAGRANTE:

Colazione: crusca d’avena( un pugnetto), uno yogurt magro o un frutto per un totale di 100 calorie.

Pranzo: insalata di verdura riccia e sedano , uno spiedino di pesce grigliato con contorno di verdure cotte per un totale di 200 calorie.

Cena: vitello cotto al forno con contorno di insalata esotica e verdure crude per un totale di 380 calorie.

Menù disintossicante:

Colazione: tè, caffè o latte magro e due fette biscottate insieme a un frutto per un totale di 150 calorie.

Pranzo: zuppa di verdure, insalata mista e tartare di manzo per un totale di 400 calorie.

Cena: trota affumicata con insalata di pomodori o pennette alla polpa di granchio più un dolce alla frutta per un totale di 900 calorie.

Come carboidrati sono consentiti circa 30 g di pane o 10 grissini o 3 bustine di cracker.

L’uso del sale è abbastanza limitato, e inoltre la dieta paradiso consiglia di bere poca acqua durante i pasti.