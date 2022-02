Dieta per chi conduce una vita sedentaria: cosa mangiare per dimagrire.

La dieta per chi conduce una vita sedentaria deve basarsi sul consumo di alcuni alimenti: ecco cosa mangiare per dimagrire.

A causa dei ritmi frenetici non riusciamo a prenderci del tempo libero e mangiare in modo sano. Inoltre, la vita sedentaria ci porta a ingrassare, proprio perché non rispettiamo una dieta equilibrata. Ma cosa bisogna fare per restare in forma e per mantenere la giusta linea?

Per prima cosa, occorre idratarsi bene durante la giornata e bere tanta acqua, almeno un paio di litri al giorno, e poi bisognerebbe svolgere qualche attività fisica. Anche una passeggiata di 30-45 minuti due tre volte a settimana, potrebbero essere sufficienti. Per cause di forza maggiore, però, trascuriamo le basi della corretta alimentazione e dell’esercizio fisico. Se trascorriamo una vita sedentaria, siamo seduti parecchie ore al giorno e non ci muoviamo più di tanto, non bruciamo le calorie accumulate. Cosa bisogna fare e cosa mangiare?

Dieta 1000 calorie giornaliere: quanto si dimagrisce?

A conti fatti, se il nostro fabbisogno calorico è 1500 calorie e ne tagliamo 500 al giorno, considerando che un chio di grasso corrisponde a 7000 calorie potremo perdere ben mezzo chilo di grasso a settimana. Il che non è affatto poco!

Più sono i chili da perdere, maggiore deve essere la durata della dieta ipocalorica scelta; ma ogni persona ha le sue caratteristiche e un regime alimentare perfetto per una può avere invece effetti disastrosi per un’altra.

Se si vuole o si deve perdere molto peso è dunque fondamentale rivolgersi ad un professionista della nutrizione ed evitare rimedi fai da te o suggeriti da amici, parenti o persone inesperte. Solo un nutrizionista è in grado di creare un programma dimagrante su misura per il paziente in base ad eventuali problematiche, gusti alimentari e stile di vita.

Qui sotto viene indicato un piccolo schema giornaliero di dieta ipocalorica dimagrante per nulla restrittivo ma molto gustoso e salutare. Eccolo:

Colazione: 1 caffè senza zucchero o addolcito con stevia (dolcificante naturale a zero calorie privo di controindicazioni), 1 yogurt magro con due fette biscottate o con 15 g di biscotti secchi

Spuntino di metà mattina: una coppetta di frutta mista (150 g) tra cui mele e fragole, o banane e kiwi, oppure ananas e lamponi

Pranzo: un piatto di pasta al pomodoro (60 g con sugo semplice senza aggiunta di parmigiano), 50 g di bresaola con contorno di radicchio alla piastra condito con limone un filo di olio evo + 30 g di pane integrale

Merenda: un frutto

Cena: orata al cartoccio con contorno di pomodori (200 g) conditi con poco olio evo, limone e origano, e 70 g di pane integrale.

Muoversi poco significa non riuscire a bruciare tutte le calorie accumulate. Ecco alcuni consigli per restare in forma.

Scopri le 11 regole per restare in forma anche se conduci una vita sedentaria

1 Consumare tre pasti e un paio di spuntini è il modo corretto di comportarsi.

2 Per gli spuntini sarebbe opportuno consumare frutta o yogurt, tanto per spezzare la fame.

3 Per i pasti, basta rispettare le regole della dieta mediterranea, che è ricca e varia, oltre che sana.

4 Variare spesso cibo è la cosa migliore.

5 E ancora, meglio bandire cibi grassi, i dolci spazzatura, ricchi di zuccheri o di sale.

6 Anche saltare i pasti è sbagliato, perché si rallenta il metabolismo.

7 Una sana colazione è fondamentale, tanto per non arrivare a pranzo con troppa fame.

8 Il pranzo non deve essere troppo elaborato, ma comunque deve fornire energia per affrontare la giornata. Pasta integrale, verdura, legumi, una fetta di pane e un frutto sono gli alimenti consigliati.

10 A cena meglio assumere proteine, quindi uova, carne o pesce, senza esagerare.

11 Per finire, una bella tisana rilassante per favorire il sonno.

Sono piccole e semplici regole che migliorano la vita e ci fanno stare in forma. Abituare il corpo ad affrontare questo regime alimentare è un’ottima cosa. Ma non solo, perché sarebbe opportuno affiancare anche una veloce e leggera attività fisica. Magari una passeggiata, qualche esercizio in casa, senza esagerare, comporta numerosi benefici. È importante mantenere uno stile di vita equilibrato. La salute passa anche per i piccoli gesti quotidiani.