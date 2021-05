Dieta pelle perfetta: ecco cosa mangiare

Ecco quali sono gli alimenti che dobbiamo veramente mangiare per avere una pelle del viso luminosa, liscia e senza brufoli

Il sogno di ogni donna è quello di avere una pelle del viso perfetta. La dieta si inizia di lunedì.

E questa volta per davvero. Una dieta pelle perfetta è l’unica soluzione per ritrovare vitalità e luminosità. Abbandonando definitivamente il tipico colorito grigiastro dato dal sovraccarico di zuccheri, specialmente ora che possiamo uscire e godere del sole e delle belle giornate.

La parola d’ordine è depurare. E non certo per la silhouette: il detox per il viso, infatti, è fondamentale per ritrovare luminosità e colorito sano, ma anche per sgonfiare il volto dopo avere cucinato lasagne dolci e pizze a non finire. Aggiungendo le lunghe ore passate sul divano il mix è esplosivo.

Il punto è che bisogna accettare una cruda verità: i prodotti di cosmetica e i trucchi di bellezza non bastano per ottenere questo risultato. Siamo quello che mangiamo e si vede anche dalla nostra pelle.

Ma cosa fare allora per rigenerare la propria pelle? Dobbiamo scegliere con cura cosa mangiare. Ecco quali sono gli alimenti che dobbiamo veramente mangiare per avere una pelle del viso luminosa, liscia e senza brufoli.

L’importanza dell’idratazione nella dieta pelle perfetta

Chiunque di noi ha, almeno una volta nella vita, sentito il detto “sei ciò che mangi”. Infatti, una buona dieta e un corretto stile di vita sono le altre due variabili che dobbiamo sempre ricordare. Il cibo è ricco di antiossidanti e di vitamine necessarie per avere una pelle radiosa. Ma non bisogna mai dimenticare che uno degli alleati fondamentali è l’acqua. L’idratazione è fondamentale: una pelle disidratata si noterà immediatamente dal colore dell’incarnato spento e dall’aspetto stanco.

Dunque, la prima cosa da fare è bere circa due litri di acqua al giorno.

Se, poi, si vuole anche pulire la pelle ed eliminare le tossine basterà aggiungere una fetta di limone e un po’ di acqua tiepida. Se assunta di prima mattina donerà maggiore beneficio.

Cosa dobbiamo integrare nella nostra dieta

Nel caso in cui si abbia una pelle grassa o infiammata è utile mangiare del pesce oleoso, come ad esempio il salmone. Contiene molto omega 3 e aiuta a calmare irritazioni cutanee o epidermiche come l’acne. I semi di Chia, come anche il mango, invece, sono utili per rallentare il processo di invecchiamento cellulare.

Per rigenerare la pelle del viso non si può fare a meno dell’olio di cocco. Inoltre, anche il cetriolo può idratare a fondo la pelle. È un cibo ricco di acqua e può aiutare la nostra pelle a rimanere idratata e radiosa per tutta la giornata. Anche i mirtilli posso dare un contributo importante: non sono solo ricchi di vitamine e possono aiutare il corpo a disintossicarsi da tossine. Questi frutti sono ideali per proteggere i vasi capillari hanno proprietà antiossidanti. Sono uno splendido esempio di rimedio antiage naturale perché aiutano la rigenerazione del collagene. Infine, non possiamo dimenticarci delle uova, dell’avocado e delle mandorle. Le prime, se mangiate con moderazione, aiutano a ripulire la pelle da irritazioni ormonali. L’avocado e le mandorle sono consigliati per la loro ampia gamma di benefici sulla salute e aiutano la pelle a rigenerarsi e a proteggerla da danni cellulari.

